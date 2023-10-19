ດາວເຄາະນ້ອຍ: ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍ infographic ທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນສາຍຕາໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ. ວຽກງານຢູ່ໃນມື, ເອີ້ນວ່າ "Planetary Defense," ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການ NASA ຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດສາມາດມາປະທະກັບໂລກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຊະຕາກໍາຂອງໄດໂນເສົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດພົບຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສັບສົນຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ.
ໂຊກດີ, telescopes ໃຫມ່ທີ່ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບການລ່າສັດເປັນຮູບດາວໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນພາລະກິດນີ້. ມາຮອດເດືອນສິງຫາປີ 2023, ມີດາວເຄາະນ້ອຍ 32,000 ໜ່ວຍທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາແລະຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 405 ລ້ານການສັງເກດການຈາກທັງນັກດາລາສາດສະມັກເລ່ນແລະມືອາຊີບໄດ້ສົ່ງກັບ Minor Planet Center, ເປັນສູນກາງສູນກາງສໍາລັບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງ NASA.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ສະຖິຕິທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ infographic ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ. ໃນຈຳນວນ 32,000 ດາວທີ່ເປັນຮູບດາວໃກ້ໂລກທີ່ຮູ້ຈັກ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10,000 ດວງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 140 ແມັດ. ຖ້າຫາກວ່າອັນໃດອັນໜຶ່ງອັນນີ້ຈະປະທະກັບແຜ່ນດິນໂລກ, ມັນອາດຈະທຳລາຍເມືອງທັງໝົດ. ໃນການສົມທຽບ, ອຸຕຸເຫດ Chelyabinsk ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລັດເຊຍໃນປີ 2013 ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະຫຼາຍທີ່ສຸດ 20 ແມັດ.
ຂໍ້ມູນ infographic ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າໃນຈໍານວນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 14,000 ແມັດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ 140 ໜ່ວຍ, ນຶ່ງໃນນັ້ນອາດຈະຖືກປະທະກັບໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີດາວເຄາະນ້ອຍປະມານ 50 ດວງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ກິໂລແມັດ ຍັງບໍ່ຖືກຄົ້ນພົບ. ຜົນກະທົບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ອາລະຍະທຳ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການປ້ອງກັນດາວເຄາະບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອົງການ NASA ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງ. Infographic ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າຍັງມີວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທໍາທີ່ງ່າຍດາຍຂອງການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຜ່ານ infographics ສາມາດດົນໃຈບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການລ່າສັດເປັນຮູບດາວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງການປ້ອງກັນດາວເຄາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA - ເປັນຮູບດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2023
– UT – ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ NASA ວາງແຜນທີ່ຈະປົກປ້ອງໂລກຈາກຮູບດາວ ແລະດາວດວງ
– UT – NASA ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນຮູບດາວເປັນບູລິມະສິດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍພາລະກິດ NEO Surveyor ຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນໄລຍະການພັດທະນາ
– UT – ການປ້ອງກັນດາວເຄາະຄວນເອົາຈຸດສູນກາງບໍ?