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ດາວເຄາະນ້ອຍ: ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ດາວເຄາະນ້ອຍ: ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍ infographic ທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນສາຍຕາໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ. ວຽກງານຢູ່ໃນມື, ເອີ້ນວ່າ "Planetary Defense," ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການ NASA ຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດສາມາດມາປະທະກັບໂລກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຊະຕາກໍາຂອງໄດໂນເສົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດພົບຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສັບສົນຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ.

ໂຊກດີ, telescopes ໃຫມ່ທີ່ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບການລ່າສັດເປັນຮູບດາວໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນພາລະກິດນີ້. ມາຮອດເດືອນສິງຫາປີ 2023, ມີດາວເຄາະນ້ອຍ 32,000 ໜ່ວຍທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາແລະຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 405 ລ້ານການສັງເກດການຈາກທັງນັກດາລາສາດສະມັກເລ່ນແລະມືອາຊີບໄດ້ສົ່ງກັບ Minor Planet Center, ເປັນສູນກາງສູນກາງສໍາລັບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງ NASA.

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ສະຖິຕິທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ infographic ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ. ​ໃນ​ຈຳນວນ 32,000 ດາວ​ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ດາວ​ໃກ້​ໂລກ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ, ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 10,000 ດວງ​ມີ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ກວ່າ 140 ​ແມັດ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ອັນ​ໃດ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ນີ້​ຈະ​ປະ​ທະ​ກັບ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ມັນ​ອາດ​ຈະ​ທຳລາຍ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ. ໃນ​ການ​ສົມ​ທຽບ​, ອຸ​ຕຸ​ເຫດ Chelyabinsk ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ລັດ​ເຊຍ​ໃນ​ປີ 2013 ໄດ້​ຖືກ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຈະ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ 20 ແມັດ​.

ຂໍ້ມູນ infographic ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າໃນຈໍານວນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 14,000 ແມັດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ 140 ໜ່ວຍ, ນຶ່ງໃນນັ້ນອາດຈະຖືກປະທະກັບໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີດາວເຄາະນ້ອຍປະມານ 50 ດວງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ກິໂລແມັດ ຍັງບໍ່ຖືກຄົ້ນພົບ. ຜົນກະທົບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ອາລະຍະທຳ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການປ້ອງກັນດາວເຄາະບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອົງການ NASA ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງ. Infographic ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າຍັງມີວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທໍາທີ່ງ່າຍດາຍຂອງການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຜ່ານ infographics ສາມາດດົນໃຈບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການລ່າສັດເປັນຮູບດາວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງການປ້ອງກັນດາວເຄາະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA - ເປັນຮູບດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2023
– UT – ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ NASA ວາງແຜນທີ່ຈະປົກປ້ອງໂລກຈາກຮູບດາວ ແລະດາວດວງ
– UT – NASA ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຮູບ​ດາວ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ພາ​ລະ​ກິດ NEO Surveyor ຂອງ​ຕົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ
– UT – ການປ້ອງກັນດາວເຄາະຄວນເອົາຈຸດສູນກາງບໍ?

By Vicky Stavropoulou

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