ມີຮູບດາວຫຼາຍພັນດວງທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ສາມາດທຳລາຍເມືອງຕ່າງໆໄດ້

ພະແນກປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດຫາ ແລະຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດສາມາດມາຕຳກັບໂລກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ມັນເປັນການທ້າທາຍທີ່ຂ້ອນຂ້າງ. ດາວເຄາະນ້ອຍບໍ່ປ່ອຍແສງ, ດັ່ງນັ້ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຖືກກວດພົບເມື່ອແສງແດດສະທ້ອນອອກຈາກພື້ນຜິວຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຖືກຈັບໂດຍ telescopes ສັງເກດເຫັນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຳນວນກ້ອງສ່ອງແສງທີ່ອອກແບບສະເພາະເພື່ອຊອກຫາດາວເຄາະນ້ອຍ.
ອີງຕາມການ infographic ຂອງ NASA ປ່ອຍອອກມາເມື່ອເດືອນຕຸລາ 2023, ໃນປັດຈຸບັນມີ 32,000 ເປັນຮູບດາວໃກ້ໂລກທີ່ຮູ້ຈັກ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກໍານົດແລະຕິດຕາມຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 405 ລ້ານການສັງເກດການສົ່ງໂດຍນັກດາລາສາດທັງນັກສມັກເລ່ນແລະມືອາຊີບໄປຫາສູນ Minor Planet, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງສູນກາງສໍາລັບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງ NASA.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, infographic ເປີດເຜີຍສະຖິຕິທີ່ຫນ້າລົບກວນບາງຢ່າງ. ໃນຈຳນວນດາວເຄາະນ້ອຍ 32,000 ໜ່ວຍ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10,000 ດວງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກວ່າ 140 ແມັດ. ຖ້າດາວພະເຄາະດວງໜຶ່ງມາຕົກໃສ່ໂລກ, ມັນຈະສາມາດທຳລາຍເມືອງທັງໝົດ. ເພື່ອພິຈາລະນາເລື່ອງນີ້, ເປັນຮູບດາວທີ່ໂຈມຕີເມືອງ Chelyabinsk ໃນລັດເຊຍໃນປີ 2013 ຄາດວ່າຈະມີເສັ້ນຜ່າກາງ 20 ແມັດ, ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະການບາດເຈັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສິ່ງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ NASA ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາພົບເຫັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 140 ແມັດທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຂອງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີດາວເຄາະນ້ອຍປະມານ 50 ດວງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ກິໂລແມັດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ. ຜົນກະທົບຈາກຮູບດາວຂະໜາດນີ້ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍໄປໄກກວ່າການທຳລາຍເມືອງດຽວ.
ຊຸມຊົນປ້ອງກັນດາວເຄາະ, ເຊິ່ງລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ນອກອົງການ NASA, ປະເຊີນກັບວຽກງານທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ. ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ, ບໍ່ວ່ານ້ອຍປານໃດ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພາລະກິດນີ້. infographic ທີ່ຫນ້າຈັບໃຈເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອກໍານົດແລະຕິດຕາມຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ.