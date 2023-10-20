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ມີຮູບດາວຫຼາຍພັນດວງທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ສາມາດທຳລາຍເມືອງຕ່າງໆໄດ້

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ມີຮູບດາວຫຼາຍພັນດວງທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ສາມາດທຳລາຍເມືອງຕ່າງໆໄດ້

ພະແນກປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດຫາ ແລະຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດສາມາດມາຕຳກັບໂລກ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ອາດ​ຈະ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ງ່າຍ​ດາຍ​, ມັນ​ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​. ດາວເຄາະນ້ອຍບໍ່ປ່ອຍແສງ, ດັ່ງນັ້ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຖືກກວດພົບເມື່ອແສງແດດສະທ້ອນອອກຈາກພື້ນຜິວຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຖືກຈັບໂດຍ telescopes ສັງເກດເຫັນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຈຳນວນ​ກ້ອງ​ສ່ອງ​ແສງ​ທີ່​ອອກ​ແບບ​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ.

ອີງ​ຕາມ​ການ infographic ຂອງ NASA ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2023, ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ 32,000 ເປັນ​ຮູບ​ດາວ​ໃກ້​ໂລກ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກໍານົດແລະຕິດຕາມຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 405 ລ້ານການສັງເກດການສົ່ງໂດຍນັກດາລາສາດທັງນັກສມັກເລ່ນແລະມືອາຊີບໄປຫາສູນ Minor Planet, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງສູນກາງສໍາລັບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງ NASA.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, infographic ເປີດເຜີຍສະຖິຕິທີ່ຫນ້າລົບກວນບາງຢ່າງ. ໃນຈຳນວນດາວເຄາະນ້ອຍ 32,000 ໜ່ວຍ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10,000 ດວງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກວ່າ 140 ແມັດ. ຖ້າ​ດາວ​ພະ​ເຄາະ​ດວງ​ໜຶ່ງ​ມາ​ຕົກ​ໃສ່​ໂລກ, ມັນ​ຈະ​ສາມາດ​ທຳລາຍ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ. ເພື່ອພິຈາລະນາເລື່ອງນີ້, ເປັນຮູບດາວທີ່ໂຈມຕີເມືອງ Chelyabinsk ໃນລັດເຊຍໃນປີ 2013 ຄາດວ່າຈະມີເສັ້ນຜ່າກາງ 20 ແມັດ, ແລະມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະການບາດເຈັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສິ່ງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ NASA ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາພົບເຫັນພຽງແຕ່ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 140 ແມັດທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຂອງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີດາວເຄາະນ້ອຍປະມານ 50 ດວງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 1 ກິໂລແມັດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ. ຜົນກະທົບຈາກຮູບດາວຂະໜາດນີ້ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍໄປໄກກວ່າການທຳລາຍເມືອງດຽວ.

ຊຸມຊົນປ້ອງກັນດາວເຄາະ, ເຊິ່ງລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ນອກອົງການ NASA, ປະເຊີນກັບວຽກງານທີ່ຫນ້າຢ້ານກົວໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ. ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ, ບໍ່ວ່ານ້ອຍປານໃດ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພາລະກິດນີ້. infographic ທີ່ຫນ້າຈັບໃຈເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອກໍານົດແລະຕິດຕາມຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ.

By Vicky Stavropoulou

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