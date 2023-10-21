ຫໍສັງເກດການ Vera C. Rubin ຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍດ້ວຍລະບົບວິທີໃໝ່

ຫໍສັງເກດການ Vera C. Rubin, ກໍານົດຈະເລີ່ມປະຕິບັດການໃນປີ 2025, ໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາຮູບດາວຂອງມັນເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນໄດ້ພັດທະນາລະບົບສູດການຄິດໄລ່ໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ HelioLinc3D, ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການກໍານົດເປັນຮູບດາວຢູ່ໃກ້ກັບໂລກໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ສອງສາມຮູບພາບ. ສູດການຄິດໄລ່ປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຄືນ, ສົມທົບຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍຄືນເພື່ອຊອກຫາວັດຖຸທີ່ແທ້ຈິງໂດຍໃຊ້ການສັງເກດການຫນ້ອຍກວ່າເຄື່ອງມືໃນປະຈຸບັນ.
ຫໍສັງເກດການ Rubin ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເພີ່ມຈໍານວນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະເປັນຮູບດາວທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ (PHAs) ເປັນສອງເທົ່າພາຍໃນສອງສາມເດືອນທໍາອິດຂອງການດໍາເນີນງານ. PHA ແມ່ນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີວົງໂຄຈອນໃກ້ວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກພໍສົມຄວນ ທີ່ພວກມັນອາດສາມາດມາຕຳກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Simonyi Survey Telescope ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເລນຕາປາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຫໍສັງເກດການຈະບັນທຶກພາບດິຈິຕອລຂອງທ້ອງຟ້າໃນທຸກໆສາມມື້, ຜະລິດຂໍ້ມູນປະມານ 20 terabytes ຕໍ່ຄືນ.
Heliolinc3D ໄດ້ຖືກທົດສອບໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດ ATLAS ທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Hawai'i. ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບນີ້, ສູດການຄິດໄລ່ສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ກໍານົດ PHA ທີ່ມີຊື່ວ່າ 2022 SF289, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໂດຍ ATLAS ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນວັດຖຸໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ວິທີການແບບດັ້ງເດີມ. ສູດການຄິດໄລ່ຈະກວດພົບການປ່ຽນແປງໃນທ້ອງຟ້າໂດຍການລົບຮູບພາບທີ່ສືບທອດ ແລະກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງແລະຕໍາແຫນ່ງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້.
ນອກເຫນືອຈາກການກໍານົດ PHAs, Vera C. Rubin Observatory ຄາດວ່າຈະເຮັດການຄົ້ນພົບລະບົບສຸລິຍະອື່ນໆ, ລວມທັງວັດຖຸສາຍແອວ Kuiper ແລະວັດຖຸທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່. ຫໍສັງເກດການຈະປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງດາລາສາດໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນຈໍານວນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະນອກເຫນືອ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)
- NSF ຂອງ NOIRLab (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)