ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ຊ້າກວ່າການຄາດຄະເນ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Michigan ໄດ້ພົບເຫັນວ່າໂຄງສ້າງ cosmic ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນກຸ່ມ galaxy, ກໍາລັງເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ຊ້າກວ່າການຄາດຄະເນຂອງ Einstein's Theory of General Relativity. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ທິດສະດີຄາດຄະເນເນື່ອງຈາກການເລັ່ງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານທີ່ເກີດຈາກພະລັງງານຊ້ໍາ.
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງ galaxies ໃນຈັກກະວານບໍ່ແມ່ນແບບສຸ່ມ; ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນ. ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງສານໃນຈັກກະວານຕອນຕົ້ນ ແລະ ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ເປັນກາແລັກຊີ, ຈາກນັ້ນກາຍເປັນກຸ່ມກາແລັກຊີ ແລະ ເສັ້ນໃຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີອິດທິພົນໂດຍການໂຕ້ຕອບ gravitational ແລະການຫົດຕົວພາຍໃຕ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຕົນເອງ.
ພະລັງງານຊ້ໍາ, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ, ເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານແຕ່ມີຜົນກະທົບກົງກັນຂ້າມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມວຸ່ນວາຍຊຸ່ມຊື່ນແລະຊ້າລົງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ. ໂດຍການສຶກສາກຸ່ມແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂຄງສ້າງ cosmic, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະພະລັງງານຊ້ໍາ.
ເພື່ອສືບສວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ probes cosmological ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະພື້ນຖານ microwave cosmic, ເຊິ່ງສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານໃນຈັກກະວານຕົ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກວດເບິ່ງທັດສະນະຄວາມໂນ້ມຖ່ວງທີ່ອ່ອນແອຂອງຮູບຮ່າງຂອງ galaxy ເພື່ອຖອດລະຫັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານລະຫວ່າງພວກເຮົາແລະພື້ນຫລັງ microwave cosmic.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ galaxies ໃນຈັກກະວານທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຕິດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງໃນເວລາຕໍ່ມາ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນກາຍເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃກ້ຍຸກປະຈຸບັນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແກ້ໄຂ "ຄວາມກົດດັນ S8" ໃນ cosmology, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນເມື່ອສອງວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ມູນຄ່າທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນສໍາລັບພາລາມິເຕີທີ່ອະທິບາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ. ການຄົ້ນພົບຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າສາມາດນໍາເອົາຄຸນຄ່າທັງສອງຢ່າງເຂົ້າໄປໃນການຕົກລົງ.
ທີມງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງຫຼັກຖານສະຖິຕິສໍາລັບການສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຟີຊິກໃຫມ່ຫຼືເປີດເຜີຍຄວາມຜິດພາດລະບົບທີ່ອາດມີຢູ່ໃນຕົວແບບປະຈຸບັນເພື່ອອະທິບາຍການວິວັດທະນາການຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ໄດ້ດີຂຶ້ນ.