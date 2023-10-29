ສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, ແມວແມ່ນຄູ່ຮັກທີ່ຮັກແພງ, ໃຫ້ທັງຄວາມສະບາຍແລະຄວາມຮູ້ສຶກສະຫງົບ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າຍິນດີທີ່ສຸດຂອງການມີແມວແມ່ນ purr ຜ່ອນຄາຍຂອງພວກເຂົາ. ໃນວັນແມວແຫ່ງຊາດ, ພວກເຮົາເຈາະເລິກສູ່ໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງແມວທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກເອກອັກຄະລັດຖະທູດ WHISKAS ແລະ MARS Petcare Vet, ດຣ. Fiona Patterson.
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ນິຍົມ, purr ຂອງແມວບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄໍຂອງພວກເຂົາ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນສະຫມອງຂອງພວກເຂົາ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກສົ່ງໄປຫາກ້າມຊີ້ນ laryngeal, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສັ່ນສະເທືອນ. ເມື່ອແມວຫາຍໃຈ, ອາກາດຈະຜ່ານກ້າມຊີ້ນທີ່ສັ່ນສະເທືອນ, ຜະລິດສຽງ purring ລັກສະນະ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນສົມມຸດວ່າ cat purring ແມ່ນເນື້ອໃນ, ທ່ານດຣ Patterson ອະທິບາຍວ່າ purring ສາມາດມີຄວາມຫມາຍຕ່າງໆ. ການເຂົ້າໃຈພາສາຮ່າງກາຍຂອງແມວແລະການພິຈາລະນາສະພາບການຂອງສະຖານະການແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຖອດລະຫັດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຂົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ເຫດຜົນໃດແດ່ທີ່ cat purrs?
A: ແມວອາດຈະ purr ສໍາລັບຫຼາຍເຫດຜົນ, ລວມທັງ:
- ສັນຍານຂອງຄວາມພໍໃຈ ແລະຄວາມສຸກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມາພ້ອມກັບທ່າທາງທີ່ຜ່ອນຄາຍ ແລະປິດຕາເຄິ່ງໜຶ່ງ.
- ການສະແດງຄວາມອຶດຫິວ ຫຼືການຄາດການເວລາກິນອາຫານ, ມັກຈະມາພ້ອມກັບການປະສົມປະສານຂອງ purring ແລະ meowing.
- ການສ້າງຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງລູກແມວກັບແມ່, ຍ້ອນວ່າການລ້ຽງລູກເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ລູກແມວສື່ສານຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
- ຜ່ອນຄາຍຕົນເອງ ແລະຊອກຫາການບັນເທົາທຸກ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອຢູ່ໃນຄວາມເຈັບປວດ ຫຼືທຸກທໍລະມານ.
- ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະບວນການປິ່ນປົວຂອງຕົນເອງ, ຍ້ອນວ່າການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຜະລິດໂດຍ purring ສາມາດສົ່ງເສີມການສ້ອມແປງກະດູກແລະເນື້ອເຍື່ອ, ຜ່ອນຄາຍການຫາຍໃຈ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດແລະການໃຄ່ບວມ.
ຖາມ: ແມວທັງຫມົດ purr?
A: ບໍ່, ບໍ່ແມ່ນແມວທັງຫມົດສາມາດ purr. ແມວນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ເຊັ່ນແມວບ້ານ, ມີຄວາມສາມາດທາງກາຍຍະພາບໃນການຜະລິດສຽງດັງ. ແມວໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊັ່ນ: ສິງໂຕ ແລະເສືອ, ບໍ່ສາມາດຮ້ອງສຽງດັງໄດ້ ແຕ່ສາມາດຮ້ອງອອກມາໄດ້.
ແມວສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກຕະລຶງດ້ວຍສຽງ ແລະພຶດຕິກຳທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈວິທະຍາສາດ ແລະຄວາມສຳຄັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປາບປາມແມວ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາເລິກຊຶ້ງກັບສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ຄວາມງຽບສະຫງົບທີ່ພວກມັນນຳມາສູ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.