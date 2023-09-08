ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຈຸດ Starlink: ດາວທຽມທີ່ຜິດພາດສໍາລັບ UFOs ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ Houston

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຈຸດ Starlink: ດາວທຽມທີ່ຜິດພາດສໍາລັບ UFOs ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ Houston

ຖ້າເຈົ້າເຄີຍເງີຍໜ້າຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ ແລະໄດ້ພົບເຫັນແສງໄຟທີ່ສົດໃສເຄື່ອນໄປທົ່ວມັນ, ເຈົ້າອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ວັດຖຸບິນທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ (UFO). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແສງສະຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມ Starlink ພັດທະນາໂດຍ SpaceX.

Starlink ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດທີ່ມີລາຄາທີ່ເຫມາະສົມກັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍການນໍາດາວທຽມຫຼາຍພັນດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນປະມານ 340 ໄມເຫນືອໂລກ. ປະຈຸບັນ, ມີດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,500 ໜ່ວຍ ພວມດຳເນີນການ.

ສໍາລັບຊາວ Houston, ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນ "ລົດໄຟດາວທຽມ" ໃນທົ່ວເມືອງໃນບາງຄືນ. ອີງຕາມການຕິດຕາມຂອງ Starlink, ດາວທຽມຈະຜ່ານ Houston ຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປຕາເວັນອອກໃນວັນພະຫັດເວລາ 8:30 pm, ແລະຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປພາກໃຕ້ໃນວັນສຸກເວລາ 8: 38 pm ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງການສະແດງແສງສະຫວ່າງຂອງແສງສະຫວ່າງໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດເຫັນດາວທຽມ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນອາດຈະມືດມົວ. ຜູ້ເບິ່ງນົກຕອນຕົ້ນສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນໃນວັນສຸກເວລາ 5:21 ໂມງຈາກທິດເຫນືອຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ວັນເສົາເວລາ 6:09 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ວັນອາທິດເວລາ 5:26 ໂມງຈາກເຫນືອຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເວລາ 6:05 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອເຖິງ. ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະ ວັນຈັນ ເວລາ 5:53 ໂມງ ຈາກທິດຕາເວັນຕົກ ຫາ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປ່ອງຢ້ຽມເບິ່ງສາມາດຕັ້ງແຕ່ສອງຫາເຈັດນາທີ.

ໃນເດືອນສິງຫາ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເທັກຊັດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ສາຍຕາໃນເວລາທີ່ດາວທຽມ Starlink 15 ດວງໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຈັບ​ສາຍ​ຂອງ​ແສງ​ໄດ້​ຖ້ວມ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ແປກ​ໃຈ​ແລະ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊົມ​.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານເຫັນສາຍໄຟທີ່ເຄື່ອນໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ຢ່າຕື່ນຕົກໃຈ. ແທນທີ່ຈະ, ໃຊ້ເວລາຄາວໜຶ່ງເພື່ອຮູ້ຈັກເຄືອຂ່າຍທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງດາວທຽມ Starlink ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດລາຄາຕໍ່າເປັນຄວາມເປັນຈິງໃນບໍລິເວນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Starlink: ເຄືອຂ່າຍດາວທຽມທີ່ພັດທະນາໂດຍ SpaceX ເພື່ອນໍາອິນເຕີເນັດລາຄາຖືກໄປຫາສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ປັດຈຸບັນມີດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,500 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 340 ກິໂລແມັດ.
– Starlink Tracker: ເຄື່ອງ​ມື​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແລະ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ Starlink​.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ