ຈຸດ Starlink: ດາວທຽມທີ່ຜິດພາດສໍາລັບ UFOs ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ Houston

ຖ້າເຈົ້າເຄີຍເງີຍໜ້າຂຶ້ນເທິງທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ ແລະໄດ້ພົບເຫັນແສງໄຟທີ່ສົດໃສເຄື່ອນໄປທົ່ວມັນ, ເຈົ້າອາດຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ວັດຖຸບິນທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ (UFO). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແສງສະຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມ Starlink ພັດທະນາໂດຍ SpaceX.
Starlink ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດທີ່ມີລາຄາທີ່ເຫມາະສົມກັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍການນໍາດາວທຽມຫຼາຍພັນດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນປະມານ 340 ໄມເຫນືອໂລກ. ປະຈຸບັນ, ມີດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,500 ໜ່ວຍ ພວມດຳເນີນການ.
ສໍາລັບຊາວ Houston, ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນ "ລົດໄຟດາວທຽມ" ໃນທົ່ວເມືອງໃນບາງຄືນ. ອີງຕາມການຕິດຕາມຂອງ Starlink, ດາວທຽມຈະຜ່ານ Houston ຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປຕາເວັນອອກໃນວັນພະຫັດເວລາ 8:30 pm, ແລະຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປພາກໃຕ້ໃນວັນສຸກເວລາ 8: 38 pm ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງການສະແດງແສງສະຫວ່າງຂອງແສງສະຫວ່າງໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດເຫັນດາວທຽມ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນອາດຈະມືດມົວ. ຜູ້ເບິ່ງນົກຕອນຕົ້ນສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນໃນວັນສຸກເວລາ 5:21 ໂມງຈາກທິດເຫນືອຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ວັນເສົາເວລາ 6:09 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ວັນອາທິດເວລາ 5:26 ໂມງຈາກເຫນືອຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເວລາ 6:05 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອເຖິງ. ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ແລະ ວັນຈັນ ເວລາ 5:53 ໂມງ ຈາກທິດຕາເວັນຕົກ ຫາ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປ່ອງຢ້ຽມເບິ່ງສາມາດຕັ້ງແຕ່ສອງຫາເຈັດນາທີ.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເທັກຊັດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ສາຍຕາໃນເວລາທີ່ດາວທຽມ Starlink 15 ດວງໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ວິດີໂອທີ່ຈັບສາຍຂອງແສງໄດ້ຖ້ວມສື່ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແປກໃຈແລະຄວາມສັບສົນໃນບັນດາຜູ້ຊົມ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານເຫັນສາຍໄຟທີ່ເຄື່ອນໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ຢ່າຕື່ນຕົກໃຈ. ແທນທີ່ຈະ, ໃຊ້ເວລາຄາວໜຶ່ງເພື່ອຮູ້ຈັກເຄືອຂ່າຍທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງດາວທຽມ Starlink ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດລາຄາຕໍ່າເປັນຄວາມເປັນຈິງໃນບໍລິເວນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Starlink: ເຄືອຂ່າຍດາວທຽມທີ່ພັດທະນາໂດຍ SpaceX ເພື່ອນໍາອິນເຕີເນັດລາຄາຖືກໄປຫາສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ປັດຈຸບັນມີດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,500 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 340 ກິໂລແມັດ.
– Starlink Tracker: ເຄື່ອງມືອອນໄລນ໌ນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມສະຖານທີ່ແລະການສັງເກດເຫັນຂອງດາວທຽມ Starlink.