ຜົນກະທົບ Quantum ໃໝ່ທີ່ຄົ້ນພົບ: ການເປີດເຜີຍປະກົດການ Spinaron

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ທີມນັກຟີຊິກທົດລອງຈາກກຸ່ມ Würzburg-Dresden ຂອງ Excellence ct.qmat ໄດ້ຄົ້ນພົບຜົນກະທົບທາງຄວັນຕອມໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "spinaron." ການຄົ້ນຫາທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ທ້າທາຍຜົນກະທົບຂອງ Kondo ທີ່ຖືເປັນເວລາດົນນານ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແບບມາດຕະຖານສໍາລັບການໂຕ້ຕອບຂອງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກກັບໂລຫະ.
ໃນການທົດລອງຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວາງອະຕອມຂອງ cobalt ແຕ່ລະຄົນໃສ່ຫນ້າທອງແດງແລະໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍນອກທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດອຸໂມງສະແກນ, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສັງເກດເບິ່ງການປະຖົມນິເທດ spin ຂອງປະລໍາມະນູ cobalt ໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການຫມຸນຂອງປະລໍາມະນູ cobalt ສະເຫມີປ່ຽນລະຫວ່າງບວກແລະລົບ, ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທອງແດງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ປະກົດການນີ້, ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບ spinaron, ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນໂດຍນັກທິດສະດີ Samir Lounis ໃນປີ 2020.
ການມີຢູ່ຂອງຜົນກະທົບ spinaron ທ້າທາຍຜົນກະທົບ Kondo, ເຊິ່ງເປັນຄໍາອະທິບາຍທົ່ວໄປສໍາລັບການພົວພັນລະຫວ່າງ cobalt ແລະທອງແດງ. ຜົນກະທົບຂອງ Kondo ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທິດທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງອະຕອມ cobalt ແລະເອເລັກໂຕຣນິກທອງແດງຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະກອບເປັນ "Kondo cloud." ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງ spinaron ສັງເກດເຫັນໂດຍທີມງານWürzburgສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະກົດຈິດຂອງອາຕອມຂອງ cobalt ປ່ຽນແປງແລະການຜູກມັດກັບເອເລັກໂຕຣນິກທອງແດງນໍາໄປສູ່ສະຖານະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ທັນສະໃໝນີ້ເປີດໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ໃນຂົງເຂດຂອງ spintronics, ບ່ອນທີ່ spintronics ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນ leveraged ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຕັກໂນໂລຊີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບຂອງ spinaron ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ.
FAQ:
ຖາມ: ຜົນກະທົບຂອງ spinaron ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຜົນກະທົບຂອງ spinaron ແມ່ນຜົນກະທົບໃຫມ່ຂອງ quantum ທີ່ສັງເກດເຫັນໃນການທົດລອງທີ່ປະລໍາມະນູ cobalt ສ່ວນບຸກຄົນຖືກວາງໄວ້ເທິງຫນ້າດິນທອງແດງ. ການປັ່ນປ່ວນຂອງອະຕອມ cobalt ສະຫຼັບລະຫວ່າງທາງບວກ ແລະທາງລົບຢູ່ສະເໝີ, ເຮັດໃຫ້ອິເລັກຕອນທອງແດງອ້ອມຂ້າງຕື່ນເຕັ້ນ.
ຖາມ: ຜົນກະທົບ Kondo ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຜົນກະທົບຂອງ Kondo ແມ່ນແນວຄວາມຄິດທາງທິດສະດີທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແບບມາດຕະຖານສໍາລັບການອະທິບາຍການພົວພັນລະຫວ່າງວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ, ເຊັ່ນ cobalt, ແລະໂລຫະ, ເຊັ່ນທອງແດງ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທິດທາງແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍົກເລີກເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະກອບເປັນ "Kondo cloud."
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບຜົນກະທົບຂອງ spinaron ທ້າທາຍຜົນກະທົບ Kondo ແນວໃດ?
A: ການສັງເກດຜົນກະທົບຂອງ spinaron ໂດຍທີມງານWürzburgສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະກົດຈິດຂອງອາຕອມຂອງ cobalt ປ່ຽນແປງແລະການຜູກມັດຂອງມັນກັບເອເລັກໂຕຣນິກທອງແດງສ້າງລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກົງກັນຂ້າມກັບການສົມມຸດຕິຖານຂອງຜົນກະທົບ Kondo.
Q: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງ spinaron ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບຂອງ spinaron ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນ spintronics, ພາກສະຫນາມທີ່ spin ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຊັ່ນ: quantum ຄອມພິວເຕີແລະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
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