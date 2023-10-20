ສັງເກດເບິ່ງຄທ້ອງຟ້າ: ວັນທີ 20-23 ຕຸລາ

ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັງເກດທ້ອງຟ້າແຕ່ວັນທີ 20-23 ຕຸລາ, ລວມທັງຕໍາແຫນ່ງຂອງດາວເຄາະ, ການສັງເກດເຫັນຂອງດວງຈັນ, ແລະຝົນຕົກຫນັກ Orionid.
ຕຸລາ 20
Mercury, ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ໄປຮອດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເໜືອກວ່າ ແລະຈະເຫັນໄດ້ເປັນດາວຕອນກາງຄືນໃນເດືອນພະຈິກ.
ໃນລະຫວ່າງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມືດ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເບິ່ງ M1, Crab Nebula, ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ລະເບີດໃນປີ 1054. nebula ປະກົດວ່າເປັນຂີ້ຝຸ່ນສີຂາວຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ແລະ pulsar ກາງຂອງມັນສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.
ຕຸລາ 21
ຄືນນີ້ແມ່ນການສັງເກດການກາງຄືນຂອງດວງຈັນສາກົນ, ແລະດວງຈັນມາຮອດໄຕມາດທໍາອິດ. ນີ້ສະຫນອງໂອກາດທີ່ດີສໍາລັບການສັງເກດເຫັນເປັນ twilight ຕົກ. ວົງເດືອນຢູ່ໃນ Sagittarius, ສູງໃນພາກໃຕ້ໃນເວລາທີ່ sunset ແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້.
ຜູ້ສັງເກດການສາມາດຊອກຫາຈຸດສິ້ນສຸດ, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນແບ່ງເຂດຄວາມມືດ ແລະ ແສງສະຫວ່າງຂອງດວງຈັນ. ພູເຂົາ Apennine ແລະ craters Archimedes, Autolycus, ແລະ Aristillus ແມ່ນສັງເກດເຫັນຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດ. ພາກໃຕ້ຂອງເສັ້ນສູນສູດ, craters Albategnius ແລະ Hipparchus ສາມາດສັງເກດເຫັນ.
ຝົນດາວຕົກ Orionid ຍັງສູງສຸດໃນຄືນນີ້, ໂດຍມີເວລາເບິ່ງດີທີ່ສຸດໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ. ອຸຕຸນິຍົມເກີດຈາກເສດເສດເຫຼືອຈາກດາວຫາງ Halley's Comet ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບກຸ່ມດາວ Orion, ໂດຍຈຸດທີ່ສ່ອງແສງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງດາວພະຫັດ. ດາວ Betelgeuse. ຜູ້ສັງເກດການສາມາດຄາດວ່າຈະເຫັນ 15 ຫາ 20 meteors ຕໍ່ຊົ່ວໂມງກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ.
ຕຸລາ 22
ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເບິ່ງຝົນດາວຕົກ Orionid ແມ່ນໃນຕອນເຊົ້າລະຫວ່າງ 2 ໂມງເຊົ້າຫາຕາເວັນຂຶ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຈຸດທີ່ສ່ອງແສງຂອງດາວຕົກແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບດາວ Betelgeuse ໃນ Orion, ແລະທັດສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຈະມາຈາກປະມານ 45° ໃນທັງສອງດ້ານຂອງຈຸດນີ້.
ຜູ້ສັງເກດການຄວນຊອກຫາທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວທີ່ມີທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງຂອບຟ້າທາງເຫນືອ, ຕາເວັນອອກ, ແລະພາກໃຕ້ແລະສະແກນທ້ອງຟ້າສໍາລັບດາວຍິງ. ນັກຖ່າຍຮູບດາວທຽມຍັງສາມາດຈັບອຸຕຸນິຍົມໃນຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ອັດຕາຂອງອຸຕຸນິຍົມຄວນປັບປຸງເມື່ອອາລຸນເຂົ້າໃກ້.
ຕຸລາ 23
ດາວພະຫັດຮອດການຍືດຕົວທາງຕາເວັນຕົກສູງສຸດໃນເວລາ 7 ໂມງແລງ EDT, ປາກົດຢູ່ປະມານ 46° ຈາກດວງອາທິດ. ດາວຍັງໄປຮອດ dichotomy, ປະກົດວ່າເຄິ່ງ lit. ຜູ້ສັງເກດການສາມາດປຽບທຽບຮູບລັກສະນະຂອງ Venus ໃນສອງສາມມື້ຂ້າງຫນ້າເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ມັນປາກົດຂື້ນເຄິ່ງຫນຶ່ງ.
ປະຈຸບັນນີ້ Venus ເຫັນໄດ້ວ່າເປັນດາວຕອນເຊົ້າ ແລະຈະສືບຕໍ່ເປັນອີກສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ດາລາສາດ: Roen Kelly