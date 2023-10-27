ຄົ້ນຫາພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວ: ປ່ອງຢ້ຽມໄປສູ່ຊີວິດນອກໂລກ

ສໍາລັບທົດສະວັດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໄຕ່ຕອງແນວຄວາມຄິດຂອງຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວແລະສິ່ງທີ່ມັນອາດຈະຄ້າຍຄື. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ຈັບພາບຈິນຕະນາການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນການມີຢູ່ຂອງ "ພືດ." ຕົ້ນໄມ້ມະນຸດຕ່າງດາວເຫຼົ່ານີ້ປະກົດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ແລະພວກເຮົາຈະກວດພົບພວກມັນໄດ້ແນວໃດ?
ເລິກຢູ່ໃນແຂນ Orion ຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 93 ລ້ານໄມລ໌ຈາກດາວດາວຄອດສີເຫຼືອງຂອງມັນ, ເປັນດາວເຄາະທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຄື: ທະເລສາບສີບົວຮ້ອນທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍກ້ອນຫີນ, ຝັ່ງຫິມະສີຂາວ. ທະເລສາບ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Lake Hillier, ແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງຈຸລິນຊີເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ "halobacteria." ຮູບແບບຊີວິດທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້, ມີສີມ່ວງທີ່ຫນ້າສັງເກດຂອງພວກເຂົາ, thrive ໃນສະພາບທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ inhospitable. ໃນຂະນະທີ່ທະເລສາບນີ້ເປັນຂອງຊາຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງໂລກໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີ, ຄວາມລັບທີ່ຖືໂດຍ halobacteria ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຄົ້ນພົບພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວໃນໂລກຫ່າງໄກ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບດາວເຄາະຫຼາຍກວ່າ 5,500 ໜ່ວຍ ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ແປກປະຫຼາດ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍລາຍເຊັນທີ່ບໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການສັງເຄາະແສງຢູ່ນອກໂລກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫວ່າງຂອງພືດມະນຸດຕ່າງດາວ.
ແນວຄວາມຄິດຂອງພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວແມ່ນເປັນໂລກອື່ນໆທີ່ຄົນເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການ. ຈິນຕະນາການປ່າໄມ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ສີດໍາພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມີແສງຕາເວັນຫຼາຍ, ໄມ້ພຸ່ມຂອງມະນຸດຕ່າງດາວທັງຫມົດທີ່ເອື່ອຍໄປຫາຕາເວັນຕົກຕະຫຼອດໄປ, ແລະ undergrowth ຕາມທໍາມະຊາດທີ່ກິນຊີວິດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຫຼັກການທີ່ກໍານົດໂດຍຟີຊິກ. ຊີວິດທັງຫມົດຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານເພື່ອຕ້ານກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ relentless ຂອງ entropy. ສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານນີ້ໂດຍຜ່ານສາມວິທີທີ່ຮູ້ຈັກ: ໝູນໃຊ້ແສງແດດຄືກັບພືດ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີອະນົງຄະທາດເຊັ່ນ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ hydrothermal, ຫຼືບໍລິໂພກສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກສອງວິທີທີ່ຜ່ານມາ.
ເມື່ອພວກເຮົາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະຄິດຕຶກຕອງເຖິງຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງຊີວິດສັງເຄາະແສງໃນຈັກກະວານ. ໃນໂລກ, ຊີວິດຂອງພືດມີບົດບາດສໍາຄັນ, ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊີວະມວນ. ມັນອາດຈະເປັນທີ່ຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສັດອັດສະລິຍະໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກໄດ້ຖືກນໍາພາໃນທາງທີ່ຜິດ, ແລະສໍາຄັນແມ່ນຢູ່ໃນການກໍານົດພືດແທນທີ່ຈະເປັນສັດ?
Nancy Kiang, ນັກຊີວະວິທະຍາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາອາວະກາດ Goddard ຂອງ Nasa, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, "ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ການສັງເຄາະແສງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ... ແລະຄາດວ່າມັນອາດຈະກາຍເປັນຂະບວນການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນດາວອື່ນ."
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຫາເພື່ອກວດພົບພືດພັນນອກໂລກເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍ. ການທົດລອງທີ່ສຳຄັນທີ່ດຳເນີນໂດຍຍານອາວະກາດ Galileo ໃນປີ 1990 ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດຈາກອະວະກາດ. ການກວດພົບຂອງອົກຊີເຈນແລະການມີ chlorophyll, ເມັດສີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນພືດ, ແມ່ນໃນບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ສັງເກດເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກໍານົດ "ແຂບສີແດງ", ປະກົດການທີ່ພືດດູດເອົາແສງສີແດງແຕ່ບໍ່ແມ່ນອິນຟາເລດ, ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍໃນການກວດສອບພືດ.
ໃນການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພືດມະນຸດຕ່າງດາວ, replicating ການທົດລອງນີ້ໂດຍການຄົ້ນຫາສໍາລັບຂອບສີແດງຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງ exoplanets ສາມາດພິສູດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າການວິວັດທະນາການຂອງພືດບົກເທິງໂລກໃຊ້ເວລາປະມານ 500 ລ້ານປີ. ຮູບແບບຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດອາດຈະເຮັດຕາມເສັ້ນທາງວິວັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງໃນຮູບລັກສະນະແລະລັກສະນະຂອງມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂະຫຍາຍອອກໄປແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາກ້າວຫນ້າ, ການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ, ລວມທັງການຄົ້ນພົບຕົ້ນໄມ້ຂອງມະນຸດຕ່າງດາວ, ສັນຍາວ່າຈະຈັບໃຈແລະດົນໃຈພວກເຮົາ. ໂດຍຜ່ານການຂຸດຄົ້ນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດນອກເຫນືອດາວບ້ານຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: halobacteria ແມ່ນຫຍັງ?
A: Halobacteria ແມ່ນຈຸລິນຊີ primitive ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ hypersaline ເຊັ່ນ Lake Hillier. ພວກເຂົາເຈົ້າມີສີສີມ່ວງທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສະບາຍກັບຮູບແບບຊີວິດອື່ນໆ.
ຖາມ: ສາມທາງທີ່ສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານແມ່ນຫຍັງ?
A: ສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງດາວສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານໂດຍການໃຊ້ແສງຕາເວັນ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີອະນົງຄະທາດ, ຫຼືບໍລິໂພກສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີການພືດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ hydrothermal, ແລະສັດໄດ້ຮັບພະລັງງານ, ຕາມລໍາດັບ.
ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດກວດພົບພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວໄດ້ແນວໃດ?
A: ວິທີການຫນຶ່ງແມ່ນການຊອກຫາ "ຂອບສີແດງ", ປະກົດການທີ່ພືດດູດເອົາແສງສະຫວ່າງສີແດງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ແມ່ນອິນຟາເລດ. ການທົດລອງແບບຈຳລອງແບບທີ່ເຮັດໂດຍຍານອາວະກາດ Galileo ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລະບຸການປະກົດຕົວຂອງພືດພັນຢູ່ໃນດາວເຄາະນອກລະບົບໄດ້.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງຈິ່ງສຸມໃສ່ພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວແທນຊີວິດທີ່ສະຫຼາດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຫາສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກອັດສະລິຍະມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງຊີວິດສັງເຄາະແສງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວອາດຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນກວ່າຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ການຂຸດຄົ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ມະນຸດຕ່າງດາວໃຫ້ທັດສະນະສົດໆກ່ຽວກັບການມີຊີວິດທີ່ຢູ່ເຫນືອດາວຂອງພວກເຮົາ.