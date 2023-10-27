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ຄົ້ນຫາພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວ: ປ່ອງຢ້ຽມໄປສູ່ຊີວິດນອກໂລກ

ByGabriel Botha

Oct 27, 2023
ຄົ້ນຫາພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວ: ປ່ອງຢ້ຽມໄປສູ່ຊີວິດນອກໂລກ

ສໍາລັບທົດສະວັດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໄຕ່ຕອງແນວຄວາມຄິດຂອງຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວແລະສິ່ງທີ່ມັນອາດຈະຄ້າຍຄື. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ຈັບພາບຈິນຕະນາການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນການມີຢູ່ຂອງ "ພືດ." ຕົ້ນໄມ້ມະນຸດຕ່າງດາວເຫຼົ່ານີ້ປະກົດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ແລະພວກເຮົາຈະກວດພົບພວກມັນໄດ້ແນວໃດ?

ເລິກຢູ່ໃນແຂນ Orion ຂອງກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 93 ລ້ານໄມລ໌ຈາກດາວດາວຄອດສີເຫຼືອງຂອງມັນ, ເປັນດາວເຄາະທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຄື: ທະເລສາບສີບົວຮ້ອນທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍກ້ອນຫີນ, ຝັ່ງຫິມະສີຂາວ. ທະເລສາບ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Lake Hillier, ແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງຈຸລິນຊີເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ "halobacteria." ຮູບ​ແບບ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ລຶກ​ລັບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ມີ​ສີ​ມ່ວງ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​, thrive ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ inhospitable​. ໃນຂະນະທີ່ທະເລສາບນີ້ເປັນຂອງຊາຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງໂລກໃນຕາເວັນຕົກອົດສະຕາລີ, ຄວາມລັບທີ່ຖືໂດຍ halobacteria ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຄົ້ນພົບພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວໃນໂລກຫ່າງໄກ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບດາວເຄາະຫຼາຍກວ່າ 5,500 ໜ່ວຍ ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໂລກທີ່ແປກປະຫຼາດ ແລະ ແປກປະຫຼາດ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ນັກວິທະຍາສາດ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ເຊັນ​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ສັງເຄາະ​ແສງ​ຢູ່​ນອກ​ໂລກ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ພືດ​ມະນຸດ​ຕ່າງ​ດາວ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວແມ່ນເປັນໂລກອື່ນໆທີ່ຄົນເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການ. ຈິນຕະນາການປ່າໄມ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ສີດໍາພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມີແສງຕາເວັນຫຼາຍ, ໄມ້ພຸ່ມຂອງມະນຸດຕ່າງດາວທັງຫມົດທີ່ເອື່ອຍໄປຫາຕາເວັນຕົກຕະຫຼອດໄປ, ແລະ undergrowth ຕາມທໍາມະຊາດທີ່ກິນຊີວິດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຫຼັກການທີ່ກໍານົດໂດຍຟີຊິກ. ຊີວິດທັງຫມົດຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານເພື່ອຕ້ານກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ relentless ຂອງ entropy. ສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານນີ້ໂດຍຜ່ານສາມວິທີທີ່ຮູ້ຈັກ: ໝູນໃຊ້ແສງແດດຄືກັບພືດ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີອະນົງຄະທາດເຊັ່ນ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ hydrothermal, ຫຼືບໍລິໂພກສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກສອງວິທີທີ່ຜ່ານມາ.

ເມື່ອພວກເຮົາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະຄິດຕຶກຕອງເຖິງຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງຊີວິດສັງເຄາະແສງໃນຈັກກະວານ. ໃນໂລກ, ຊີວິດຂອງພືດມີບົດບາດສໍາຄັນ, ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊີວະມວນ. ມັນອາດຈະເປັນທີ່ຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສັດອັດສະລິຍະໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກໄດ້ຖືກນໍາພາໃນທາງທີ່ຜິດ, ແລະສໍາຄັນແມ່ນຢູ່ໃນການກໍານົດພືດແທນທີ່ຈະເປັນສັດ?

Nancy Kiang, ນັກຊີວະວິທະຍາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາອາວະກາດ Goddard ຂອງ Nasa, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, "ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ການສັງເຄາະແສງໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ... ແລະຄາດວ່າມັນອາດຈະກາຍເປັນຂະບວນການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນດາວອື່ນ."

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຫາເພື່ອກວດພົບພືດພັນນອກໂລກເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍ. ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Galileo ໃນ​ປີ 1990 ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ອະ​ວະ​ກາດ. ການກວດພົບຂອງອົກຊີເຈນແລະການມີ chlorophyll, ເມັດສີຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນພືດ, ແມ່ນໃນບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ສັງເກດເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກໍານົດ "ແຂບສີແດງ", ປະກົດການທີ່ພືດດູດເອົາແສງສີແດງແຕ່ບໍ່ແມ່ນອິນຟາເລດ, ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍໃນການກວດສອບພືດ.

ໃນການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພືດມະນຸດຕ່າງດາວ, replicating ການທົດລອງນີ້ໂດຍການຄົ້ນຫາສໍາລັບຂອບສີແດງຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງ exoplanets ສາມາດພິສູດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າການວິວັດທະນາການຂອງພືດບົກເທິງໂລກໃຊ້ເວລາປະມານ 500 ລ້ານປີ. ຮູບ​ແບບ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ວິ​ວັດ​ການ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ຮູບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານຂະຫຍາຍອອກໄປແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາກ້າວຫນ້າ, ການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ, ລວມທັງການຄົ້ນພົບຕົ້ນໄມ້ຂອງມະນຸດຕ່າງດາວ, ສັນຍາວ່າຈະຈັບໃຈແລະດົນໃຈພວກເຮົາ. ໂດຍຜ່ານການຂຸດຄົ້ນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດນອກເຫນືອດາວບ້ານຂອງພວກເຮົາ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຖາມ: halobacteria ແມ່ນຫຍັງ?
A: Halobacteria ແມ່ນຈຸລິນຊີ primitive ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ hypersaline ເຊັ່ນ Lake Hillier. ພວກເຂົາເຈົ້າມີສີສີມ່ວງທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສະບາຍກັບຮູບແບບຊີວິດອື່ນໆ.

ຖາມ: ສາມທາງທີ່ສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານແມ່ນຫຍັງ?
A: ສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງດາວສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານໂດຍການໃຊ້ແສງຕາເວັນ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີອະນົງຄະທາດ, ຫຼືບໍລິໂພກສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີການພືດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ hydrothermal, ແລະສັດໄດ້ຮັບພະລັງງານ, ຕາມລໍາດັບ.

ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດກວດພົບພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວໄດ້ແນວໃດ?
A: ວິທີການຫນຶ່ງແມ່ນການຊອກຫາ "ຂອບສີແດງ", ປະກົດການທີ່ພືດດູດເອົາແສງສະຫວ່າງສີແດງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ແມ່ນອິນຟາເລດ. ການທົດລອງແບບຈຳລອງແບບທີ່ເຮັດໂດຍຍານອາວະກາດ Galileo ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລະບຸການປະກົດຕົວຂອງພືດພັນຢູ່ໃນດາວເຄາະນອກລະບົບໄດ້.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຈິ່ງສຸມໃສ່ພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວແທນຊີວິດທີ່ສະຫຼາດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຫາສິ່ງມີຊີວິດນອກໂລກອັດສະລິຍະມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງຊີວິດສັງເຄາະແສງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພືດພັນມະນຸດຕ່າງດາວອາດຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນກວ່າຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ການຂຸດຄົ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕົ້ນໄມ້ມະນຸດຕ່າງດາວໃຫ້ທັດສະນະສົດໆກ່ຽວກັບການມີຊີວິດທີ່ຢູ່ເຫນືອດາວຂອງພວກເຮົາ.

By Gabriel Botha