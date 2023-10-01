Superbolts: ຟ້າຜ່າທີ່ມີພະລັງແຮງຈະເກີດຂຶ້ນໃກ້ກັບພື້ນດິນ ແລະໜ້ານ້ຳ

ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ superbolts, ຟ້າຜ່າທີ່ມີພະລັງແຮງທີ່ສຸດ, ມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອເຂດສາກໄຟຂອງເມກໝອກຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນດິນ ຫຼືໜ້ານ້ຳ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງບາງຂົງເຂດປະສົບກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະສາມາດຊ່ວຍຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້.
Superbolts ແມ່ນຟ້າຜ່າທີ່ແຮງກວ່າ 1,000 ເທົ່າຂອງຟ້າຜ່າປົກກະຕິ. ພວກມັນສ້າງໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງການໂຈມຕີດ້ວຍຟ້າຜ່າທັງໝົດ ແຕ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະເຮືອ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ superbolts ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນກຸ່ມຢູ່ເຫນືອມະຫາສະຫມຸດ Atlantic ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ທະເລເມດິເຕີເລນຽນ, ແລະ Altiplano ໃນເປຣູແລະໂບລິເວຍ, ຫນຶ່ງໃນເຂດພູພຽງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ນັກວິທະຍາສາດບໍ່ມີຄໍາອະທິບາຍທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ superbolts ເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວໂລກ.
ການສຶກສາໃຫມ່, ຈັດພີມມາໃນ Journal of Geophysical Research: Atmospheres, ສະຫນອງຄໍາອະທິບາຍທໍາອິດສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ superbolts ເທິງດິນແລະທະເລ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະປັດໃຈສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມສູງຂອງຫນ້າດິນແລະນ້ໍາ, ຄວາມສູງຂອງເຂດສາກໄຟ, ອຸນຫະພູມເມຄ, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ aerosol. ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເຂດສາກໄຟໜ້ອຍກວ່າ ແລະໜ້າດິນ ຫຼືໜ້ານ້ຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີຟ້າຜ່າຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼາຍ.
ຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຟ້າຜ່າສູງສຸດ, ຄືມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ ແລະ Altiplano, ທັງໝົດມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄືກັນຄື: ຊ່ອງຫວ່າງສັ້ນໆລະຫວ່າງເຂດ ແລະ ພື້ນຜິວຂອງຟ້າຜ່າ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນການບຸກທະລຸທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເກີດຂອງ superbolts ໃນອະນາຄົດແນວໃດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນ, ຍັງມີປັດໃຈທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍທີ່ຈະຄົ້ນຫາ. ທີມງານວາງແຜນທີ່ຈະສືບສວນປັດໃຈອື່ນໆທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ superbolt, ເຊັ່ນ: ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຫຼືການປ່ຽນແປງໃນວົງຈອນແສງຕາເວັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງ superbolts ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້.
ທີ່ມາ:
– Efraim, A., Rosenfeld, D., Holzworth, R., & Thornton, JA (2023). ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄວາມມັກຂອງຟ້າຜ່າ Super Bolt ໃນທະເລເມດິເຕີເລນຽນ ແລະ Altiplano. ວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical: ບັນຍາກາດ. DOI: 10.1029/2022JD038254