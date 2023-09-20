ການຢືນຢັນແລະການປະຕິເສດ: ການຄົ້ນຫາ Galaxy ທີ່ໄກທີ່ສຸດ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຫາກາລັກຊີທີ່ໄກທີ່ສຸດຢູ່ໃນຈັກກະວານມາດົນນານແລ້ວ. ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີຊື່ວ່າ "Maisie's Galaxy" ໄດ້ຖືກປະກາດ, ແນະນໍາວ່າມັນອາດຈະມີຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນປະຫວັດສາດ cosmic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໄດ້ເປີດເຜີຍກາລັກຊີອື່ນ, CEERS-93316, ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໄກກວ່າ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການກວດສອບ.
ເພື່ອກໍານົດໄລຍະຫ່າງແລະອາຍຸຂອງ "galaxies ທໍາອິດ" ທີ່ມີທ່າແຮງເຫຼົ່ານີ້, ນັກດາລາສາດນໍາໂດຍ Pablo Arrabal Haro ຈາກຫ້ອງວິໄຈດາລາສາດ optical-Infrared ແຫ່ງຊາດໃນ Tucson, AZ, ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ spectroscopic ໂດຍການຮ່ວມມືກັບທີມງານໃນ Scotland. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢືນຢັນວ່າ Maisie's Galaxy ມີຢູ່ຢ່າງຫນ້ອຍ 390 ລ້ານປີຫຼັງຈາກ Big Bang. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດການຄາດຄະເນໄລຍະຫ່າງເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບ CEERS-93316, ເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໃນການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງກວ່າ z~4.9, ປະມານ 12 ຕື້ປີແສງ.
ການຢືນຢັນຂອງ Maisie's Galaxy ແລະການຄົ້ນພົບ CEERS-93316 ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ປະກົດວ່າມີຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນໃນຍຸກດຽວກັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງ galaxies ໃນສອງສາມຮ້ອຍລ້ານປີທໍາອິດຫຼັງຈາກ Big Bang, ສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນຂອງການສ້າງ galaxy.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ດໍາເນີນການຕິດຕາມການສຶກສາ spectral ຂອງທັງສອງ galaxies. Spectroscopy ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຢືນຢັນການປ່ຽນສີແດງສູງຂອງ Maisie's Galaxy ແລະປະຕິເສດການຄາດຄະເນກ່ອນຫນ້ານີ້ສໍາລັບ CEERS-93316. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງກາແລັກຊີທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂແລະຂະບວນການທີ່ນໍາໄປສູ່ການເກີດແລະການວິວັດທະນາການຂອງວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຈັກກະວານ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໂດຍ James Webb Space Telescope (JWST), ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງງານຂອງ observatory ນີ້ໃນການກວດສອບ galaxy redshift ສູງ. ພາລະກິດຂອງ JWST ເພື່ອຊອກຫາ galaxy ທີ່ໄກທີ່ສຸດໃນເວລາອາລຸນຂອງ cosmic ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບແຕ່ລະຄັ້ງ, ຄວາມສາມາດຂອງ telescope ແມ່ນເກີນຄວາມຄາດຫວັງ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ galaxies ໃນຈັກກະວານຕົ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ JWST ສືບຕໍ່ປຽບທຽບກັບເດັກນ້ອຍຂອງຈັກກະວານ, ນັກດາລາສາດຄາດວ່າຈະມີການປະກາດຫຼາຍຂຶ້ນຂອງກາລັກຊີຕອນຕົ້ນ. ໃນທີ່ສຸດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ JWST ຫຼືຜູ້ສືບທອດຂອງມັນອາດຈະເປີດເຜີຍ "ກາລັກຊີທໍາອິດ" ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຈັກກະວານສອງສາມຮ້ອຍລ້ານປີຫຼັງຈາກ Big Bang.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການຮ່ວມມືກັບທີມງານໃນທົ່ວໂລກຢືນຢັນ, Disproves Galaxies ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
- ການຢືນຢັນແລະການປະຕິເສດຂອງ galaxies luminous ຫຼາຍຢູ່ໃນຈັກກະວານຕົ້ນ
– Peering ກັບຄືນໄປບ່ອນຈັກກະວານຕົ້ນ: ເລື່ອງຂອງການຢືນຢັນແລະການໂຕ້ຕອບ