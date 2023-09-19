ໂຄງການ XNUMX ປີ ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກມູນນິທິ Grantham ສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ CU Boulder ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໃຊ້ໄຮໂດເຈນຈາກຫີນເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານສະອາດໃນທົ່ວໂລກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນການຜະລິດຂອງ "ທໍລະນີສາດ" hydrogen, ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ນ້ໍາປະສົມກັບແຮ່ທາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງທາດເຫຼັກເລິກຢູ່ໃນເປືອກຂອງໂລກ.
Geologic hydrogen ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃນເວລາທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້, ດ້ວຍນ້ໍາເປັນພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອກໍານົດວ່າເງິນຝາກຂອງໄຮໂດຣເຈນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາມາສູ່ພື້ນຜິວໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງໂລກ.
ທີມວິໄຈທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, ແລະບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນ Eden GeoPower ຈະດໍາເນີນການທົດລອງທັງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງແລະໃຕ້ດິນເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ໂລກຜະລິດ hydrogen ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ replicate ລະບົບໃຕ້ດິນທໍາມະຊາດເປັນຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຄວາມຕ້ອງການ hydrogen ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນຫາແຫຼ່ງທາງເລືອກນອກເຫນືອຈາກວິທີການແບບດັ້ງເດີມ. ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີເງິນຝາກອຸດົມສົມບູນຂອງ hydrogen geological ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ດິນ, ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງແຫຼວຂອງມະນຸດຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະມີການຂຸດເຈາະຂຸມຝັງດິນ ແລະສີດນ້ຳເຂົ້າໄປໃນກ້ອນຫີນທີ່ມີທາດເຫຼັກ ເພື່ອເລີ່ມປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ແລະຜະລິດທາດໄຮໂດເຈນເພີ່ມຂຶ້ນ. ມາດຕະການຍັງຈະຖືກປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກການບໍລິໂພກອາຍແກັສທີ່ຜະລິດໃຫມ່.
ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງທ່ານດຣ Alexis Templeton, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຕ້ດິນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຈະຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອກໍານົດວ່າ hydrogen ທາງທໍລະນີສາດແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະຍືນຍົງທີ່ສາມາດຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລັກສະນະທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂຄງການນີ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງພະແນກວິທະຍາສາດທໍລະນີສາດ CU Boulder ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງໂລກແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອະນາຄົດຂອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມູນນິທິ Grantham ສໍາລັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
– CU Boulder ພາກວິຊາວິທະຍາສາດທໍລະນີສາດ
- ການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດສະຫະລັດ