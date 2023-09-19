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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ໂຄງ​ການ​ໃຫມ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກໍາ​ໄຮ​ໂດ​ຣ​ເຈນ​ຈາກ​ໂງ່ນ​ຫີນ​ສໍາ​ລັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ສະ​ອາດ​

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ໂຄງ​ການ​ໃຫມ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກໍາ​ໄຮ​ໂດ​ຣ​ເຈນ​ຈາກ​ໂງ່ນ​ຫີນ​ສໍາ​ລັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ສະ​ອາດ​

ໂຄງການ XNUMX ປີ ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກມູນນິທິ Grantham ສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ CU Boulder ເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໃຊ້ໄຮໂດເຈນຈາກຫີນເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານສະອາດໃນທົ່ວໂລກ. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ "ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​" hydrogen​, ທີ່​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນ​້​ໍ​າ​ປະ​ສົມ​ກັບ​ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ທາດ​ເຫຼັກ​ເລິກ​ຢູ່​ໃນ​ເປືອກ​ຂອງ​ໂລກ​.

Geologic hydrogen ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃນເວລາທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້, ດ້ວຍນ້ໍາເປັນພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອກໍານົດວ່າເງິນຝາກຂອງໄຮໂດຣເຈນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາມາສູ່ພື້ນຜິວໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງໂລກ.

ທີມວິໄຈທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ CU Boulder, Columbia University, Montana State University, University of Southampton, ແລະບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນ Eden GeoPower ຈະດໍາເນີນການທົດລອງທັງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງແລະໃຕ້ດິນເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ໂລກຜະລິດ hydrogen ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ແມ່ນ​ເພື່ອ replicate ລະ​ບົບ​ໃຕ້​ດິນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ເປັນ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​.

ຄວາມຕ້ອງການ hydrogen ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນຫາແຫຼ່ງທາງເລືອກນອກເຫນືອຈາກວິທີການແບບດັ້ງເດີມ. ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີເງິນຝາກອຸດົມສົມບູນຂອງ hydrogen geological ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ດິນ, ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງແຫຼວຂອງມະນຸດຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ມີ​ການ​ຂຸດ​ເຈາະ​ຂຸມ​ຝັງ​ດິນ ແລະ​ສີດ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ກ້ອນ​ຫີນ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫຼັກ ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ປະຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ທາງ​ເຄ​ມີ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ທາດ​ໄຮໂດ​ເຈນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ມາດຕະການຍັງຈະຖືກປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກການບໍລິໂພກອາຍແກັສທີ່ຜະລິດໃຫມ່.

ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງທ່ານດຣ Alexis Templeton, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຕ້ດິນ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຈະຕິດຕາມກວດກາຂະບວນການຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອກໍານົດວ່າ hydrogen ທາງທໍລະນີສາດແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະຍືນຍົງທີ່ສາມາດຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລັກສະນະທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂຄງການນີ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງພະແນກວິທະຍາສາດທໍລະນີສາດ CU Boulder ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງໂລກແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອະນາຄົດຂອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມູນນິທິ Grantham ສໍາລັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ
– CU Boulder ພາກວິຊາວິທະຍາສາດທໍລະນີສາດ
- ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​

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