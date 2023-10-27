ວິລະຊົນຂອງວິທະຍາສາດ Unsung: ການຮັບຮູ້ແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຄົ້ນພົບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ຈິນຕະນາການໂລກທີ່ປື້ມຮຽນປະຫວັດສາດວິທະຍາສາດສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຊາຍຂອງພວກເຂົາ. ວາດພາບປະຫວັດສາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງນັກວິທະຍາສາດຍິງໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ນີ້ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກຄວາມເປັນຈິງ.
ເຊື່ອງຢູ່ໃນໜ້າປະຫວັດສາດ, ຈິດໃຈທີ່ສະຫຼາດຫຼາຍນັບບໍ່ຖ້ວນໄດ້ຖືກມອງຂ້າມ, ດ້ວຍການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກມັນເປັນຂອງຄົນອື່ນ. ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຄືເລື່ອງຂອງ ດຣ. Lise Meitner, ນັກຟີຊິກສາດຊາວຍິວພິເສດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລະເບີດປະລໍາມະນູ.
ໃນຊຸມປີ 1930, Meitner ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງນາງ, Otto Hahn, ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າຟີຊິກນິວເຄຼຍຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Kaiser Wilhelm ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ Berlin. ການຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຂອບເຂດຂອງການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: nuclear fission. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ເຢຍລະມັນໄດ້ຍຶດເອົາອອສເຕີຍໃນປີ 1938, ຊີວິດຂອງ Meitner ໄດ້ຫັນໄປສູ່ອັນຕະລາຍ.
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫນີໄປເບີລິນເພື່ອຫລົບຫນີການຍຶດຂອງພວກ Nazis, Meitner ພົບວ່າຕົນເອງຖືກປົດອອກຈາກສິດທິພິເສດແລະການປົກປ້ອງ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ນາງໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ Hahn ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ມັນແມ່ນ Meitner ຜູ້ທີ່ວິເຄາະຜົນຂອງການທົດລອງຂອງພວກເຂົາແລະສ້າງຄໍາວ່າ "ການແຍກນິວເຄຼຍ." ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ມັນແມ່ນ Hahn ຜູ້ທີ່ຕີພິມເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອພຽງແຕ່ສໍາລັບການຄົ້ນພົບ, ປົດປ່ອຍ Meitner ອອກຈາກການເປີດເຜີຍຊື່.
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ Meitner ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. Hahn ໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ສໍາລັບການຄົ້ນພົບນິວເຄລຍ, ໃນຂະນະທີ່ຊື່ຂອງ Meitner ບໍ່ເຄີຍຖືກກ່າວເຖິງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄະນະກໍາມະການ Nobel ໃນການຮັບຮູ້ຜົນສໍາເລັດຂອງນາງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາລະບົບທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການມອງຂ້າມການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນວິທະຍາສາດ.
ຮູບແບບການລຶບນີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເໜືອກວ່າ Meitner. Rosalind Franklin, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ເກັ່ງກ້າ, ໄດ້ປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເວລາທີ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງແບ່ງປັນການຄົ້ນຄວ້າຂອງນາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງ helix double DNA ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ຄົນອື່ນ. ທ່ານດຣ Kati Kariko, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “ແມ່ຂອງ mRNA,” ໄດ້ອົດທົນກັບການປະຕິເສດ, ການເສື່ອມຊາມ, ແລະແມ່ນແຕ່ການລ່ວງລະເມີດມາຫຼາຍປີ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທີ່ນາງສົມຄວນໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ.
ມັນເປັນເວລາສູງທີ່ພວກເຮົາແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາທາງປະຫວັດສາດນີ້ແລະສ່ອງແສງໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ໄດ້ສ້າງໂລກຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການປະກອບສ່ວນທາງວິທະຍາສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າສົມຄວນທີ່ຈະບອກ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ແລະລວມຢູ່ໃນຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ.
ໂດຍການຮັບຮູ້ຜົນງານອັນລ້ຳຄ່າຂອງແມ່ຍິງ ເຊັ່ນ: Meitner, Franklin, Kariko, ແລະອື່ນໆອີກນັບບໍ່ຖ້ວນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດຍິງລຸ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. ຂໍໃຫ້ເຮົາຈົ່ງໃຫ້ກຽດແກ່ວິລະຊົນວິລະຊົນຂອງວິທະຍາສາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຕ້ານການບໍ່ລົງຮອຍກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນເລິກຊຶ້ງກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
FAQ:
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ຖືກມອງຂ້າມ?
A: ການລຶບລ້າງປະຫວັດສາດຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນວິທະຍາສາດແມ່ນມາຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ, ລວມທັງຄວາມລໍາອຽງທາງເພດ, ມາດຕະຖານຂອງສັງຄົມ, ແລະການສ້າງຕັ້ງວິທະຍາສາດ patriarchal ທີ່ປະຕິເສດຜົນສໍາເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?
A: ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ສະຫນອງໂອກາດເທົ່າທຽມກັນສໍາລັບແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ແລະຢ່າງຈິງຈັງຍົກໃຫ້ເຫັນແລະຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສຶກສາແລະການສົນທະນາສາທາລະນະ.
ຖາມ: ການລົບລ້າງແມ່ຍິງຈາກປະຫວັດສາດວິທະຍາສາດມີຜົນກະທົບແນວໃດ?
A: ການລຶບລ້າງແມ່ຍິງອອກຈາກປະຫວັດສາດວິທະຍາສາດບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ຍັງເປັນການລັກພາຕົວແບບຢ່າງໃນອະນາຄົດ, ຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ. ການຮັບຮູ້ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສົ່ງເສີມການລວມຕົວແລະການດົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດ.