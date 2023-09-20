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ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂຸມຮ້ອນກາງຂອງສະຫະລັດ: ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂຸມຮ້ອນກາງຂອງສະຫະລັດ: ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ປະກົດການທີ່ຜ່ານມາທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຂຸມຮ້ອນ" ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໄປສູ່ພາກກາງຂອງສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພາກພື້ນສະເພາະນີ້ບໍ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມອົບອຸ່ນໃນລະດັບດຽວກັນນັບຕັ້ງແຕ່ກາງສະຕະວັດທີ 20. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບເຫັນວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິນີ້ອາດຈະບໍ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂ້າມພາກກາງຂອງສະຫະລັດແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານທີ່ສັບສົນຂອງປັດໃຈ.

ທິດສະດີຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ aerosols ໃນບັນຍາກາດຂອງພາກກາງຂອງສະຫະລັດສະທ້ອນເຖິງບາງພະລັງງານຂອງແສງຕາເວັນກັບຄືນສູ່ອາວະກາດ, ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນເຢັນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນວ່າດິນກະສິກໍາໃນເຂດດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັບລະບົບຊົນລະປະທານ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງເຢັນ evaporative ທໍາມະຊາດ. ຝົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີນີ້ຕື່ມອີກ. ນ້ໍາເພີ່ມເຕີມໃນພູມສັນຖານເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງເຢັນ evaporative, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຕ່ໍາ.

ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມໂລກເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງທາງທໍາມະຊາດໃນລະບົບສະພາບອາກາດຂອງໂລກ. ບາງພື້ນທີ່ອາດຈະພົບອັດຕາການຮ້ອນໄວ ຫຼືຊ້າກວ່າບ່ອນອື່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັດໃຈທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະບັນຍາກາດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຄົງຕົວຂອງຮູຮ້ອນ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການປົກຫຸ້ມຂອງເມກເພີ່ມຂຶ້ນ, ຝົນຕົກ, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນລົງ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບ່ອນປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.

ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຂຸມຮ້ອນສາມາດຕິດຕາມໄດ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມພື້ນຜິວຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກເຂດຮ້ອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກທັງການປ່ຽນແປງທາງທຳມະຊາດ ແລະ ພາວະໂລກຮ້ອນ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງບັນຍາກາດໃນທົ່ວສະຫະລັດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູບແບບສະພາບອາກາດເຢັນແລະຝົນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.

ເຖິງວ່າຈະມີສະພາບຂອງຂຸມຮ້ອນໃນປະຈຸບັນ, ມັນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງໃນອະນາຄົດ. ຮູບແບບສະພາບອາກາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກກາງຂອງສະຫະລັດໃນທີ່ສຸດຈະປະສົບກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນເລື້ອຍໆແລະຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງເມື່ອທຽບກັບພາກພື້ນອື່ນໆ. ໃນປີ 2040 ຫຼື 2050, ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຄ້າຍຄືກັບປະສົບການໃນຊ່ວງຍຸກ Dust Bowl ອາດຈະກາຍເປັນຫຼາຍຂື້ນ.

ການ​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ຂຸມ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ຂອງ​ໂລກ​ຮ້ອນ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າບໍ່ທຸກໆມື້ຈະຮ້ອນຂຶ້ນ, ແລະຄວາມປ່ຽນແປງທາງທໍາມະຊາດມີບົດບາດໃນການສ້າງຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ພາກກາງຂອງສະຫະລັດອາດຈະມັກອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນລົງຊົ່ວຄາວ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າແນວໂນ້ມໂດຍລວມຂອງພາວະໂລກຮ້ອນຍັງສືບຕໍ່ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາກພື້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ໄດ້ລວມເອົາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃດໆ.

By Gabriel Botha

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