ອາຍຸທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງດວງຈັນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ Zircon Crystals

ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຕົວຈິງແລ້ວ ດວງຈັນມີອາຍຸ 40 ລ້ານປີກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອກັນມາ. ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະຂອງໄປເຊຍກັນ zircon ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຫີນຂອງດວງຈັນທີ່ນໍາມາໂດຍພາລະກິດ Apollo 17 ໃນເດືອນທັນວາ 1972. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາໃນວາລະສານ Geochemical Perspectives Letters, ທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດວງຈັນແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈສົດໆ. ເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ສົມມຸດຕິຖານທີ່ເດັ່ນຊັດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດວງຈັນເກີດຈາກຜົນກະທົບອັນມະຫາສານລະຫວ່າງວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ດາວອັງຄານ ແລະໜ່ວຍໂລກໜຸ່ມ. ເຫດການ cataclysmic ນີ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 4.425 ຕື້ປີກ່ອນ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວິເຄາະໃຫມ່ຂອງໄປເຊຍກັນ zircon ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເກີດຂອງດວງຈັນຕົວຈິງເກີດຂຶ້ນປະມານ 40 ລ້ານປີກ່ອນ, ປະມານ 4.46 ຕື້ປີກ່ອນ. ການເປີດເຜີຍນີ້ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດວງຈັນ.
Zircon, ແຮ່ທາດທົ່ວໄປທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເປືອກໂລກ, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນພົບນີ້. ໂດຍການກວດສອບອາຍຸຂອງໄປເຊຍກັນ zircon ຈາກຕົວຢ່າງຂອງດວງຈັນແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກໍານົດອາຍຸຂອງດວງຈັນດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດວິເຄາະອາຕອມຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ໃຫ້ການກວດສອບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຂອງ zircon, ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດນັບຈຳນວນອະຕອມທີ່ຜ່ານການເສື່ອມໂຊມຂອງ radioactive ໄດ້. ນີ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງໄປເຊຍກັນ.
ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, Jennika Greer ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Glasgow, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າໄປເຊຍກັນ zircon ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຫນ້າຂອງດວງຈັນຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼັງຈາກມະຫາສະຫມຸດ magma ດວງຈັນໄດ້ເຢັນລົງ. ການມີໄປເຊຍກັນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອາຍຸສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງດວງຈັນ. ໂດຍການພົບກັບດວງຈັນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນຕົວຢ່າງດວງຈັນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າດວງຈັນມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 4.46 ຕື້ປີ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດວງຈັນໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາໃນຈັກກະວານ. ອິດທິພົນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງຈັນເຮັດໃຫ້ແກນໝູນຂອງໂລກມີສະຖຽນລະພາບ, ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະແສນໍ້າ ແລະ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າບໍ່ມີດວງຈັນ, ຊີວິດໃນໂລກຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງດວງຈັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າຫມາຍທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສົມດຸນທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງລະບົບທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ເດືອນອາຍຸເທົ່າໃດ?
A: ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາ, ເຊື່ອວ່າດວງຈັນມີອາຍຸປະມານ 4.46 ຕື້ປີ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີອາຍຸ 40 ລ້ານປີກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ຖາມ: ອັນໃດເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສະຫຼຸບວ່າດວງຈັນມີອາຍຸແກ່ກວ່າ?
A: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະໄປເຊຍກັນ zircon ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຫີນ lunar. ໂດຍການກວດສອບໂຄງສ້າງປະລໍາມະນູຂອງໄປເຊຍກັນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ atom-probe tomography, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດອາຍຸຂອງດວງຈັນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງອາຍຸຂອງດວງຈັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງດວງຈັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດລວມເອົາສ່ວນປິດສະໜາຂອງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນໆ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ມັນມີຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອິດທິພົນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດວງຈັນຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງແກນຫມຸນຂອງໂລກແລະຜົນກະທົບຕໍ່ປະກົດການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນ້ໍາ.
ຖາມ: ໄປເຊຍກັນ zircon ປະກອບສ່ວນໃນການກໍານົດອາຍຸຂອງດວງຈັນໄດ້ແນວໃດ?
A: ໄປເຊຍກັນ Zircon, ທີ່ພົບເຫັນທັງໂລກແລະດວງຈັນ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ວິທີການນັດພົບ radioactive ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການວິເຄາະຈໍານວນຂອງປະລໍາມະນູທີ່ໄດ້ຮັບການທໍາລາຍ radioactive, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດອາຍຸຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງດວງຈັນ.