ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ເປີດເຜີຍສັນຍານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດເທິງດາວທີ່ຢູ່ໄກ

James Webb Telescope, ເປັນ telescope ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສ້າງ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ກວດພົບລາຍເຊັນທາງເຄມີທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງຊີວິດທີ່ຢູ່ເໜືອໂລກ.
ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 120 ປີແສງ, ດາວເຄາະໜ່ວຍນີ້, ເອີ້ນວ່າ K2-18b, ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍມະຫາສະໝຸດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າສາມາດຮອງຮັບຊີວິດໄດ້. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນການກວດພົບຂອງໂມເລກຸນທີ່ເອີ້ນວ່າ Dimethyl sulfide (DMS), ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງມີຊີວິດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດການປະກົດຕົວຂອງ methane ແລະ carbon dioxide ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ບວກກັບສະຖານະຂອງ K2-18b ເປັນດາວເຄາະ Hycean—ເປັນດາວເຄາະທີ່ມີທັງມະຫາສະໝຸດ ແລະບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດໄຮໂດເຈນ—ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງຊີວິດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ K2-18b ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງໂລກແລະດາວເນບຈູນ, ມັນແຕກຕ່າງຈາກດາວເຄາະອື່ນໆໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າຈະ exhilared ກັບການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດາວ mysterious ນີ້ແລະອາໃສທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນ.
ເຖິງວ່າເອກະສານຄົ້ນຄວ້າທີ່ລາຍລະອຽດການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດານັກວິທະຍາສາດຍັງມີຄວາມຫວັງ ແລະ ຢາກຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕື່ມອີກ. spectrograph ຂອງ Mid-Infared Instrument (MIRI) ຂອງ James Webb Telescope ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ K2-18b ແລະ exoplanets ທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ.
ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດອາການຂອງຊີວິດໃນ exoplanets ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຸດຢືນອັນດີທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກ Hycean ແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດລໍຖ້າການພັດທະນາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບການຕອບຄໍາຖາມອາຍຸ: ພວກເຮົາຢູ່ຄົນດຽວໃນຈັກກະວານບໍ?
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມາ. ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງໄດ້ໄກກວ່າແລະມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກ່ວາ telescope ທີ່ຜ່ານມາ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາໃນພາກສະຫນາມຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
2. ດາວ Hycean ແມ່ນຫຍັງ?
ດາວເຄາະ Hycean ເປັນດາວເຄາະຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີທັງມະຫາສະໝຸດ ແລະບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນ. ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດ.
3. K2-18b ຢູ່ໄກເທົ່າໃດ?
K2-18b ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 120 ປີແສງ.