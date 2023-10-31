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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ເປີດເຜີຍສັນຍານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດເທິງດາວທີ່ຢູ່ໄກ

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ເປີດເຜີຍສັນຍານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດເທິງດາວທີ່ຢູ່ໄກ

James Webb Telescope, ເປັນ telescope ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສ້າງ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງມັນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ກວດພົບລາຍເຊັນທາງເຄມີທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງຊີວິດທີ່ຢູ່ເໜືອໂລກ.

ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປປະມານ 120 ປີແສງ, ດາວເຄາະໜ່ວຍນີ້, ເອີ້ນວ່າ K2-18b, ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍມະຫາສະໝຸດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າສາມາດຮອງຮັບຊີວິດໄດ້. ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ກວດ​ພົບ​ຂອງ​ໂມ​ເລ​ກຸນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Dimethyl sulfide (DMS), ຊຶ່ງ​ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດການປະກົດຕົວຂອງ methane ແລະ carbon dioxide ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ບວກກັບສະຖານະຂອງ K2-18b ເປັນດາວເຄາະ Hycean—ເປັນດາວເຄາະທີ່ມີທັງມະຫາສະໝຸດ ແລະບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດໄຮໂດເຈນ—ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງຊີວິດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ K2-18b ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງໂລກແລະດາວເນບຈູນ, ມັນແຕກຕ່າງຈາກດາວເຄາະອື່ນໆໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າຈະ exhilared ກັບການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບດາວ mysterious ນີ້ແລະອາໃສທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນ.

​ເຖິງ​ວ່າ​ເອກະສານ​ຄົ້ນຄວ້າ​ທີ່​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຈາກ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ບັນດາ​ນັກວິທະຍາສາດ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ ​ແລະ ຢາກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຕື່ມ​ອີກ. spectrograph ຂອງ Mid-Infared Instrument (MIRI) ຂອງ James Webb Telescope ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ K2-18b ແລະ exoplanets ທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆ.

ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດອາການຂອງຊີວິດໃນ exoplanets ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຸດຢືນອັນດີທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກ Hycean ແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.

ໃນຂະນະທີ່ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດລໍຖ້າການພັດທະນາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບການຕອບຄໍາຖາມອາຍຸ: ພວກເຮົາຢູ່ຄົນດຽວໃນຈັກກະວານບໍ?

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

1. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ເປັນກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມາ. ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງໄດ້ໄກກວ່າແລະມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກ່ວາ telescope ທີ່ຜ່ານມາ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາໃນພາກສະຫນາມຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.

2. ດາວ Hycean ແມ່ນຫຍັງ?

ດາວເຄາະ Hycean ເປັນດາວເຄາະຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີທັງມະຫາສະໝຸດ ແລະບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍໄຮໂດຣເຈນ. ດາວເຄາະເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ນັກວິທະຍາສາດ.

3. K2-18b ຢູ່ໄກເທົ່າໃດ?

K2-18b ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 120 ປີແສງ.

By Gabriel Botha