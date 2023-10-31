ໂລກມະນຸດຕ່າງດາວຂອງ WASP-17 ຂ: ການເປີດເຜີຍເມກຄວັອດສແບບພິເສດ

ໃນໂລກອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງ exoplanets, WASP-17 b ໂດດເດັ່ນເປັນໂລກມະນຸດຕ່າງດາວແທ້ໆ. ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2009 ແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1320 ປີແສງ, ອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ນີ້ຖືລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍຂະໜາດ 1.9 ເທົ່າຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ມວນພຽງ 0.78 ເທົ່າຂອງດາວພະຫັດ, WASP-17 b ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນດາວເຄາະທີ່ “ປອດໂປ່ງ” ທີ່ສຸດ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ WASP-17 b ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຄວາມໃກ້ຊິດກັບດາວແມ່ຂອງມັນແລະການຈັດປະເພດຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນວ່າເປັນ "ດາວພະຫັດຮ້ອນ." ສຳເລັດວົງໂຄຈອນພາຍໃນເວລາພຽງ 3.7 ວັນຂອງໂລກ, WASP-17 b ຈະຢູ່ໃກ້ດາວຂອງມັນຢ່າງອັນຕະລາຍ. ຄວາມໃກ້ຊິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລັງສີທີ່ຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ດາວເຄາະຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍນ້ໍາ, ໂດຍດ້ານຫນຶ່ງຫັນຫນ້າໄປຫາດາວຢູ່ສະເຫມີແລະອີກດ້ານຫນຶ່ງຈະຊີ້ໄປຫາອາວະກາດ.
ເນື່ອງຈາກດາວເຄາະຢູ່ໃກ້ກັບດາວຂອງມັນ, ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ 1550 Kelvin ຫຼືປະມານ 1280 ອົງສາເຊນຊຽດໃນມື້ຂອງມັນ. ອຸນຫະພູມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງເທົ່າກັບດາວເຄາະນອກດວງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ WASP-76 b, ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນສາມາດສູງເຖິງ 2400 ອົງສາເຊນຊຽດ, ແຕ່ພວກມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການພິເສດ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST), ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຮອບ WASP-17 ຂ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືກາງອິນຟາເຣດ (IRI), JWST ໄດ້ກວດພົບອະນຸພາກຊິລິກາບໍລິສຸດ (SiO2), ຫຼື quartz, ໃນບັນຍາກາດ exoplanet ໄດ້. ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີ quartz ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ອ້ອມຂ້າງ exoplanet ໃດ.
ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາຂອງບັນຍາກາດ exoplanet ໄດ້ເປີດເຜີຍ silicates ທີ່ອຸດົມສົມບູນ magnesium, ເຊັ່ນ olivine ແລະ pyroxene, ແຕ່ quartz ບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ກວດພົບຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ quartz ທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງ WASP-17 b ອາດຈະເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງສໍາລັບເມັດໃຫຍ່ຂອງ silicates ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ exoplanets ທີ່ເຢັນກວ່າແລະ dwarfs ສີນ້ໍາຕານ.
ການກວດສອບອົງປະກອບຂອງ exoplanet clouds ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈສະພາບລວມແລະຂະບວນການສ້າງ. ການປະກົດຕົວຂອງ quartz ໃນບັນຍາກາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຮູບຮ່າງຂອງດາວເຄາະ.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຈະເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບເມກຄວອດສໃນ WASP-17 b, ນັກວິທະຍາສາດສົງໃສວ່າພວກມັນມີຢູ່ຕາມເສັ້ນ terminator ຕົ້ນຕໍ, ເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກາງເວັນແລະກາງຄືນຂອງດາວເຄາະ. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງ quartz ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ WASP-17 b ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະຫລາດໃຈກັບຄຸນລັກສະນະອື່ນໆຂອງໂລກ.
FAQ
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ WASP-17 b ເປັນ exoplanet ມະນຸດຕ່າງດາວ?
WASP-17 b ຖືກຖືວ່າເປັນ exoplanet ຂອງມະນຸດຕ່າງດາວເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບດາວໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າດາວພະຫັດແຕ່ມີມະຫາຊົນຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພິເສດ "puffy." ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງມັນກັບດາວແມ່ຂອງມັນແລະການຫມູນວຽນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ tidally ປະກອບສ່ວນກັບລັກສະນະຂອງມະນຸດຕ່າງດາວຂອງມັນ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບກ້ອນຫີນຢູ່ອ້ອມຮອບ WASP-17 b ແມ່ນຫຍັງ?
ການກວດຫາກ້ອນຫີນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ WASP-17 b ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງດາວເຄາະ ແລະວິທີການທີ່ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈດີໂອດາວເຄາະ ແລະຂະບວນການສ້າງຂອງພວກມັນ.
James Webb Space Telescope ເຮັດການຄົ້ນພົບນີ້ແນວໃດ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ສັງເກດເຫັນ WASP-17 b ເປັນເວລາປະມານ XNUMX ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືກາງອິນຟາເຣດ (IRI). ໂດຍການວັດແທກຜົນກະທົບທີ່ຜ່ານບັນຍາກາດຂອງ exoplanet ມີແສງດາວ, telescope ໄດ້ກໍານົດສັນຍານທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ພຽງແຕ່ມີເມຄ quartz ໃນບັນຍາກາດ.
ເປັນຫຍັງ WASP-17 b ຈຶ່ງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບດາວຂອງມັນ?
ການຢູ່ໃກ້ໆຂອງ WASP-17 b ກັບດາວຂອງມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດລັງສີທີ່ຮຸນແຮງ ແລະອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນມື້ຂອງມັນ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການພິເສດແລະປະກອບສ່ວນກັບລັກສະນະຂອງມະນຸດຕ່າງດາວຂອງ exoplanet. ການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງຄວາມໃກ້ຊິດຂອງດາວຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບ exoplanetary.