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ໂລກມະນຸດຕ່າງດາວຂອງ WASP-17 ຂ: ການເປີດເຜີຍເມກຄວັອດສແບບພິເສດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 31, 2023
ໂລກມະນຸດຕ່າງດາວຂອງ WASP-17 ຂ: ການເປີດເຜີຍເມກຄວັອດສແບບພິເສດ

ໃນໂລກອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງ exoplanets, WASP-17 b ໂດດເດັ່ນເປັນໂລກມະນຸດຕ່າງດາວແທ້ໆ. ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2009 ແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1320 ປີແສງ, ອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ນີ້ຖືລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍຂະໜາດ 1.9 ເທົ່າຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ມວນພຽງ 0.78 ເທົ່າຂອງດາວພະຫັດ, WASP-17 b ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນດາວເຄາະທີ່ “ປອດໂປ່ງ” ທີ່ສຸດ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ WASP-17 b ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນຄວາມໃກ້ຊິດກັບດາວແມ່ຂອງມັນແລະການຈັດປະເພດຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນວ່າເປັນ "ດາວພະຫັດຮ້ອນ." ສຳເລັດວົງໂຄຈອນພາຍໃນເວລາພຽງ 3.7 ວັນຂອງໂລກ, WASP-17 b ຈະຢູ່ໃກ້ດາວຂອງມັນຢ່າງອັນຕະລາຍ. ຄວາມໃກ້ຊິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລັງສີທີ່ຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ດາວເຄາະຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍນ້ໍາ, ໂດຍດ້ານຫນຶ່ງຫັນຫນ້າໄປຫາດາວຢູ່ສະເຫມີແລະອີກດ້ານຫນຶ່ງຈະຊີ້ໄປຫາອາວະກາດ.

ເນື່ອງຈາກດາວເຄາະຢູ່ໃກ້ກັບດາວຂອງມັນ, ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ 1550 Kelvin ຫຼືປະມານ 1280 ອົງສາເຊນຊຽດໃນມື້ຂອງມັນ. ອຸນຫະພູມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ຮ້າຍແຮງເທົ່າກັບດາວເຄາະນອກດວງອື່ນໆ, ເຊັ່ນ WASP-76 b, ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນສາມາດສູງເຖິງ 2400 ອົງສາເຊນຊຽດ, ແຕ່ພວກມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການພິເສດ.

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST), ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຮອບ WASP-17 ຂ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ກາງ​ອິນ​ຟາ​ເຣດ (IRI), JWST ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ຊິ​ລິ​ກາ​ບໍ​ລິ​ສຸດ (SiO2), ຫຼື quartz, ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ exoplanet ໄດ້. ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ທີ່​ມີ quartz ໄດ້​ຖືກ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ exoplanet ໃດ​.

ການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາຂອງບັນຍາກາດ exoplanet ໄດ້ເປີດເຜີຍ silicates ທີ່ອຸດົມສົມບູນ magnesium, ເຊັ່ນ olivine ແລະ pyroxene, ແຕ່ quartz ບໍລິສຸດບໍ່ໄດ້ກວດພົບຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ quartz ທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງ WASP-17 b ອາດຈະເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງສໍາລັບເມັດໃຫຍ່ຂອງ silicates ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ exoplanets ທີ່ເຢັນກວ່າແລະ dwarfs ສີນ້ໍາຕານ.

ການກວດສອບອົງປະກອບຂອງ exoplanet clouds ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈສະພາບລວມແລະຂະບວນການສ້າງ. ການປະກົດຕົວຂອງ quartz ໃນບັນຍາກາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຮູບຮ່າງຂອງດາວເຄາະ.

ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຈະເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບເມກຄວອດສໃນ WASP-17 b, ນັກວິທະຍາສາດສົງໃສວ່າພວກມັນມີຢູ່ຕາມເສັ້ນ terminator ຕົ້ນຕໍ, ເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກາງເວັນແລະກາງຄືນຂອງດາວເຄາະ. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງ quartz ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ WASP-17 b ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະຫລາດໃຈກັບຄຸນລັກສະນະອື່ນໆຂອງໂລກ.

FAQ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ WASP-17 b ເປັນ exoplanet ມະນຸດຕ່າງດາວ?

WASP-17 b ຖືກຖືວ່າເປັນ exoplanet ຂອງມະນຸດຕ່າງດາວເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບດາວໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າດາວພະຫັດແຕ່ມີມະຫາຊົນຫນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພິເສດ "puffy." ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງມັນກັບດາວແມ່ຂອງມັນແລະການຫມູນວຽນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ tidally ປະກອບສ່ວນກັບລັກສະນະຂອງມະນຸດຕ່າງດາວຂອງມັນ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບກ້ອນຫີນຢູ່ອ້ອມຮອບ WASP-17 b ແມ່ນຫຍັງ?

ການກວດຫາກ້ອນຫີນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ WASP-17 b ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງດາວເຄາະ ແລະວິທີການທີ່ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈດີໂອດາວເຄາະ ແລະຂະບວນການສ້າງຂອງພວກມັນ.

James Webb Space Telescope ເຮັດການຄົ້ນພົບນີ້ແນວໃດ?

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ສັງເກດເຫັນ WASP-17 b ເປັນເວລາປະມານ XNUMX ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືກາງອິນຟາເຣດ (IRI). ໂດຍການວັດແທກຜົນກະທົບທີ່ຜ່ານບັນຍາກາດຂອງ exoplanet ມີແສງດາວ, telescope ໄດ້ກໍານົດສັນຍານທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ພຽງແຕ່ມີເມຄ quartz ໃນບັນຍາກາດ.

ເປັນຫຍັງ WASP-17 b ຈຶ່ງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບດາວຂອງມັນ?

ການຢູ່ໃກ້ໆຂອງ WASP-17 b ກັບດາວຂອງມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດລັງສີທີ່ຮຸນແຮງ ແລະອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນມື້ຂອງມັນ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການພິເສດແລະປະກອບສ່ວນກັບລັກສະນະຂອງມະນຸດຕ່າງດາວຂອງ exoplanet. ການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງຄວາມໃກ້ຊິດຂອງດາວຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບ exoplanetary.

By Vicky Stavropoulou