ພາລະບົດບາດຂອງພາລະກິດທີ່ຈະແຈ້ງແລະຜົນກະທົບໃນການປະດິດສ້າງ

ບົດຄວາມນີ້ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດຂອງ 'ຕັນຂອງນັກຂຽນ' ໃນສະພາບຂອງປະກອບອາຊີບທີ່ມີສັນຍາລັກທີ່ມີສັນຍາລັກແລະນໍາໃຊ້ມັນກັບຂະແຫນງການວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີພາລະກິດທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງວຽກງານຂອງຕົນເອງເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍແລະຮັກສາແຮງຈູງໃຈ.
ບົດຂຽນເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງນັກດາລາສາດຊາວເດນມາກ Tycho Brahe, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຊີວິດຂອງລາວຈັດຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວເຄາະແລະການສ້າງແຜນທີ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງດາວ. ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານຂອງ Brahe ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມໂດດດ່ຽວແລະເປັນໂລກ, ມັນໄດ້ວາງພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຟີຊິກແລະວິສະວະກໍາ. ມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າຫຼາຍໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະ, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າເບື່ອແລະຫນ້າເບື່ອ.
ເພື່ອຕ້ານກັບຄວາມເບື່ອຫນ່າຍແລະຮັກສາແຮງຈູງໃຈ, ບົດຄວາມແນະນໍາໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເປົ້າຫມາຍແລະຜົນກະທົບຂອງວຽກງານທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດ. ມັນອ້າງເຖິງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ເປັນຕົວຢ່າງຂອງອົງການທີ່ມີພາລະກິດທີ່ຊັດເຈນ. ຈຸດສຸມຂອງ ISRO ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍປະຈໍາວັນ, ເຊັ່ນ: ການຄາດຄະເນຝົນຕົກແລະການສຶກສາຮູບແບບສະພາບອາກາດ, ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ບົດຄວາມເນັ້ນຫນັກວ່າຜົນກະທົບສ້າງຜົນກະທົບ, ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຜົນສໍາເລັດຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ປະດິດສ້າງຕື່ມອີກ. ມັນໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງການນໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນພົບໃນກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດແລະໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກເພື່ອນມິດທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າໄວຫນຸ່ມ.
ບົດຄວາມສະຫຼຸບດ້ວຍຕົວຢ່າງສ່ວນຕົວຂອງການພັດທະນາຫຸ່ນຍົນ HomoSEP ສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດກົນຈັກຂອງ tank septic ແລະ sewer manholes. ຜູ້ຂຽນອະທິບາຍວ່າການໂຕ້ຕອບກັບພະນັກງານສຸຂາພິບານແລະການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການພັດທະນາການແກ້ໄຂເພື່ອລົບລ້າງການຂູດດ້ວຍມື. ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການແລະຜົນກະທົບຂອງມັນໃນການຫັນປ່ຽນຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກະຕຸ້ນຜູ້ຂຽນແລະທີມງານຕື່ມອີກ.
ໃນບົດຄວາມໃນອະນາຄົດ, ຜູ້ຂຽນວາງແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂ້າມຊາຍແດນແລະການບໍາລຸງລ້ຽງວັດທະນະທໍາປະດິດສ້າງໃນອົງການຈັດຕັ້ງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດຄວາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີພາລະກິດທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງວຽກງານຂອງຕົນເອງເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍແລະຮັກສາແຮງຈູງໃຈໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມໂດຍອາຈານ Prabhu Rajagopal, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ສູນປະດິດສ້າງ (CFI), IIT Madras
– ວິດີໂອ YouTube: “https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”