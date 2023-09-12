ຂໍ້ມູນໄປໃສເມື່ອມັນຕົກຢູ່ໃນຂຸມດໍາ?

ອີງຕາມການສົມທຽບທົ່ວໄປຂອງ Einstein, ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຂ້າມຂອບເຂດເຫດການຂອງຂຸມດໍາຈະຫມົດໄປຕະຫຼອດການ. ມັນເພີ່ມມວນ, ສາກໄຟ, ແລະຈັງຫວະເປັນລ່ຽມຂອງຂຸມດຳ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໜີອອກໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຟີຊິກ quantum ບອກພວກເຮົາວ່າມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ຮູດຳບໍ່ສະຖິດແຕ່ລະເຫີຍຕາມເວລາ, ປ່ອຍລັງສີ Hawking. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາ.
ໃນເວລາທີ່ນັກຟີຊິກເວົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫມາຍເຖິງສາຍຂອງຕົວອັກສອນຫຼືຕົວເລກ. ມັນຍັງສາມາດປະກອບມີລັດ quantum, ລັດ entangled, ສັນຍານການບັງຄັບໃຊ້ causality, ແລະມາດຕະການຂອງ entropy ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. Entropy ວັດແທກຈໍານວນຂອງການຈັດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບ quantum.
ໃນກໍລະນີຂອງຂຸມດໍາ, ຖ້າຂໍ້ມູນຕົກຢູ່ໃນ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະສູນເສຍຕະຫຼອດໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ສະເຫນີວ່າຂໍ້ມູນອາດຈະອອກມາໃນທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ຂຸມດໍາລະເຫີຍ. ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າອະນຸພາກ entangled ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນທົ່ວຂອບເຂດເຫດການ.
ແຕ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂໍ້ມູນຂຸມດໍາຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຊະຕາກໍາຂອງຂໍ້ມູນພາຍໃນຂຸມດໍາຍັງເປັນຄວາມລຶກລັບ. ການຊອກຫາການແກ້ໄຂບັນຫາ paradox ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນການທ້າທາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຟີຊິກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ອີງຕາມການສົມທຽບທົ່ວໄປ, ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຂຸມດໍາຈະຫມົດໄປຕະຫຼອດການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຟີຊິກ quantum ແນະນໍາວ່າຂໍ້ມູນອາດຈະຍັງຖືກຮັກສາໄວ້ແລະເຂົ້າລະຫັດຢູ່ໃນຮັງສີທີ່ອອກມາຍ້ອນວ່າຂຸມດໍາລະເຫີຍໄປ. ຄວາມລຶກລັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂນີ້, ເອີ້ນວ່າ paradox ຂໍ້ມູນຂຸມດໍາ, ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການໂຕ້ວາທີຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນພາກສະຫນາມຂອງຟີຊິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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