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The Bonkers ແລະ Brilliant Fram Expedition: ການຜະຈົນໄພທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ້າຫານ

ByVicky Stavropoulou

Oct 15, 2023
The Bonkers ແລະ Brilliant Fram Expedition: ການຜະຈົນໄພທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ້າຫານ

ການສຳຫຼວດ Fram, ນຳໂດຍນັກສຳຫຼວດຊາວນໍເວ Fridtjof Nansen ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1800, ຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນການເດີນທາງທາງວິທະຍາສາດທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ກ້າຫານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໄປຮອດຂົ້ວໂລກເໜືອ, ເຊິ່ງເປັນຜົນງານທີ່ຫຼົບຫຼີກນັກສຳຫຼວດມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ ເນື່ອງຈາກສະພາບທີ່ເຄັ່ງຕຶງຂອງມະຫາສະໝຸດອາກຕິກທີ່ແຊ່ແຂງ.

ບໍ່ຄືກັບການເດີນທາງໄປສູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຊິ່ງຕ້ອງຂ້າມດິນແດນ, ການໄປຮອດຂົ້ວໂລກເໜືອໝາຍເຖິງການເດີນທະເລທີ່ປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆ, ມະຫາສະໝຸດ ໜາວ. ກ້ອນ​ຫີນ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ເນື່ອງ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ບີບ​ຕົວ​ແລະ​ແຕກ​ເມື່ອ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ມາ​ເຂົ້າ​ກັນ. ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສາມາດ​ຫາ​ທາງ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ອຸປະສັກ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ ຈົນ​ກວາ​ມເຮືອ​ຫຼົ້ມ​ຢູ່​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ອາກ​ຕິກ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ກະແສ​ນ້ຳ​ທີ່​ໄຫຼ​ຈາກ​ຝັ່ງຣັດ​ເຊຍ​ໄປ​ສູ່​ຝ່າຍ​ກາ​ນາ​ດາ.

Nansen, ພ້ອມກັບຜູ້ກໍ່ສ້າງເຮືອ Scottish Colin Archer, ໄດ້ອອກແບບກຳປັ່ນປະຕິວັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Fram ທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ຳກ້ອນໄດ້. ເຮືອດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນຄືກັບໂຖປັດສະວະໝາກໄມ້, ມີຮູບຊົງກົມ ແລະ ຫາງທີ່ຖອດອອກໄດ້. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກໄມ້ໂອ໊ກແຂງທັງໝົດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ຂຶ້ນເທິງເມື່ອຖືກບີບດ້ວຍນ້ຳກ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນລອຍຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ ແລະຖືກກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ.

ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫ້າ​ປີ ແລະ​ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ຮອດ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍທາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກຫນຶ່ງປີແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນແລະບໍ່ອາດຈະໄປເຖິງຂົ້ວໂລກເຫນືອ. ນັນເຊນ ແລະ ໝູ່ຄູ່ຄົນໜຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຍ່າງໄປຫາເສົາ, ແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳກ້ອນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດກ້າວໄປໜ້າໄດ້. ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ແລະ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ອາ​ລະ​ຍະ​ທໍາ.

ເຖິງວ່າຈະມີບໍ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ, ການເດີນທາງຂອງ Fram ແມ່ນການປະຕິວັດໃນວິທີການແລະການປະກອບສ່ວນທາງວິທະຍາສາດຂອງມັນ. ພວກລູກເຮືອໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບນ້ຳກ້ອນ Arctic ທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ມາເປັນເວລານຶ່ງສະຕະວັດ. ໃນມື້ນີ້, ການວັດແທກຂອງພວກເຂົາຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

ໃນປີ 2019, ການສຳຫຼວດ MOSAIC ໄດ້ພະຍາຍາມເດີນທາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Fram, ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍທີມງານຂອງ Nansen ເປັນການອ້າງອີງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເງື່ອນໄຂຂອງນ້ໍາກ້ອນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມເວລາ, ຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດຂອງການເດີນທາງ Fram ຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນ.

ຄວາມກ້າຫານ, ຄວາມເຄັ່ງຄັດທາງວິທະຍາສາດ, ແລະຄວາມໂງ່ທີ່ປະກົດຕົວຂອງການສຳຫຼວດ Fram ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບົດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນປະຫວັດສາດການສຳຫຼວດ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງມະນຸດແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍູ້ຊາຍແດນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພິພິດພັນ Fram, Oslo, ນໍເວ
- ສະ​ມາ​ຄົມ​ພູມ​ສາດ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​

By Vicky Stavropoulou

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