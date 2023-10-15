The Bonkers ແລະ Brilliant Fram Expedition: ການຜະຈົນໄພທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ້າຫານ

ການສຳຫຼວດ Fram, ນຳໂດຍນັກສຳຫຼວດຊາວນໍເວ Fridtjof Nansen ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1800, ຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນການເດີນທາງທາງວິທະຍາສາດທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ກ້າຫານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອໄປຮອດຂົ້ວໂລກເໜືອ, ເຊິ່ງເປັນຜົນງານທີ່ຫຼົບຫຼີກນັກສຳຫຼວດມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ ເນື່ອງຈາກສະພາບທີ່ເຄັ່ງຕຶງຂອງມະຫາສະໝຸດອາກຕິກທີ່ແຊ່ແຂງ.
ບໍ່ຄືກັບການເດີນທາງໄປສູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຊິ່ງຕ້ອງຂ້າມດິນແດນ, ການໄປຮອດຂົ້ວໂລກເໜືອໝາຍເຖິງການເດີນທະເລທີ່ປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆ, ມະຫາສະໝຸດ ໜາວ. ກ້ອນຫີນໄດ້ພາໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເນື່ອງຈາກກຳປັ່ນຈະຖືກບີບຕົວແລະແຕກເມື່ອນ້ຳກ້ອນມາເຂົ້າກັນ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫາທາງຜ່ານຜ່າອຸປະສັກດັ່ງກ່າວໄດ້ ຈົນກວາມເຮືອຫຼົ້ມຢູ່ຝັ່ງທະເລອາກຕິກຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຄົ້ນພົບກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼຈາກຝັ່ງຣັດເຊຍໄປສູ່ຝ່າຍການາດາ.
Nansen, ພ້ອມກັບຜູ້ກໍ່ສ້າງເຮືອ Scottish Colin Archer, ໄດ້ອອກແບບກຳປັ່ນປະຕິວັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Fram ທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ຳກ້ອນໄດ້. ເຮືອດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນຄືກັບໂຖປັດສະວະໝາກໄມ້, ມີຮູບຊົງກົມ ແລະ ຫາງທີ່ຖອດອອກໄດ້. ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກໄມ້ໂອ໊ກແຂງທັງໝົດ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ຂຶ້ນເທິງເມື່ອຖືກບີບດ້ວຍນ້ຳກ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນລອຍຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ ແລະຖືກກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ.
ພວກລູກເຮືອໄດ້ອອກເດີນທາງໄປພ້ອມກັບເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີມູນຄ່າຫ້າປີ ແລະໄດ້ລໍຖ້ານ້ຳກ້ອນເພື່ອນຳໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກຫນຶ່ງປີແລະເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນແລະບໍ່ອາດຈະໄປເຖິງຂົ້ວໂລກເຫນືອ. ນັນເຊນ ແລະ ໝູ່ຄູ່ຄົນໜຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຍ່າງໄປຫາເສົາ, ແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳກ້ອນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດກ້າວໄປໜ້າໄດ້. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນແລະຊອກຫາທາງກັບຄືນໄປບ່ອນອາລະຍະທໍາ.
ເຖິງວ່າຈະມີບໍ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ, ການເດີນທາງຂອງ Fram ແມ່ນການປະຕິວັດໃນວິທີການແລະການປະກອບສ່ວນທາງວິທະຍາສາດຂອງມັນ. ພວກລູກເຮືອໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບນ້ຳກ້ອນ Arctic ທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ມາເປັນເວລານຶ່ງສະຕະວັດ. ໃນມື້ນີ້, ການວັດແທກຂອງພວກເຂົາຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ໃນປີ 2019, ການສຳຫຼວດ MOSAIC ໄດ້ພະຍາຍາມເດີນທາງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Fram, ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍທີມງານຂອງ Nansen ເປັນການອ້າງອີງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເງື່ອນໄຂຂອງນ້ໍາກ້ອນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຕາມເວລາ, ຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດຂອງການເດີນທາງ Fram ຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນ.
ຄວາມກ້າຫານ, ຄວາມເຄັ່ງຄັດທາງວິທະຍາສາດ, ແລະຄວາມໂງ່ທີ່ປະກົດຕົວຂອງການສຳຫຼວດ Fram ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບົດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນປະຫວັດສາດການສຳຫຼວດ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງມະນຸດແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍູ້ຊາຍແດນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພິພິດພັນ Fram, Oslo, ນໍເວ
- ສະມາຄົມພູມສາດຕໍາແຫນ່ງ