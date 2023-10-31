ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອາວະກາດ: ການເດີນທາງ Halloween

ຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດທີ່ມືດມົວເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກໃຈ ແລະ ຕົກໃຈຢູ່ສະເໝີ, ເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາມີວິໄສທັດທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຈາກເລື່ອງຕະຫຼົກໃນເລື່ອງແປກໆໄປເຖິງຜົນງານຮູບເງົາທີ່ໜາວເຢັນຂອງ Kubrick ແລະ Scott, ຄວາມໂດດດ່ຽວຂອງອາວະກາດເລິກໆ ແລະຄວາມລຶກລັບທີ່ມັນຖືໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັກ horror ເປັນຕາຈັບໃຈຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະທີ່ເຢັນລົງຂອງຊ່ອງຫວ່າງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງນິຍາຍ. ຫັນສາຍຕາຂອງເຈົ້າໄປສູ່ທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ, ແລະເຈົ້າຈະຄົ້ນພົບແວ່ນຕາອັນໜ້າຢ້ານທີ່ຕ້ານທານຂີດຈຳກັດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ. ຂຸມດຳທີ່ຫຼໍ່ຫຼອມ, ພ້ອມທີ່ຈະບໍລິໂພກອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ໃກ້ເກີນໄປ. nebulas ghostly ແລະດາວ hell fiery ປ່ອຍສັນຍານ enigmatic ເຂົ້າໄປໃນ void. ໂຊກດີ, ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານທີ່ອັນໜ້າຢ້ານເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງຂະຫຍາຍອອກ, ຍ້ອນເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb.
ເມື່ອວັນຮາໂລວີນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ອົງການ NASA ໄດ້ປະຕິບັດພວກເຮົາໃຫ້ກັບຮູບຖ່າຍທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈທີ່ປະກອບເປັນວິນຍານຂອງລະດູການ. ເລື່ອນຢູ່ເທິງເມກຂອງດາວພະຫັດ, “ໜ້າ” ທີ່ແປກປະຫຼາດປະກົດຂຶ້ນຈາກໝອກທີ່ໝູນວຽນມາ, ການປະກົດຕົວຂອງໂລກອື່ນທີ່ປະກົດຢູ່ເຂດແດນບ່ອນທີ່ມີແສງກາງເວັນກັບກາງຄືນ. ຍານອາວະກາດ Juno ໄດ້ຖືກຈັບໄວ້, ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫັນຮູບຊົງທີ່ແປກປະຫຼາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ—ຈື່ໄດ້ຮອຍຍິ້ມທີ່ໜ້າຮັກຂອງດວງອາທິດຈາກປີທີ່ຜ່ານມາບໍ? ໃນຂະນະທີ່ pareidolia, ແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບຮ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບແບບແບບສຸ່ມ, ອາດຈະອະທິບາຍເຖິງການປະກົດຕົວເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມດຶງດູດຂອງຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ອັນຕະລາຍຫຼາຍຍັງຄົງຢູ່. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າການປະເຊີນຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ປົກປິດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນສະໄຫມໂບຮານ, ປຸກໂດຍການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ?
ກະກຽມຕົວທ່ານເອງສໍາລັບການເດີນທາງ cosmic ເຢັນ Halloween ນີ້ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເປີດເຜີຍສິ່ງມະຫັດກະດູກ chilling ຫຼາຍ lurking ໃນຄວາມເລິກຂອງອາວະກາດ. ຈາກຄວາມງາມອັນແທ້ຈິງຂອງ nebulae ຈົນເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງດາວເຄາະທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ທັດສະນີຍະພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມທີ່ຈະສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ:
ຖາມ: paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?
A: Pareidolia ເປັນປະກົດການທາງຈິດຕະວິທະຍາທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າ, ໃນການກະຕຸ້ນແບບສຸ່ມຫຼືບໍ່ຊັດເຈນ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປັນຫໍສັງເກດການອະວະກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2021. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດການຈັກກະວານໄດ້ດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ບັນທຶກພາບຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.
ຖາມ: ການສຳຫຼວດອາວະກາດສາມາດປຸກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍບູຮານໄດ້ບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ການປຸກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນສະໄໝບູຮານ, ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອານາເຂດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຈິນຕະນາການ ແລະ ກະຕຸ້ນຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກັບຄວາມລຶກລັບ.