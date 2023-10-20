ຟອດຊິວທໍາ Miocene ທໍາອິດໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການ

ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນ, ລວມທັງໂຄງການ Geochronology ແລະ Geology ຂອງ Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ. ໃນເອກະສານທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ iScience, ທີມງານລາຍງານການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ Miocene ທໍາອິດໃນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Gorongosa ໃນໂມຊໍາບິກ, ສະຖານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາຂອງລະບົບນິເວດອາຟຣິກາແລະຜົນກະທົບຕໍ່ເຊື້ອສາຍ hominin.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Susana Carvalho ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Paleo-Primate Gorongosa, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນບັນດາການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານແມ່ນແຂ້ວຟອດຊິວທໍາຈາກໄລຍະເວລາ Miocene, ເຊິ່ງກວມເອົາຈາກ 5 ຫາ 23 ລ້ານປີກ່ອນແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ apes ອາຟຣິກາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດວັນທີ radiometric ສໍາລັບການສ້າງທາງທໍລະນີສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ Mazamba, ຟື້ນຟູ paleovegetation ໃນພາກພື້ນໂດຍອີງໃສ່ pedogenic carbonates ແລະ fossil woods, ແລະອະທິບາຍຟອດຊິວທໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງໃນທະເລແລະສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ, ສັດເລືອຄານ, ສັດປີກເທິງບົກ, ແລະໄມ້ຟອດຊິວທໍາຈາກ. ສະພາບແວດລ້ອມທະເລຊາຍ. ເປັນທີ່ ໜ້າ ສັງເກດ, ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບ hyrax ຍັກໃຫຍ່ຊະນິດ ໜຶ່ງ ທີ່ມີນ້ ຳ ໜັກ ລະຫວ່າງ 124 ຫາ 153 ກິໂລກຣາມ.
ການສຶກສາພື້ນຖານນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນພາກພື້ນອາຟຣິກາທີ່ບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດໃນເມື່ອກ່ອນ. Mark Sier, ນັກວິທະຍາສາດສາຂາຂອງ CENIEH ແລະເພື່ອນຮ່ວມ Marie Sklodowska-Curie ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Utrecht, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ການສຶກສານີ້ເປີດທັດສະນະໃຫມ່ທັງຫມົດໃນພາກພື້ນອາຟຣິກາທີ່, ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, paleontologically ຫວ່າງເປົ່າ." ປະຈຸບັນ Sier ກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງວົງໂຄຈອນໃນວົງໂຄຈອນຂອງຕະກອນໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລາວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາ Miocene ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພາກພື້ນແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດອາຟຣິກາເປັນຮູບຊົງແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ hominins. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Gorongosa ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ paleontological ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມການອະນຸລັກແລະການລິເລີ່ມການພັດທະນາຊຸມຊົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
René Bobe et al, ຟອດຊິວທໍາ Miocene ທໍາອິດຈາກປ່າຊາຍຝັ່ງທະເລໃນພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ Rift, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ CENIEH
ການອ້າງອິງ:
ຟອດຊິວທໍາ Miocene ທໍາອິດຈາກປ່າຊາຍຝັ່ງທະເລໃນພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ Rift (2023, 20 ຕຸລາ)
ດຶງຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023
ຈາກ https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html