ການສຳຫຼວດຍຸກທຳອິດຂອງຈັກກະວານ: ການສັງເກດການ Cosmology ແລະການທົດລອງວິທະຍຸ

Cynthia Chiang, ອາຈານສອນວິຊາຟີຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ McGill, ໄດ້ຖືກດຶງດູດໃຫ້ເຮັດວຽກກັບມືຂອງນາງ. ຄວາມຫຼົງໄຫຼນີ້ໄດ້ພານາງໄປສູ່ຂົງເຂດຂອງ cosmology ການສັງເກດການ, ບ່ອນທີ່ນາງສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດແລະການພັດທະນາຂອງ cosmos ໂດຍການລວບລວມຂໍ້ມູນໃນຕົ້ນປີຂອງຈັກກະວານ.
ການເດີນທາງຂອງຊຽງເຂົ້າໄປໃນ cosmology ການສັງເກດການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄາລິຟໍເນຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສະຫມັກຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງນາງ. ນາງໄດ້ຖືກຈັບໃນທັນທີໂດຍອຸປະກອນສູນຍາກາດແລະ cryostats, ແລະຮູ້ວ່ານາງຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນການພາກສະຫນາມນີ້. ຫຼັງຈາກຈົບປະລິນຍາເອກຂອງນາງ, ນາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານວິທະຍາສາດຂອງ telescope Planck ເພື່ອສຶກສາພື້ນຖານຂອງ microwave cosmic (CMB). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊຽງຫວັງຢາກສ້າງເຄື່ອງມືຂອງຕົນ.
ໃນຂະນະທີ່ພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງນາງ, ຊຽງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງປີຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປັນນັກວິທະຍາສາດລະດູຫນາວສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂົ້ວໂລກໃຕ້. ໃນລະຫວ່າງເວລາຂອງນາງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ນາງໄດ້ສົນໃຈກັບຄື້ນວິທະຍຸ cosmic ແລະເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນຈາກການສຶກສາ microwaves cosmic ກັບຄື້ນວິທະຍຸ cosmic. ປະຈຸບັນຊຽງຄວນສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງ, ນຳໃຊ້, ແລະ ເຄື່ອງມືປະຕິບັດການທີ່ສາມາດກວດຫາສັນຍານວິທະຍຸຈາກຍຸກສຳຄັນຂອງຈັກກະວານ, ໂດຍສະເພາະຍຸກມືດ ແລະ ອາລຸນຂອງດາວອັງຄານ.
ຍຸກມືດ ໝາຍ ເຖິງເວລາທີ່ຈັກກະວານປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສໄຮໂດເຈນທີ່ເປັນກາງ. ອາລຸນ Cosmic ເກີດຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຕໍ່ມາເມື່ອດາວທໍາອິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຍຸກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄປສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງໂລກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ cosmos.
ເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງຂຶ້ນຂອງຊຽງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັບເອົາແສງສະຫວ່າງຈາກແສງຕາເວັນ cosmic ຄັ້ງທໍາອິດແລະຍຸກທີ່ມືດມົວກ່ອນທີ່ມັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີພຽງແຕ່ທີມງານຫນຶ່ງ, ເອີ້ນວ່າ EDGES, ໄດ້ລາຍງານການສັງເກດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກຍຸກອາລຸນ cosmic, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງການການຢືນຢັນຫຼືການປະຕິເສດຈາກເຄື່ອງມືອື່ນໆ.
ໃນການສໍາພາດກັບ Quanta, Chiang ສົນທະນາປະສົບການຂອງນາງຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້, ສະເພາະຂອງການເຮັດວຽກຂອງນາງໃນ cosmology ການສັງເກດການ, ແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ນິຍາມ:
Cosmology ການສັງເກດການ: ການສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສັງເກດການ.
ຄວາມເປັນມາຂອງ Cosmic Microwave (CMB): ຮັງສີ Relic ຈາກ Big Bang, ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ.
Cosmic Dark Ages: ໄລຍະໜຶ່ງໃນຈັກກະວານຕອນຕົ້ນທີ່ຈັກກະວານປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນທີ່ເປັນກາງ, ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດມົວບໍ່ມີດວງດາວ ແລະກາລັກຊີ.
ອາລຸນ Cosmic: ຍຸກທີ່ດາວດວງທຳອິດເລີ່ມສ້າງຕົວຂຶ້ນເປັນຈຸດຈົບຂອງຍຸກມືດ. ດວງດາວໃນຕົ້ນໆເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຈາກດາວທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຈັກກະວານປັດຈຸບັນ.
ເສັ້ນ 21 ຊຕມ: ຄວາມຍາວຄື້ນວິທະຍຸສະເພາະທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍປະລໍາມະນູຂອງໄຮໂດເຈນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສຶກສາຍຸກຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ທີ່ມາ: ວາລະສານ Quanta
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Unsplash