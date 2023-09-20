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ການສຳຫຼວດຍຸກທຳອິດຂອງຈັກກະວານ: ການສັງເກດການ Cosmology ແລະການທົດລອງວິທະຍຸ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ການສຳຫຼວດຍຸກທຳອິດຂອງຈັກກະວານ: ການສັງເກດການ Cosmology ແລະການທົດລອງວິທະຍຸ

Cynthia Chiang, ອາຈານສອນວິຊາຟີຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ McGill, ໄດ້ຖືກດຶງດູດໃຫ້ເຮັດວຽກກັບມືຂອງນາງ. ຄວາມຫຼົງໄຫຼນີ້ໄດ້ພານາງໄປສູ່ຂົງເຂດຂອງ cosmology ການສັງເກດການ, ບ່ອນທີ່ນາງສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດແລະການພັດທະນາຂອງ cosmos ໂດຍການລວບລວມຂໍ້ມູນໃນຕົ້ນປີຂອງຈັກກະວານ.

ການເດີນທາງຂອງຊຽງເຂົ້າໄປໃນ cosmology ການສັງເກດການໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄາລິຟໍເນຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສະຫມັກຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງນາງ. ນາງໄດ້ຖືກຈັບໃນທັນທີໂດຍອຸປະກອນສູນຍາກາດແລະ cryostats, ແລະຮູ້ວ່ານາງຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນການພາກສະຫນາມນີ້. ຫຼັງຈາກຈົບປະລິນຍາເອກຂອງນາງ, ນາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານວິທະຍາສາດຂອງ telescope Planck ເພື່ອສຶກສາພື້ນຖານຂອງ microwave cosmic (CMB). ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຊຽງ​ຫວັງ​ຢາກ​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ມື​ຂອງ​ຕົນ.

ໃນຂະນະທີ່ພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງນາງ, ຊຽງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງປີຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປັນນັກວິທະຍາສາດລະດູຫນາວສໍາລັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂົ້ວໂລກໃຕ້. ໃນລະຫວ່າງເວລາຂອງນາງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ນາງໄດ້ສົນໃຈກັບຄື້ນວິທະຍຸ cosmic ແລະເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນຈາກການສຶກສາ microwaves cosmic ກັບຄື້ນວິທະຍຸ cosmic. ປະຈຸບັນຊຽງຄວນສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງ, ນຳໃຊ້, ແລະ ເຄື່ອງມືປະຕິບັດການທີ່ສາມາດກວດຫາສັນຍານວິທະຍຸຈາກຍຸກສຳຄັນຂອງຈັກກະວານ, ໂດຍສະເພາະຍຸກມືດ ແລະ ອາລຸນຂອງດາວອັງຄານ.

ຍຸກມືດ ໝາຍ ເຖິງເວລາທີ່ຈັກກະວານປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສໄຮໂດເຈນທີ່ເປັນກາງ. ອາລຸນ Cosmic ເກີດຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຕໍ່ມາເມື່ອດາວທໍາອິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຍຸກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄປສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງໂລກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ cosmos.

ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຊຽງ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຈັບ​ເອົາ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຈາກ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ cosmic ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ແລະ​ຍຸກ​ທີ່​ມືດ​ມົວ​ກ່ອນ​ທີ່​ມັນ​. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີພຽງແຕ່ທີມງານຫນຶ່ງ, ເອີ້ນວ່າ EDGES, ໄດ້ລາຍງານການສັງເກດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກຍຸກອາລຸນ cosmic, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງການການຢືນຢັນຫຼືການປະຕິເສດຈາກເຄື່ອງມືອື່ນໆ.

ໃນການສໍາພາດກັບ Quanta, Chiang ສົນທະນາປະສົບການຂອງນາງຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້, ສະເພາະຂອງການເຮັດວຽກຂອງນາງໃນ cosmology ການສັງເກດການ, ແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

ນິຍາມ:

Cosmology ການສັງເກດການ: ການສຶກສາຕົ້ນກໍາເນີດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສັງເກດການ.

ຄວາມເປັນມາຂອງ Cosmic Microwave (CMB): ຮັງສີ Relic ຈາກ Big Bang, ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນ.

Cosmic Dark Ages: ໄລຍະໜຶ່ງໃນຈັກກະວານຕອນຕົ້ນທີ່ຈັກກະວານປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນທີ່ເປັນກາງ, ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດມົວບໍ່ມີດວງດາວ ແລະກາລັກຊີ.

ອາລຸນ Cosmic: ຍຸກ​ທີ່​ດາວ​ດວງ​ທຳ​ອິດ​ເລີ່ມ​ສ້າງ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຸດ​ຈົບ​ຂອງ​ຍຸກ​ມືດ. ດວງດາວໃນຕົ້ນໆເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຈາກດາວທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຈັກກະວານປັດຈຸບັນ.

ເສັ້ນ 21 ຊຕມ: ຄວາມຍາວຄື້ນວິທະຍຸສະເພາະທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍປະລໍາມະນູຂອງໄຮໂດເຈນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເພື່ອສຶກສາຍຸກຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດຂອງຈັກກະວານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ທີ່ມາ: ວາລະສານ Quanta

ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Unsplash

By Vicky Stavropoulou

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