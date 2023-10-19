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ໂລກນ້ຳ ແລະມະຫາສະໝຸດ: ການເບິ່ງມະຫາສະໝຸດຕ່າງດ້າວ

ByRobert Andrew

Oct 19, 2023
ໂລກນ້ຳ ແລະມະຫາສະໝຸດ: ການເບິ່ງມະຫາສະໝຸດຕ່າງດ້າວ

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາໂລກນ້ໍາ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງທີ່ມີມະຫາສະຫມຸດຂະຫນາດໃຫຍ່ກວມເອົາພື້ນຜິວຂອງພວກເຂົາ. ພາກສະຫນາມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຂອງມະຫາສະຫມຸດມະຫາສະຫມຸດນີ້ກໍາລັງສ່ອງແສງເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກນອກເຫນືອໂລກ.

ໂລກນ້ໍາ, ຕາມຊື່ແນະນໍາ, ແມ່ນ exoplanets ຫຼືວົງເດືອນທີ່ປະກອບດ້ວຍນ້ໍາສ່ວນໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ໂລກມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ "ດາວສີຟ້າ" ເນື່ອງຈາກການປົກຫຸ້ມຂອງມະຫາສະຫມຸດທີ່ສໍາຄັນ, ໂລກນ້ໍາເອົາແນວຄວາມຄິດນີ້ໄປສູ່ທີ່ສຸດ, ມີມະຫາສະຫມຸດກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 90% ຂອງພື້ນຜິວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການສຶກສາໂລກນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພາະວ່າມີນ້ໍາຂອງແຫຼວເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້. ຊີວິດໃນໂລກຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນນ້ໍາຕ່າງໆ, ຈາກຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ລະບົບນິເວດນ້ໍາຈືດ. ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າສະພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນໂລກນ້ໍາສາມາດເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊີວິດ.

ຫນຶ່ງໃນວິທີການຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາໂລກນ້ໍາແມ່ນຜ່ານການຮັບຮູ້ທາງໄກ. ໂດຍການວິເຄາະແສງສະຫວ່າງທີ່ສະທ້ອນຫຼືປ່ອຍອອກມາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສະຫຼຸບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງມັນ, ລວມທັງການປະກົດຕົວຂອງມະຫາສະຫມຸດແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດອື່ນໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກດາລາສາດໃຊ້ເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການສັງເກດການຂ້າມຜ່ານ ແລະ microlensing gravitational ເພື່ອກໍານົດໂລກນ້ໍາ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດເບິ່ງຄວາມສະຫວ່າງເລັກນ້ອຍຂອງດາວດາວໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະຫຼືດວງຈັນຜ່ານທາງຫນ້າຂອງມັນ. ໂດຍການວິເຄາະການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງໂລກນ້ໍາ.

ການສຶກສາໂລກນ້ໍາແລະມະຫາສະຫມຸດເປັນພາກສະຫນາມການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາທີ່ຖືສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ. ຜ່ານການສືບສວນເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງຊີວິດນອກໂລກແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Astro-ph.EP

ນິຍາມ:

– ໂລກນ້ໍາ: ອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍນ້ໍາ.

- ມະ​ຫາ​ສະ​ຫມຸດ​: ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ຫມຸດ​ແລະ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຕົນ​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Astro-ph.EP

By Robert Andrew

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