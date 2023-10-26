ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຕົນເອງ Rooster: ນອກເຫນືອຈາກການທົດສອບກະຈົກ

Roosters ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ clucking ແລະເຄື່ອງວາງໄຂ່. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Bonn ແລະ Bochum, ພ້ອມກັບໂຮງຮຽນການແພດ MSH Hamburg, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໄກ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຕົວເອງໃນກະຈົກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງການຮັບຮູ້ຕົນເອງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂການທົດລອງຕ່າງໆ. ການຄົ້ນຫາທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງສັດປີກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງກວ່າໃນການເຂົ້າໃຈການຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນສັດປະເພດອື່ນໆ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ PLOS ONE, ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບທໍາມະດາຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງໄກ່.
ແນວຄວາມຄິດຂອງການທົດສອບກະຈົກໃນໄກ່ແມ່ນເກີດມາຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດແລະສາດສະດາຈານ Dr. hc Onur Güntürkünຈາກພະແນກຊີວະຈິດວິທະຍາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ruhr ໃນ Bochum. ໃນການທົດສອບເຄື່ອງຫມາຍ, ເຄື່ອງຫມາຍສີຖືກວາງຢູ່ເທິງຫົວຂອງສັດທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນກະຈົກ. ຖ້າສັດຂຸດຄົ້ນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຫມາຍເມື່ອເຫັນການສະທ້ອນຂອງມັນ, ມັນຖືວ່າເປັນຫຼັກຖານຂອງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນສັດທັງຫມົດສະແດງພຶດຕິກໍານີ້, ສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທົດສອບ.
ຊອກຫາວິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຫຼາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈປະສົມປະສານການທົດສອບບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມກັບພຶດຕິກໍາທໍາມະຊາດຂອງ roosters. Roosters ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃນເວລາທີ່ມີຜູ້ລ້າ, ເຕືອນສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຕັ້ງສະຫນາມກິລາແລະຄາດຄະເນຮູບພາບນົກຊະນິດຫນຶ່ງຂອງຜູ້ຖືກລ້າເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫນຶ່ງ, ການທົດສອບວ່າ roosters ຈະສົ່ງສຽງເຕືອນໃນເວລາທີ່ມີຮູບພາບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າຄຽງຄູ່ກັບການກະຕຸ້ນຜູ້ລ້າ.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ roosters ປ່ອຍສຽງເຕືອນໄພຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບຮູບພາບກະຈົກຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອທຽບກັບສະເພາະ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ roosters ອາດຈະຮັບຮູ້ຕົວເອງໃນກະຈົກແລະເຂົ້າໃຈວ່າຮູບພາບທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບໍ່ແມ່ນສະເພາະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການຕີຄວາມນີ້ແລະຄົ້ນຫາຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກ.
ການສຶກສານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມຂອງໄກ່ເປັນພຽງແຕ່ສັດທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ instinct ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການຮັບຮູ້ຕົນເອງ. ໂດຍການກວດສອບພຶດຕິກໍາຂອງ rooster ໃນສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຫຼາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງສັດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ເປີດທາງໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາການຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນສັດອື່ນໆແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກວ່າສະຕິຂອງມະນຸດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ:
ຖາມ: ການທົດສອບກະຈົກແມ່ນຫຍັງ?
ການທົດສອບກະຈົກເປັນວິທີການທົດລອງທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດວ່າສັດສາມາດຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນກະຈົກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ. ໃນການທົດສອບນີ້, ເຄື່ອງຫມາຍຖືກນໍາໃຊ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງສັດ, ແລະປະຕິກິລິຍາຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບເຄື່ອງຫມາຍໃນຂະນະທີ່ສັງເກດເຫັນການສະທ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນກະຈົກ.
ຖາມ: ການສຶກສາ rooster ເປີດເຜີຍຫຍັງ?
ການສຶກສາ roosters ດໍາເນີນການໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ວິທະຍາໄລ Bonn ແລະ Bochum ໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານວ່າ roosters ອາດຈະມີຄວາມສາມາດຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນກະຈົກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄກ່ໄດ້ປ່ອຍສຽງເຕືອນຫນ້ອຍລົງໃນເວລາທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບຮູບພາບກະຈົກຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອທຽບກັບສະເພາະ, ແນະນໍາການສືບສວນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຊີ້ແຈງການຮັບຮູ້ຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສຶກສາຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ການສຶກສານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທົ່ວໄປວ່າໄກ່ເປັນສັດທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນການຮັບຮູ້ຕົນເອງ. ໂດຍການສຳຫຼວດພຶດຕິກຳຂອງໄກ່ໃນສະພາບທີ່ກ່ຽວພັນກັບລະບົບນິເວດ, ການສຶກສາເປີດທາງໃໝ່ສຳລັບການເຂົ້າໃຈການຮັບຮູ້ຕົນເອງໃນສັດ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຕິຂອງພວກເຮົາເກີນກວ່າມະນຸດ.