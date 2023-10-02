ນັກເສດຖະສາດເປີດຕົວກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດ

The Economist ກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນໃນວັນທີ 11-12 ຕຸລາທີ່ Los Angeles, California. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ນແນໃສ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດທີ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດອາວະກາດສາມາດສະໜອງໃຫ້. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະມີນັກເວົ້າຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດແລະນອກເຫນືອ, ເຊິ່ງຈະແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບເສດຖະກິດນອກໂລກໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ກອງປະຊຸມ.
ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມລວມມີຄວາມຍືນຍົງຂອງການບິນອະວະກາດ, ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ, ການຜະລິດໃນວົງໂຄຈອນ, ການສັງເກດໂລກ, ແລະການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ນະວັດຕະກໍາເພື່ອກ້າວໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ ແລະຮັບຮູ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງເສດຖະກິດອະວະກາດໃໝ່.
ລໍາໂພງທີ່ໂດດເດັ່ນບາງຄົນໃນກອງປະຊຸມລວມມີ Peter Beck, ປະທານແລະ CEO ຂອງ Rocket Lab; Dr. Laurie Leshin, ຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA; Sir Martin Rees, ນັກດາລາສາດ Royal ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ; ພົນໂທ John E. Shaw ຈາກກອງບັນຊາການອະວະກາດສະຫະລັດ; ແລະ Dylan Taylor, ປະທານ ແລະ CEO ຂອງ Voyager Space.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດຈະເປັນເວທີໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳໃນຂະແໜງການອະວະກາດທາງການຄ້າ ແລະລັດຖະບານມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງການປະດິດສ້າງໃນເສດຖະກິດອະວະກາດ.
“ມື້ນີ້, ພື້ນທີ່ແມ່ນທຸລະກິດຂອງທຸກຄົນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະກໍາສະເຫນີໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນໃນທຸກຂະແຫນງການ, "Helen Ponsford, ຫົວຫນ້າຝ່າຍການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ໂຄງການເຫດການອຸດສາຫະກໍາທີ່ The Economist ກ່າວ. "ພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງພື້ນທີ່ໃຫມ່."
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອາວະກາດ.
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