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ນັກເສດຖະສາດເປີດຕົວກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດ

ByRobert Andrew

Oct 2, 2023
ນັກເສດຖະສາດເປີດຕົວກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດ

The Economist ກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນໃນວັນທີ 11-12 ຕຸລາທີ່ Los Angeles, California. ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ ​ແລະ ກາລະ​ໂອກາດ​ທີ່​ພື້ນຖານ​ເສດຖະກິດ​ອາວະກາດ​ສາມາດ​ສະໜອງ​ໃຫ້. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະມີນັກເວົ້າຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດແລະນອກເຫນືອ, ເຊິ່ງຈະແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບເສດຖະກິດນອກໂລກໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ກອງປະຊຸມ.

ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ຈະ​ປຶກສາ​ຫາລື​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລວມມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ການບິນ​ອະວະກາດ, ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ອະວະກາດ, ການ​ຜະລິດ​ໃນ​ວົງ​ໂຄຈອນ, ການ​ສັງ​ເກດ​ໂລກ, ​ແລະ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ ​ແລະ ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ນະວັດຕະກໍາເພື່ອກ້າວໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ ແລະຮັບຮູ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງເສດຖະກິດອະວະກາດໃໝ່.

ລໍາໂພງທີ່ໂດດເດັ່ນບາງຄົນໃນກອງປະຊຸມລວມມີ Peter Beck, ປະທານແລະ CEO ຂອງ Rocket Lab; Dr. Laurie Leshin, ຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງອົງການ NASA; Sir Martin Rees, ນັກດາລາສາດ Royal ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ; ພົນໂທ John E. Shaw ຈາກກອງບັນຊາການອະວະກາດສະຫະລັດ; ແລະ Dylan Taylor, ປະທານ ແລະ CEO ຂອງ Voyager Space.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ເສດຖະກິດ​ອະວະກາດ​ຈະ​ເປັນ​ເວທີ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ອະວະກາດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ​ແລະ​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ. ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເລັ່ງການ​ປະດິດ​ສ້າງ​ໃນ​ເສດຖະກິດ​ອະວະກາດ.

“ມື້ນີ້, ພື້ນທີ່ແມ່ນທຸລະກິດຂອງທຸກຄົນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະກໍາສະເຫນີໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນໃນທຸກຂະແຫນງການ, "Helen Ponsford, ຫົວຫນ້າຝ່າຍການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ໂຄງການເຫດການອຸດສາຫະກໍາທີ່ The Economist ກ່າວ. "ພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອະວະກາດຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງພື້ນທີ່ໃຫມ່."

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະລາຍລະອຽດການລົງທະບຽນ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອາວະກາດ.

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ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກເສດຖະສາດ
– ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດອາວະກາດ

By Robert Andrew

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