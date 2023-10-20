ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງ CU Boulder ໃນ Colorado ບັນລຸ 4.3 ຕື້ໂດລາ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍພະແນກຄົ້ນຄວ້າທຸລະກິດຂອງໂຮງຮຽນທຸລະກິດ CU Boulder's Leeds ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວລັດ Colorado, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 4.3 ຕື້ໂດລາໃນລະຫວ່າງປີງົບປະມານ 2022-23. ນີ້ເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີກ່ອນ.
ການສຶກສາໄດ້ວິເຄາະປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ CU Boulder. ມະຫາວິທະຍາໄລມີພະນັກງານ, ພະນັກງານ, ແລະນັກສຶກສາທັງໝົດ 19,189 ຄົນ, ດ້ວຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນລວມ 1.1 ຕື້ໂດລາ. ວຽກເຮັດງານທໍານີ້ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ $1.8 ຕື້ໂດລາ, ລວມບໍ່ພຽງແຕ່ເງິນເດືອນ, ແຕ່ຍັງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງວິທະຍາໄລໃນການສິນຄ້າແລະການບໍລິການຈາກຜູ້ຂາຍທ້ອງຖິ່ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜົນກະທົບທາງອ້ອມແລະ induced ຂອງ CU Boulder, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າແລະການໂອນເຕັກໂນໂລຢີ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດແລະການສ້າງວຽກເຮັດ, ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທັງຫມົດ $ 2.5 ຕື້. ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອັດຕາເງິນເຟີ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍຈ່າຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ Colorado ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະຖານະພາບຂອງ CU Boulder ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເຂດສະຖິຕິ Boulder metropolitan ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາພົບວ່າການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ CU Boulder ມີມູນຄ່າ 643 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດເຖິງ 1.2 ຕື້ໂດລາ. ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກສຶກສາແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນລັດບັນລຸເຖິງ 777 ລ້ານໂດລາ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າເຊົ່າ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ, ການດູແລເດັກ, ການພັກຜ່ອນ, ແລະການດູແລສຸຂະພາບ.
ການໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງຂອງ CU Boulder ໃນສົກປີງົບປະມານແມ່ນປະມານ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງລວມທັງງົບປະມານຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ. ໂດຍສະເພາະ, ສິລະປະແລະວິທະຍາສາດ Hellems ແລະໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງລະຄອນກາງແຈ້ງ Mary Rippon ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ CU Boulder.
ເມື່ອພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງວິທະຍາເຂດແລະໂຮງຫມໍໃນສາຂາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado, ຜົນກະທົບທັງຫມົດໃນທົ່ວລັດບັນລຸເຖິງ 17.2 ຕື້ໂດລາທີ່ປະທັບໃຈໃນລະຫວ່າງປີງົບປະມານ 2022-23, ສະຫນັບສະຫນູນຈໍານວນວຽກທັງຫມົດ 98,175 ຕົ້ນຕໍໃນ Boulder, Denver. , ແລະເຂດຕົວເມືອງ Colorado Springs.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສຶກສາບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຜົນກະທົບຂອງນັກຮຽນເກົ່າ, ພະນັກງານບໍານານ, ນັກກິລາ, ຫຼືການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງ CU Boulder ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງລັດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດລວມຂອງລັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພະແນກຄົ້ນຄວ້າທຸລະກິດຂອງໂຮງຮຽນທຸລະກິດ CU Boulder's Leeds