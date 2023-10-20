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ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງ CU Boulder ໃນ Colorado ບັນລຸ 4.3 ຕື້ໂດລາ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງ CU Boulder ໃນ Colorado ບັນລຸ 4.3 ຕື້ໂດລາ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍພະແນກຄົ້ນຄວ້າທຸລະກິດຂອງໂຮງຮຽນທຸລະກິດ CU Boulder's Leeds ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວລັດ Colorado, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 4.3 ຕື້ໂດລາໃນລະຫວ່າງປີງົບປະມານ 2022-23. ນີ້​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 3.3 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ປີ​ກ່ອນ.

ການສຶກສາໄດ້ວິເຄາະປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ CU Boulder. ມະຫາວິທະຍາໄລມີພະນັກງານ, ພະນັກງານ, ແລະນັກສຶກສາທັງໝົດ 19,189 ຄົນ, ດ້ວຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນລວມ 1.1 ຕື້ໂດລາ. ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທໍາ​ນີ້​ໄດ້​ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ $1.8 ຕື້​ໂດ​ລາ​, ລວມ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເງິນ​ເດືອນ​, ແຕ່​ຍັງ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ໃນ​ການ​ສິນ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈາກ​ຜູ້​ຂາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜົນກະທົບທາງອ້ອມແລະ induced ຂອງ CU Boulder, ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າແລະການໂອນເຕັກໂນໂລຢີ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດແລະການສ້າງວຽກເຮັດ, ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທັງຫມົດ $ 2.5 ຕື້. ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອັດຕາເງິນເຟີ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຍຈ່າຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ Colorado ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະຖານະພາບຂອງ CU Boulder ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເຂດສະຖິຕິ Boulder metropolitan ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນຕໍ່ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາພົບວ່າການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ CU Boulder ມີມູນຄ່າ 643 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດເຖິງ 1.2 ຕື້ໂດລາ. ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກສຶກສາແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນລັດບັນລຸເຖິງ 777 ລ້ານໂດລາ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າເຊົ່າ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ, ການດູແລເດັກ, ການພັກຜ່ອນ, ແລະການດູແລສຸຂະພາບ.

ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ CU Boulder ​ໃນ​ສົກ​ປີ​ງົບປະມານ​ແມ່ນ​ປະມານ 700 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ, ​ເຊິ່ງລວມທັງ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ. ໂດຍສະເພາະ, ສິລະປະແລະວິທະຍາສາດ Hellems ແລະໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງລະຄອນກາງແຈ້ງ Mary Rippon ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ CU Boulder.

ເມື່ອພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງວິທະຍາເຂດແລະໂຮງຫມໍໃນສາຂາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado, ຜົນກະທົບທັງຫມົດໃນທົ່ວລັດບັນລຸເຖິງ 17.2 ຕື້ໂດລາທີ່ປະທັບໃຈໃນລະຫວ່າງປີງົບປະມານ 2022-23, ສະຫນັບສະຫນູນຈໍານວນວຽກທັງຫມົດ 98,175 ຕົ້ນຕໍໃນ Boulder, Denver. , ແລະເຂດຕົວເມືອງ Colorado Springs.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສຶກສາບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຜົນກະທົບຂອງນັກຮຽນເກົ່າ, ພະນັກງານບໍານານ, ນັກກິລາ, ຫຼືການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ອັນ​ສຳຄັນ​ຂອງ CU Boulder ​ໃຫ້​ແກ່​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ລັດ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບຊີວິດ​ລວມຂອງ​ລັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພະແນກຄົ້ນຄວ້າທຸລະກິດຂອງໂຮງຮຽນທຸລະກິດ CU Boulder's Leeds

By Robert Andrew

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