ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ອົງປະກອບທີ່ລຶກລັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Lava Sparks ບູຮານທິດສະດີການຮົ່ວໄຫລຂອງແກນຂອງໂລກ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ອົງປະກອບທີ່ລຶກລັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Lava Sparks ບູຮານທິດສະດີການຮົ່ວໄຫລຂອງແກນຂອງໂລກ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ງຶດງໍ້ຫຼັງຈາກກວດພົບອົງປະກອບອັນລຶກລັບໃນ lava ບູຮານ, ນໍາໄປສູ່ທິດສະດີວ່າແກນຂອງໂລກກໍາລັງຮົ່ວ. ການສຶກສາການໄຫຼຂອງ lava ອາຍຸ 62 ລ້ານປີຢູ່ເກາະ Baffin ໃນຫມູ່ເກາະ Arctic ຂອງການາດາໄດ້ເປີດເຜີຍລະດັບສູງຜິດປົກກະຕິຂອງ helium-3, ເປັນ isotope ທີ່ຫາຍາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Nature, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ວາທີຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບດ້ວຍນັກທໍລະນີສາດຈາກສະຖາບັນມະຫາສະຫມຸດ Woods Hole ແລະສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີຄາລິຟໍເນຍ, ໄດ້ເກັບກໍາການອ່ານຈາກການໄຫຼຂອງ lava ບູຮານຂອງເກາະ Baffin. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າແຜ່ນດິນໂລກມີອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງ helium-3, helium-4, ແລະໄອໂຊໂທບອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ເຄີຍພົບເຫັນຢູ່ໃນຫີນພູເຂົາໄຟເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ນີ້ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າການຊອກຫາລະດັບສູງຂອງ helium-3 ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນດາລາສາດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.

Helium-3 ແມ່ນຫາຍາກທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດຂອງມັນ. ເມື່ອມັນມາຮອດພື້ນຜິວ, ມັນຈະຫນີເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດແລະກະຈາຍໄປໃນອາວະກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ helium-3 ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ, ມັນອາດຈະມາຈາກແກນຂອງໂລກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສາມາດເປັນຕົວຢ່າງທາງກາຍຍະພາບຂອງວັດຖຸຫຼັກ, ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາວ່າແກນຂອງໂລກໄດ້ຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່. ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາວັດຖຸຫຼັກໃນວິທີການທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນຖ້າສາມາດຕັ້ງໄດ້ວ່າວັດສະດຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກຈາກຫຼັກແທ້ໆ. ການປະກົດຕົວຂອງ helium-3 ເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະຖືຄວາມລັບກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີອື່ນ. ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ນີ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ໜ່ວຍ​ໂລກ​ເລິກ​ລັບ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຫັນ​ເອົາ​ແນວ​ຄິດ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຂອງ​ການ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ທາງ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ແກນ ແລະ​ຊັ້ນ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ດາວ​ເຮົາ.

Forrest Horton, ນັກ geochemist ຢູ່ Woods Hole Oceanographic Institution, ເອີ້ນການຄົ້ນພົບວ່າ "ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ" ແລະເນັ້ນຫນັກວ່າມີວຽກຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ. ການສຶກສາໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມຫຼາຍກວ່າທີ່ມັນຕອບໄດ້, ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໄປໃນແກນຂອງໂລກ. ຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຂອງການຮົ່ວໄຫຼຫຼັກໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ທ້າທາຍຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບແກນຂອງໂລກ ແລະ ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດເພື່ອຄົ້ນຫາວັດຖຸຫຼັກໃນວິທີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Irish Sun (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
- ທໍາ​ມະ​ຊາດ (ວາ​ລະ​ສານ​)

By Robert Andrew

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