ຜົນສະທ້ອນຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດໃນຈັກກະວານ

ໃນຂົງເຂດຂອງດາລາສາດ, ນັກວິທະຍາສາດມັກຈະເບິ່ງໂລກເປັນແມ່ແບບສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດໃນຈັກກະວານ. ການປຽບທຽບໂລກ, ດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືກັບຕົວເຮົາເອງໃນດ້ານນິໄສ ແລະອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດ, ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໄດ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງຕາມເວລາ, ເຮັດໃຫ້ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈອະດີດຂອງມັນເພື່ອຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະອື່ນໆ.

The Phanerozoic Eon, ເຊິ່ງກວມເອົາ 500 ລ້ານປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແລະການປະກົດຕົວຂອງຊະນິດຕ່າງໆ. ໄລຍະເວລານີ້ເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະລິມານອົກຊີແລະການພັດທະນາຂອງສັດ, ພືດບົກ, ແລະໄດໂນເສົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດເທິງດາວເຄາະນອກລະບົບບໍ່ໄດ້ກວມເອົາການປ່ຽນແປງຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກໃນໄລຍະເວລາ.

ເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell ໄດ້ສ້າງການຈໍາລອງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໃນຊ່ວງ Phanerozoic Eon. ນໍາໂດຍ Rebecca Payne ແລະ Lisa Kaltenegger, ທີມງານມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງເຄື່ອງມືສໍາລັບການວາງແຜນແລະການຕີລາຄາການສັງເກດການຂອງ exoplanet ບັນຍາກາດ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ດີສໍາລັບການຊອກຫາຊີວິດ.

ການສຶກສາຂອງ exoplanets ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການຄົ້ນພົບໄປສູ່ລັກສະນະ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ telescopes ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບ spectra ໂດຍກົງຈາກບັນຍາກາດ exoplanet. ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບໂດຍກົງແລະການວິເຄາະ spectra ການສົ່ງຕໍ່, ນັກດາລາສາດສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງບັນຍາກາດ exoplanet. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນລະອຽດຕື່ມອີກ.

ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະ exoplanet ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບແລະມີລັກສະນະ, ມີການຂາດການປຽບທຽບໂລກໃນຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການວິວັດທະນາຂອງບັນຍາກາດ. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ Phanerozoic Eon, ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ເທິງ​ບົກ. ໂດຍການຈໍາລອງການສົ່ງສັນຍານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດອົງປະກອບຂອງມັນແລະການປະກົດຕົວຂອງຊີວິດ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອນໍາພາການຄົ້ນຫາຂອງຊີວິດໃນ exoplanets. ໂດຍການກໍານົດການປຽບທຽບຂອງແຜ່ນດິນໂລກໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາຊັ້ນບັນຍາກາດ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຈໍາກັດເປົ້າຫມາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການລ່າສັດສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.

