ຂຸມດຳພົບຢູ່ໄກ້ກັບໂລກ

ການຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການປະກົດຕົວຂອງຂຸມດໍາຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ກັບໂລກຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ກຸ່ມດາວ Hyades, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ 153 ປີແສງ, ໃນປັດຈຸບັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຂຸມດໍາສອງຫຼືສາມ. ບໍ່ຄືກັບການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາ, ຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າຈາກທ້ອງຟ້າທີ່ມືດປານກາງ.
ກຸ່ມດາວ Hyades ມັກຈະຖືກປົກຄຸມໂດຍເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຊື່ສຽງກວ່າ, Pleiades. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Hyades ແມ່ນກຸ່ມດາວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ. ການສັງເກດກ່ອນໜ້າຂອງຂຸມດຳແມ່ນຢູ່ໄກກວ່າຫຼາຍ, ໂດຍຜູ້ຖືສະຖິຕິປະຈຸບັນແມ່ນ Gaia BH1, ທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 1,600 ປີແສງ.
ການຄົ້ນພົບຂຸມດໍາຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງສະຖານທີ່ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງດາວຂອງກຸ່ມ. ແບບຈໍາລອງຄອມພິວເຕີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດເລື້ມຄືນການແຜ່ກະຈາຍຂອງດາວປະມານສູນກາງຂອງກຸ່ມ, ແລະການຈັບຄູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນເວລາທີ່ມີສອງຫຼືສາມຂຸມສີດໍາ.
ການສັງເກດການນີ້ມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງກຸ່ມດາວແລະການປະກອບສ່ວນຂອງພວກມັນຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ. ມັນຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການປະກົດຕົວຂອງຂຸມດໍາສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມດາວ.
ການຄົ້ນຫາຂຸມດໍາສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມກ້ອນຮູບກົມຢູ່ໃນຮາໂລຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ, ແຕ່ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມກ້ອນຫີນທີ່ເປີດຢູ່ເຊັ່ນ Hyades, ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ, ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນຫນັງສືແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society