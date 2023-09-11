ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຈັກກະວານມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄິດບໍ?

ອີງຕາມການສຶກສາໃຫມ່, ຈັກກະວານທີ່ສັງເກດໄດ້ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ນັກ cosmologists ສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າມຸມທີ່ສັງເກດໄດ້ຂອງພວກເຮົາຂອງຈັກກະວານແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງການສ້າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼືບໍ່ມີຂອບເຂດ, ການສຶກສານີ້ໂຕ້ຖຽງວ່າຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
ເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອກັນມາດົນນານແລ້ວວ່າຈັກກະວານໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງກຸ່ມກາແລັກຊີ. ຖ້າຈັກກະວານຂະຫຍາຍອອກໄປພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້, galaxies ເກີນຂອບເຂດທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກດຶງໂດຍກໍາລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງມາຫາພວກເຮົາ, ການສ້າງຮູບແບບການເປັນກຸ່ມທີ່ບໍ່ສົມມາດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, galaxies ເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວຈັກກະວານທີ່ເຫັນໄດ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ isotropy.
ເວລາອະວະກາດຍັງຊີ້ໄປຫາຈັກກະວານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຖ້າຍານອະວະກາດບໍ່ຮາບພຽງ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ໄກຈະຖືກບິດເບືອນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນປະກົດວ່າໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼືນ້ອຍກວ່າຕົວຈິງ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ galaxies ຫ່າງໄກພຽງແຕ່ປະກົດວ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cosmic ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ cosmos ຕ້ອງມີຢ່າງຫນ້ອຍ 400 ເທົ່າຂອງຈັກກະວານທີ່ສັງເກດໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພື້ນຫລັງ microwave cosmic, ເຊິ່ງເກືອບເປັນ blackbody ທີ່ສົມບູນແບບ, ສະເຫນີປິດສະຫນາ. ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມຂະຫນາດນ້ອຍຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງ, ມັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບຫຼາຍກ່ວາມັນຄວນຈະເປັນ. ເພື່ອອະທິບາຍເລື່ອງນີ້, ນັກດາລາສາດໄດ້ສະເຫນີອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ cosmic ຕົ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ Big Bang. ຖ້າຕົວແບບນີ້ຖືກຕ້ອງ, ຈັກກະວານອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ປະມານ 10^26 ເທົ່າ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ນີ້ຄົ້ນຫາທິດສະດີສາຍແລະແນວຄວາມຄິດຂອງ "swampland." ທິດສະດີສາຍ, ການລວບລວມວິທີການທາງຄະນິດສາດ, ຊ່ວຍພັດທະນາຕົວແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສັບສົນ. ບາງຕົວແບບທິດສະດີສະຕຣິງມີທ່າອ່ຽງຫຼາຍກວ່າອັນອື່ນ, ໂດຍບາງອັນແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ quantum ແລະບາງອັນບໍ່ແມ່ນ. ຮູບແບບທິດສະດີຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຕົກຢູ່ໃນ " swampland," ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ມີແນວໂນ້ມ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງການສຶກສານີ້ສະເຫນີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີມິຕິລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນພາຍໃນທິດສະດີສະຕິງເພື່ອອະທິບາຍຈັກກະວານໂດຍບໍ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ cosmic ຕົ້ນ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຈັກກະວານທີ່ມີພຽງແຕ່ຮ້ອຍຫຼືພັນເທົ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນ. ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສານີ້ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນຫຼືທ້າທາຍການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງບົດຄວາມແມ່ນອີງໃສ່ “ທັດສະນະຂອງໂລກາລິດຂອງຈັກກະວານ” ໂດຍ Pablo Carlos Budassi.
– ຮູບພາບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນບົດຄວາມແມ່ນໄດ້ຮັບການໃຫ້ກັບ Nick Strobel ແລະ APS / Alan Stonebraker.