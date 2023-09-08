ການບຸກທະລຸໃໝ່ໃນບັນຫາສາມຫຼ່ຽມ Heilbronn

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃນບັນຫາສາມຫຼ່ຽມ Heilbronn, ເປັນປິດສະໜາທາງຄະນິດສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຄະນິດສາດສັບສົນມາເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ. ບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດຂະຫນາດຂອງສາມຫຼ່ຽມຂະຫນາດນ້ອຍສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມຂອງຈຸດພາຍໃນສີ່ຫຼ່ຽມມົນ.
ບັນຫາສາມຫຼ່ຽມ Heilbronn ໄດ້ຖືກສະເໜີເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍນັກຄະນິດສາດຊາວເຢຍລະມັນ Hans Heilbronn ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1940. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງບັນຫາແມ່ນຊ້າລົງ, ບໍ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງປີນີ້, ສາມນັກຄະນິດສາດ - Alex Cohen, Cosmin Pohoata, ແລະ Dmitrii Zakharov - ໄດ້ປະກາດຫມວກໃຫມ່ກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຄວາມແຕກແຍກໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ Cohen stumbled ຕາມການສໍາຫຼວດເກົ່າກ່ຽວກັບບັນຫາສາມຫລ່ຽມ Heilbronn ໂດຍ Klaus Roth. ລາວຮັບຮູ້ວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງ Roth ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ປຶກສາຂອງລາວ, Larry Guth, ໄດ້ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມກຸ່ມການອ່ານທີ່ຜ່ານມາ. ຕໍ່ມາ Cohen ຄົ້ນພົບວ່າ Pohoata ແລະ Zakharov ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວແລະໄດ້ເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮ່ວມມືແລະ, ຫຼັງຈາກເຈັດເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກະດາດຂອງພວກເຂົາແນະນໍາພື້ນທີ່ໃຫມ່ຂອງຄະນິດສາດແລະຄາດວ່າຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ບັນຫາສາມຫລ່ຽມ Heilbronn. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າມັນຫຼຸດລົງຂອບເຂດເທິງສໍາລັບຂະຫນາດຂອງສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງໃນໄລຍະສີ່ທົດສະວັດ.
ບັນຫາສາມຫຼ່ຽມ Heilbronn ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂົງເຂດອື່ນໆຂອງຄະນິດສາດ, ລວມທັງຮູບຊົງຕັດກັນ, ທິດສະດີຕົວເລກ, ແລະການວິເຄາະ Fourier. ບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຈຸດພາຍໃນສີ່ຫຼ່ຽມເພື່ອຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍທີ່ສຸດບໍ່ສາມາດມີພື້ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 1/(n-2), Heilbronn ຄາດຄະເນວ່າຂອບເຂດຈໍາກັດຍັງນ້ອຍກວ່າ.
ເຖິງແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການບຸກເບີກຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນຫາ. ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ນີ້ ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຄືບໜ້າຕື່ມອີກ ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດການປະດິດສ້າງໃນການສຶກສາບັນຫາສາມຫຼ່ຽມ Heilbronn.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]