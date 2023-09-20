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ວິທະຍາສາດ

ໜູສາມາດຮຽນເພງໃໝ່ໄດ້ບໍ?

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ໜູສາມາດຮຽນເພງໃໝ່ໄດ້ບໍ?

ສໍາລັບປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າເພງຫນູແມ່ນ instinctual ແລະຄົງທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2012, ທີມງານຂອງ neurobiologists ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Duke ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງເພື່ອທົດສອບສົມມຸດຕິຖານນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຜ່າຕັດເຮັດໃຫ້ໜູຫ້າຄົນຫູໜວກ ແລະປຽບທຽບເພງຂອງພວກມັນກັບໜູທີ່ໄດ້ຍິນ. ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າເພງຂອງໜູຫູໜວກກາຍເປັນສຽງທີ່ເສື່ອມໂຊມ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນຕົນເອງ ແລະຜູ້ອື່ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເພງຂອງໜູ.

ການທົດລອງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄຶດເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພາສາ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນ "ບັນຫາທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນວິທະຍາສາດ." ໃນຂະນະທີ່ການຮຽນຮູ້ສຽງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ songbirds ແລະ whales, ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສາຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບການຮຽນຮູ້ສຽງໃນຫນູໄດ້ແນະນໍາວ່າຄວາມສາມາດດ້ານພາສາທີ່ສໍາຄັນອາດຈະມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນ​ທາງ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສື່​ສານ​ຂອງ​ຄົນ​ແລະ​ສັດ​ມົວ​ຕື່ມ​ອີກ. ເຕົ່າທີ່ຜະລິດ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ, ຕົວອ່ອນປະກາລັງທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງປະກາລັງທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ແລະພືດທີ່ສາມາດກວດຫາສຽງໄດ້ທັງໝົດໄດ້ຖືກສຶກສາແລ້ວ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຫມາຍສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນສຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເກີດຂື້ນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ອີງໃສ່ກົດລະບຽບໃນພາສາ.

ສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, ພາສາໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນລັກສະນະພິເສດຂອງມະນຸດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງຈາກຊະນິດອື່ນໆ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທຳ​ຕໍ່​ສັດ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວິວັດທະນາ​ການ​ພາສາ​ເປັນ​ຄວາມ​ລຶກລັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາສາດ, ຊີວະສາດ, ແລະວິທະຍາສາດມັນສະຫມອງໃນປັດຈຸບັນສົງໃສວ່າພາສາອາດຈະມີອົງປະກອບຮ່ວມກັນໃນທົ່ວຊະນິດ, ສ່ອງແສງເຖິງຊີວິດພາຍໃນຂອງສັດແລະປະຫວັດສາດວິວັດທະນາຂອງພວກເຮົາເອງ.

ທີ່ມາ: ໜັງ ສືພິມ New York Times

ນິຍາມ:
– ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ສຽງ​: ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສຽງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​.
– Sonogram​: ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ສຽງ​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຖີ່​ແລະ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​.
– Neurobiologist: ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາລະບົບປະສາດແລະຄວາມສໍາພັນຂອງມັນກັບພຶດຕິກໍາ.
– Cetaceans: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ, ລວມທັງປາໂລມາ ແລະ ປາວານ.
– Pinnipeds: ສັດທະເລ, ລວມທັງປະທັບຕາແລະຊ້າງທະເລ.
– Forebrains: ພາກສ່ວນທາງຫນ້າຂອງສະຫມອງ, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
– ຂົວຂ້າມນ້ຳໃຕ້ດິນ: ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນດິນທີ່ໃຕ້ນ້ຳ ເນື່ອງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ.

By Gabriel Botha

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