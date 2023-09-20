ໜູສາມາດຮຽນເພງໃໝ່ໄດ້ບໍ?

ສໍາລັບປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າເພງຫນູແມ່ນ instinctual ແລະຄົງທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2012, ທີມງານຂອງ neurobiologists ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Duke ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງເພື່ອທົດສອບສົມມຸດຕິຖານນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຜ່າຕັດເຮັດໃຫ້ໜູຫ້າຄົນຫູໜວກ ແລະປຽບທຽບເພງຂອງພວກມັນກັບໜູທີ່ໄດ້ຍິນ. ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າເພງຂອງໜູຫູໜວກກາຍເປັນສຽງທີ່ເສື່ອມໂຊມ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນຕົນເອງ ແລະຜູ້ອື່ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເພງຂອງໜູ.
ການທົດລອງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄຶດເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພາສາ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນ "ບັນຫາທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນວິທະຍາສາດ." ໃນຂະນະທີ່ການຮຽນຮູ້ສຽງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ songbirds ແລະ whales, ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາສາຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບການຮຽນຮູ້ສຽງໃນຫນູໄດ້ແນະນໍາວ່າຄວາມສາມາດດ້ານພາສາທີ່ສໍາຄັນອາດຈະມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການຄົ້ນພົບອື່ນໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງການສື່ສານຂອງຄົນແລະສັດມົວຕື່ມອີກ. ເຕົ່າທີ່ຜະລິດ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ, ຕົວອ່ອນປະກາລັງທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງປະກາລັງທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ແລະພືດທີ່ສາມາດກວດຫາສຽງໄດ້ທັງໝົດໄດ້ຖືກສຶກສາແລ້ວ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຫມາຍສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນສຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເກີດຂື້ນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ອີງໃສ່ກົດລະບຽບໃນພາສາ.
ສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ, ພາສາໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນລັກສະນະພິເສດຂອງມະນຸດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງຈາກຊະນິດອື່ນໆ. ຄວາມເຊື່ອນີ້ເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງຂອງພວກເຮົາມີຄວາມທ່ຽງທຳຕໍ່ສັດ ແລະເຮັດໃຫ້ວິວັດທະນາການພາສາເປັນຄວາມລຶກລັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາສາດ, ຊີວະສາດ, ແລະວິທະຍາສາດມັນສະຫມອງໃນປັດຈຸບັນສົງໃສວ່າພາສາອາດຈະມີອົງປະກອບຮ່ວມກັນໃນທົ່ວຊະນິດ, ສ່ອງແສງເຖິງຊີວິດພາຍໃນຂອງສັດແລະປະຫວັດສາດວິວັດທະນາຂອງພວກເຮົາເອງ.
ທີ່ມາ: ໜັງ ສືພິມ New York Times
ນິຍາມ:
– ການຮຽນຮູ້ສຽງ: ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ແລະຜະລິດຕະພັນສຽງໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ແລະການປະຕິບັດ.
– Sonogram: ເປັນຕົວແທນຮູບພາບຂອງສຽງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖີ່ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
– Neurobiologist: ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາລະບົບປະສາດແລະຄວາມສໍາພັນຂອງມັນກັບພຶດຕິກໍາ.
– Cetaceans: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ, ລວມທັງປາໂລມາ ແລະ ປາວານ.
– Pinnipeds: ສັດທະເລ, ລວມທັງປະທັບຕາແລະຊ້າງທະເລ.
– Forebrains: ພາກສ່ວນທາງຫນ້າຂອງສະຫມອງ, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນ້າທີ່ຂອງມັນສະຫມອງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
– ຂົວຂ້າມນ້ຳໃຕ້ດິນ: ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນດິນທີ່ໃຕ້ນ້ຳ ເນື່ອງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ.