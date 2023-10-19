ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຝຸ່ນ​ໃນ​ອາກາດ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຝຸ່ນ​ໃນ​ອາກາດ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ

ປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດຂອງໂລກໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນປີ 2022, ອີງຕາມອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (WMO). ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະຫວ່າງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ແລະ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ພາຍຸ​ຊາຍ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກພາກພື້ນເຊັ່ນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກກາງ, ແຫຼມອາຣັບ, ພູພຽງອີຣ່ານ, ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງຈີນ.

ຫົວຫນ້າ WMO Petteri Taalas ເນັ້ນຫນັກວ່າກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາຍຸຊາຍແລະຝຸ່ນ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະການລະເຫີຍເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງລວມກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດລົມພາຍຸຊາຍແລະຂີ້ຝຸ່ນເລື້ອຍໆ. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ WMO ໄດ້ວິເຄາະການເກີດຂື້ນແລະຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພະຍຸຝຸ່ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສັງຄົມ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ, ລະດັບ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຂອງ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ປີ 2022 ​ແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ​ປີ 2021 ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ. ​ໃນ​ປີ 2021, ຕົວ​ເລກ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ 13.5 ​ໄມ​ໂຄ​ກຣາມ​ຕໍ່​ແມັດ​ກ້ອນ, ​ໃນ​ປີ 2022 ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 13.8 ​ໄມ​ໂຄ​ກຣາມຕໍ່​ແມັດ​ກ້ອນ. ພາກພື້ນ Bodele ໃນ Chad ບັນທຶກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນສະເລ່ຍປະຈໍາປີທີ່ຄາດຄະເນສູງສຸດ, ຕັ້ງແຕ່ 900 ຫາ 1,200 micrograms ຕໍ່ແມັດກ້ອນ. ໃນຊີກໂລກໃຕ້, ພາກກາງຂອງອົດສະຕາລີແລະຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງສຸດ, ຕັ້ງແຕ່ 200 ຫາ 300 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ.

ພາຍຸ​ຝຸ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ໃນ​ໄລຍະ​ໄກ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ້ອງຟ້າ​ມືດ​ມົວ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບອາກາດ​ຖືກ​ທຳລາຍ. ລາຍງານລະບຸວ່າ: ແຕ່ລະປີມີຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 2,000 ລ້ານໂຕນເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລະບົບນິເວດ, ສະພາບອາກາດ, ແລະສະພາບອາກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ. ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການທໍາມະຊາດມີບົດບາດ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາແລະທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດການໃຫຍ່ສາມຢ່າງໃນປີ 2022, ລວມທັງ "ການລະບາດຂອງຂີ້ຝຸ່ນພິເສດ" ຈາກພາກເຫນືອຂອງອາຟຣິກກາໃນໄລຍະສະເປນແລະປອກຕຸຍການ, ເຊິ່ງເກີນກົດລະບຽບຄຸນນະພາບອາກາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ພາຍຸ​ຝຸ່ນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຫັນ​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ລົງ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາຍຸຝຸ່ນດິນປູກຝັງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາກະສິກໍາ.

Taalas ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງພາຍຸຊາຍແລະຝຸ່ນໃນສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະກະສິກໍາ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພະຍຸຝຸ່ນແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເພາະວ່າພື້ນທີ່ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. WMO ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລະ​ບົບ​ເຕືອນ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ພາຍ​ໃນ​ສີ່​ປີ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​, ລວມ​ທັງ​ພະ​ຍຸ​ຝຸ່ນ​.

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຂຸມດຳອາດມີຢູ່ໃນຄວາມສົມດູນເປັນຄູ່ທີ່ສົມດຸນກັນຢ່າງສົມບູນແບບ, ການສຶກສາໃໝ່ແນະນຳ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ Platypus

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີ Cookie ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຂຸມດຳອາດມີຢູ່ໃນຄວາມສົມດູນເປັນຄູ່ທີ່ສົມດຸນກັນຢ່າງສົມບູນແບບ, ການສຶກສາໃໝ່ແນະນຳ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ Platypus

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີ Cookie ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ລະບົບດາວລຶກລັບໃນ Hercules

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ