ປະລິມານຂີ້ຝຸ່ນໃນອາກາດຂອງໂລກໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນປີ 2022, ອີງຕາມອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (WMO). ອົງການດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາຍຸຊາຍ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກພາກພື້ນເຊັ່ນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກກາງ, ແຫຼມອາຣັບ, ພູພຽງອີຣ່ານ, ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງຈີນ.
ຫົວຫນ້າ WMO Petteri Taalas ເນັ້ນຫນັກວ່າກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາຍຸຊາຍແລະຝຸ່ນ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະການລະເຫີຍເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງລວມກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ເກີດລົມພາຍຸຊາຍແລະຂີ້ຝຸ່ນເລື້ອຍໆ. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ WMO ໄດ້ວິເຄາະການເກີດຂື້ນແລະຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພະຍຸຝຸ່ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສັງຄົມ.
ບົດລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ, ລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນທົ່ວໂລກໃນປີ 2022 ແມ່ນສູງກວ່າປີ 2021 ໜ້ອຍໜຶ່ງ. ໃນປີ 2021, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນ 13.5 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ, ໃນປີ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13.8 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ. ພາກພື້ນ Bodele ໃນ Chad ບັນທຶກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນສະເລ່ຍປະຈໍາປີທີ່ຄາດຄະເນສູງສຸດ, ຕັ້ງແຕ່ 900 ຫາ 1,200 micrograms ຕໍ່ແມັດກ້ອນ. ໃນຊີກໂລກໃຕ້, ພາກກາງຂອງອົດສະຕາລີແລະຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງສຸດ, ຕັ້ງແຕ່ 200 ຫາ 300 ໄມໂຄກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ.
ພາຍຸຝຸ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະໄກ, ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດມົວ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດຖືກທຳລາຍ. ລາຍງານລະບຸວ່າ: ແຕ່ລະປີມີຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 2,000 ລ້ານໂຕນເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ, ລະບົບນິເວດ, ສະພາບອາກາດ, ແລະສະພາບອາກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ. ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການທໍາມະຊາດມີບົດບາດ, ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາແລະທີ່ດິນທີ່ບໍ່ດີກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດການໃຫຍ່ສາມຢ່າງໃນປີ 2022, ລວມທັງ "ການລະບາດຂອງຂີ້ຝຸ່ນພິເສດ" ຈາກພາກເຫນືອຂອງອາຟຣິກກາໃນໄລຍະສະເປນແລະປອກຕຸຍການ, ເຊິ່ງເກີນກົດລະບຽບຄຸນນະພາບອາກາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ພາຍຸຝຸ່ນຮ້າຍແຮງອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ, ເຮັດໃຫ້ການເຫັນໄດ້ໜ້ອຍລົງໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາຍຸຝຸ່ນດິນປູກຝັງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາກະສິກໍາ.
Taalas ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງພາຍຸຊາຍແລະຝຸ່ນໃນສຸຂະພາບ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະກະສິກໍາ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພະຍຸຝຸ່ນແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເພາະວ່າພື້ນທີ່ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. WMO ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງລະບົບເຕືອນໄພພິບັດສະພາບອາກາດໃນທົ່ວໂລກພາຍໃນສີ່ປີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງພະຍຸຝຸ່ນ.