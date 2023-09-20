ໂອກາດການເບິ່ງດວງອາທິດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໃນສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັດ

ສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັສ ກໍາລັງກະກຽມໃຫ້ໂອກາດການເບິ່ງດວງອາທິດເປັນຮູບຊົງເປັນຮູບຫອກ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວທ້ອງຟ້າຂອງລັດເທັກຊັສໃນວັນທີ 14 ຕຸລານີ້. ເນື່ອງຈາກຄວາມນິຍົມຂອງເຫດການທີ່ຄາດໄວ້, ການເຂົ້າສວນສາທາລະນະໃນມື້ນັ້ນຈະຖືກຈໍາກັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊື້ປີ້ກ່ອນວັນຫຼືໃບອະນຸຍາດ camping. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າບັດຜ່ານສວນສາທາລະນະບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເຂົ້າ, ສະນັ້ນຄວນຈອງບ່ອນຕັ້ງແຄ້ມຫຼືບັດຜ່ານມື້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
eclipse ເປັນວົງກົມຈະຜ່ານ Texas ຈາກ Midland / Odessa ໄປຫາ Corpus Christi, ມີສວນສາທາລະຂອງລັດ Texas ສິບເຈັດຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຂອງມັນ. eclipse ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງອາທິດ, ເດືອນ, ແລະແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ໃນອາວະກາດ. ໃນລະຫວ່າງ eclipse ເປັນວົງກົມ, ເດືອນປະກົດວ່າຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາແສງຕາເວັນເລັກນ້ອຍ, ການສ້າງພາບລວງຕາຂອງວົງຂອງໄຟໃນທ້ອງຟ້າ. ດວງຈັນຈະເລີ່ມປິດບັງດວງອາທິດໃນເວລາ 10:20 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ຕຸລາ, ແລະຈະເຫັນໄດ້ວົງແຫວນຂອງໄຟໃນເວລາ 11:40 ໂມງເຊົ້າ ຕາມຊາຍແດນລັດເທັກຊັດ-ນິວເມັກຊິໂກ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, eclipse ຈະເຄື່ອນທີ່ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນທົ່ວລັດ, ໂດຍໄລຍະເວລາຂອງຈໍານວນທັງຫມົດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຈຸດ vantage. ຍິ່ງເຈົ້າຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງຂອງ eclipse, ເຈົ້າຈະສາມາດມີຄວາມສຸກກັບວົງແຫວນຂອງໄຟໄດ້ດົນເທົ່າໃດ. ແນະນຳໃຫ້ວາງແຜນໄປຮອດໄວ ແລະ ພັກຊ້າຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເພາະອາດມີການສັນຈອນຊັກຊ້າ ເນື່ອງຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາອາຫານ, ນໍ້າ, ແລະນໍ້າມັນໃຫ້ພຽງພໍໃນກໍລະນີທີ່ມີການຊັກຊ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້.
ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມການເບິ່ງ eclipse ຢູ່ສວນສາທາລະນະລັດ Texas, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈອດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກໍານົດເທົ່ານັ້ນແລະຢູ່ຫ່າງຈາກຖະຫນົນເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ພະນັກງານສວນສາທາລະນະຈະຊີ້ທິດທາງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຈະຈອດລົດອອກຈາກທາງຍ່າງຖ້າຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສວນສາທາລະນະສະເຫນີບັນດາໂຄງການທີ່ນໍາພາໂດຍ ranger ກ່ອນຫຼືຫຼັງຈາກ eclipse, ສະນັ້ນມັນແນະນໍາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້.
ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງແສງຕາເວັນເປັນວົງຮອບໃນສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັດ. ເຮັດການຈອງແລະການກະກຽມຂອງທ່ານໄວເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກົມສວນສັດແລະສັດປ່າ Texas (TPWD)