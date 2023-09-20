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ໂອກາດການເບິ່ງດວງອາທິດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໃນສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັດ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ໂອກາດການເບິ່ງດວງອາທິດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໃນສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັດ

ສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັສ ກໍາລັງກະກຽມໃຫ້ໂອກາດການເບິ່ງດວງອາທິດເປັນຮູບຊົງເປັນຮູບຫອກ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ທົ່ວທ້ອງຟ້າຂອງລັດເທັກຊັສໃນວັນທີ 14 ຕຸລານີ້. ເນື່ອງຈາກຄວາມນິຍົມຂອງເຫດການທີ່ຄາດໄວ້, ການເຂົ້າສວນສາທາລະນະໃນມື້ນັ້ນຈະຖືກຈໍາກັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊື້ປີ້ກ່ອນວັນຫຼືໃບອະນຸຍາດ camping. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າບັດຜ່ານສວນສາທາລະນະບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເຂົ້າ, ສະນັ້ນຄວນຈອງບ່ອນຕັ້ງແຄ້ມຫຼືບັດຜ່ານມື້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.

eclipse ເປັນວົງກົມຈະຜ່ານ Texas ຈາກ Midland / Odessa ໄປຫາ Corpus Christi, ມີສວນສາທາລະຂອງລັດ Texas ສິບເຈັດຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຂອງມັນ. eclipse ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງອາທິດ, ເດືອນ, ແລະແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ໃນອາວະກາດ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ eclipse ເປັນ​ວົງ​ກົມ​, ເດືອນ​ປະ​ກົດ​ວ່າ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ກ​່​ວາ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ເລັກ​ນ້ອຍ​, ການ​ສ້າງ​ພາບ​ລວງ​ຕາ​ຂອງ​ວົງ​ຂອງ​ໄຟ​ໃນ​ທ້ອງ​ຟ້າ​. ດວງຈັນຈະເລີ່ມປິດບັງດວງອາທິດໃນເວລາ 10:20 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ຕຸລາ, ແລະຈະເຫັນໄດ້ວົງແຫວນຂອງໄຟໃນເວລາ 11:40 ໂມງເຊົ້າ ຕາມຊາຍແດນລັດເທັກຊັດ-ນິວເມັກຊິໂກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, eclipse ຈະເຄື່ອນທີ່ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນທົ່ວລັດ, ໂດຍໄລຍະເວລາຂອງຈໍານວນທັງຫມົດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຈຸດ vantage. ຍິ່ງເຈົ້າຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງຂອງ eclipse, ເຈົ້າຈະສາມາດມີຄວາມສຸກກັບວົງແຫວນຂອງໄຟໄດ້ດົນເທົ່າໃດ. ແນະນຳໃຫ້ວາງແຜນໄປຮອດໄວ ແລະ ພັກຊ້າຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເພາະອາດມີການສັນຈອນຊັກຊ້າ ເນື່ອງຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາອາຫານ, ນໍ້າ, ແລະນໍ້າມັນໃຫ້ພຽງພໍໃນກໍລະນີທີ່ມີການຊັກຊ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້.

ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມການເບິ່ງ eclipse ຢູ່ສວນສາທາລະນະລັດ Texas, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈອດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກໍານົດເທົ່ານັ້ນແລະຢູ່ຫ່າງຈາກຖະຫນົນເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ພະນັກງານສວນສາທາລະນະຈະຊີ້ທິດທາງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຈະຈອດລົດອອກຈາກທາງຍ່າງຖ້າຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສວນສາທາລະນະສະເຫນີບັນດາໂຄງການທີ່ນໍາພາໂດຍ ranger ກ່ອນຫຼືຫຼັງຈາກ eclipse, ສະນັ້ນມັນແນະນໍາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້.

ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງແສງຕາເວັນເປັນວົງຮອບໃນສວນສາທາລະນະລັດເທັກຊັດ. ເຮັດການຈອງແລະການກະກຽມຂອງທ່ານໄວເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ກົມ​ສວນ​ສັດ​ແລະ​ສັດ​ປ່າ Texas (TPWD)

By Gabriel Botha

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