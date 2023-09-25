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ສະພາບສຽງທີ່ໜ້າຢ້ານຈາກໄພພິບັດ Apollo 1

ByRobert Andrew

Sep 25, 2023
ສະພາບສຽງທີ່ໜ້າຢ້ານຈາກໄພພິບັດ Apollo 1

ໄພພິບັດ Apollo 1, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 1967, ຍັງຄົງເປັນຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມແບບປົກກະຕິ, ໄຟໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງນັກບິນຂອງຍານອະວະກາດ Apollo 1, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນັກບິນອາວະກາດ NASA XNUMX ຄົນເສຍຊີວິດຄື: Virgil I. 'Gus' Grissom, Edward H. White, ແລະ Roger B. Chaffee. ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ນີ້, ບັນທຶກ​ສຽງ​ທີ່​ບັນທຶກ​ເຫດການ​ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ພາ​ໄປ​ເຖິງ​ໄພພິບັດ​ໄດ້​ປະກົດ​ຄືນ​ມາ​ໃໝ່, ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ທີ່​ໂສກ​ເສົ້າ.

ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ Grissom ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການອອກແບບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຍານອະວະກາດກ່ອນເຫດການ. ກ່ອນ​ທີ່​ໄຟ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ໄດ້​ຖ່າຍຮູບ​ທີ່​ປາກົດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ກົ້ມ​ຄຳ​ອະທິຖານ. ສຽງຂອງ Chaffee ສາມາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນສຽງທີ່ຮ້ອງອອກມາວ່າ, “ພວກເຮົາມີໄຟຢູ່ໃນຫ້ອງນັກບິນ. ໃຫ້ຂອງໄດ້ຮັບການອອກ. ພວກເຮົາລຸກຂຶ້ນ.” ສຽງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຄວາມ​ທຸກ​ໂສກ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ເປັນ​ພາບ​ທີ່​ສົດ​ໃສ​ຂອງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະສົບ.

ເຊື່ອກັນວ່າໄຟໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຈາກບ່ອນນັ່ງບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ, ແລະ ຝາອັດລົມ ແລະ ຝາປິດຢ່າງແໜ້ນໜາ ເຮັດໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດຫຼົບໜີໄດ້ຍາກ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄວາມພະຍາຍາມອັນກ້າຫານຂອງລູກເຮືອໃນພື້ນທີ່ເພື່ອເປີດ hatches, ຄວັນຢາສູບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຊ່ວຍລູກເຮືອໄດ້ທັນເວລາ.

ເຫດການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ່າມກາງ​ສົງຄາມ​ເຢັນ, ​ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ມົສກູ, ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງຕໍ່​ເຫດການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະຕິເຫດການບິນອະວະກາດດຽວທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາຂອງປີນີ້. ທົດສະວັດຕໍ່ມາ, ທັງຍານອະວະກາດ Challenger ແລະຍານອະວະກາດ Columbia ໄພພິບັດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນແລະເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານນັກອາວະກາດທີ່ກ້າຫານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ເພື່ອລະນຶກເຖິງນັກບິນອາວະກາດທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນໜ້າທີ່, ອົງການ NASA ໄດ້ຈັດພິທີປະຈຳປີ. ໃນ​ປີ 2021, ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Kennedy ໃນ​ລັດ Florida ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ລະ​ລຶກ​ໃຫມ່​ຕໍ່​ພາ​ລະ​ກິດ Apollo 1 ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ຕົນ, ເປັນ​ກຽດ​ແກ່​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ແລະ​ການ​ເສຍ​ສະ​ລະ​ຂອງ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ທີ່​ຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Mirror US
– space.com

By Robert Andrew

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