ສະພາບສຽງທີ່ໜ້າຢ້ານຈາກໄພພິບັດ Apollo 1

ໄພພິບັດ Apollo 1, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 1967, ຍັງຄົງເປັນຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມແບບປົກກະຕິ, ໄຟໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫ້ອງນັກບິນຂອງຍານອະວະກາດ Apollo 1, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີນັກບິນອາວະກາດ NASA XNUMX ຄົນເສຍຊີວິດຄື: Virgil I. 'Gus' Grissom, Edward H. White, ແລະ Roger B. Chaffee. ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ບັນທຶກສຽງທີ່ບັນທຶກເຫດການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ພາໄປເຖິງໄພພິບັດໄດ້ປະກົດຄືນມາໃໝ່, ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຫດການທີ່ໂສກເສົ້າ.
ມັນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ Grissom ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການອອກແບບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຍານອະວະກາດກ່ອນເຫດການ. ກ່ອນທີ່ໄຟຈະເກີດຂຶ້ນ, ພວກລູກເຮືອໄດ້ຖ່າຍຮູບທີ່ປາກົດວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງກົ້ມຄຳອະທິຖານ. ສຽງຂອງ Chaffee ສາມາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນສຽງທີ່ຮ້ອງອອກມາວ່າ, “ພວກເຮົາມີໄຟຢູ່ໃນຫ້ອງນັກບິນ. ໃຫ້ຂອງໄດ້ຮັບການອອກ. ພວກເຮົາລຸກຂຶ້ນ.” ສຽງຮ້ອງຂອງຄວາມທຸກໂສກທີ່ຕິດຕາມມາເປັນພາບທີ່ສົດໃສຂອງຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບ.
ເຊື່ອກັນວ່າໄຟໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຈາກບ່ອນນັ່ງບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ, ແລະ ຝາອັດລົມ ແລະ ຝາປິດຢ່າງແໜ້ນໜາ ເຮັດໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດຫຼົບໜີໄດ້ຍາກ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄວາມພະຍາຍາມອັນກ້າຫານຂອງລູກເຮືອໃນພື້ນທີ່ເພື່ອເປີດ hatches, ຄວັນຢາສູບທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຊ່ວຍລູກເຮືອໄດ້ທັນເວລາ.
ເຫດການຮ້າຍແຮງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງສົງຄາມເຢັນ, ແລະແມ່ນແຕ່ມົສກູ, ຄູ່ແຂ່ງຂອງອາເມລິກາ, ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ເຫດການຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະຕິເຫດການບິນອະວະກາດດຽວທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາຂອງປີນີ້. ທົດສະວັດຕໍ່ມາ, ທັງຍານອະວະກາດ Challenger ແລະຍານອະວະກາດ Columbia ໄພພິບັດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນແລະເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານນັກອາວະກາດທີ່ກ້າຫານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ເພື່ອລະນຶກເຖິງນັກບິນອາວະກາດທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນໜ້າທີ່, ອົງການ NASA ໄດ້ຈັດພິທີປະຈຳປີ. ໃນປີ 2021, ສູນອາວະກາດ Kennedy ໃນລັດ Florida ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະແດງສິນລະລຶກໃຫມ່ຕໍ່ພາລະກິດ Apollo 1 ໃນສະຖານທີ່ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຂອງຕົນ, ເປັນກຽດແກ່ຄວາມກ້າຫານແລະການເສຍສະລະຂອງວິລະຊົນທີ່ຫຼຸດລົງເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Mirror US
– space.com