ການດູດຊຶມ Galaxies: ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໂດຍຜ່ານການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງ

ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble, ນັກດາລາສາດຈາກສູນ Cosmic Dawn Center ໄດ້ຄົ້ນພົບກາແລັກຊີອັນໜຶ່ງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຜ່ານແສງທີ່ມັນດູດຊຶມ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາ. ກາລັກຊີນີ້, ຕັ້ງຢູ່ເກືອບ 11 ຕື້ປີໃນອະດີດ, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມຕົ້ນໆທີ່ຕໍ່ມາອາດຈະຄ້າຍຄືກັບກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາເອງ.
ໂດຍປົກກະຕິ, galaxies ຖືກກວດພົບໂດຍຜ່ານແສງສະຫວ່າງທີ່ພວກເຂົາປ່ອຍອອກມາຫຼືສະທ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ galaxy ຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນຂອງສາຍຕາໄປຫາແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ສະຫວ່າງກວ່າ, ມັນຈະດູດເອົາແສງສະຫວ່າງຂອງແຫຼ່ງນັ້ນ. ການດູດຊຶມນີ້ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກອະນຸພາກອາຍແກັສແລະຝຸ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງດາວໃນ galaxy. ໂດຍການວິເຄາະສະເປກຂອງແຫຼ່ງແສງພື້ນຫຼັງ, ນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດການດູດຊຶມ “ຮູ” ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ເບື້ອງໜ້າ.
ແສງສະຫວ່າງທີ່ຖືກດູດຊຶມໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງ galaxy ທີ່ດູດຊຶມ. ໃນກໍລະນີນີ້, ແຫຼ່ງພື້ນຖານທີ່ສົດໃສແມ່ນອາດຈະເປັນ quasar, ແກນຂອງ galaxy ທີ່ມີຂຸມດໍາ supermassive. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການສັງເກດເບິ່ງກາລັກຊີທີ່ປ່ອຍແສງຂອງຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ quasar ສົດໃສ, ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍເຄື່ອງດູດຊຶມດັ່ງກ່າວ.
ໃນການສຶກສາຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ quasar ສີແດງໂດຍສະເພາະທີ່ຖືກ reddened ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍເຄື່ອງດູດຊຶມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເກືອບ 11 ຕື້ປີກ່ອນ. ເຄື່ອງດູດຊືມນີ້, ເຊິ່ງດູດເອົາແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກ່ວາຕົວອື່ນໆ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນກາລັກຊີທີ່ແກ່ແລ້ວທີ່ຄ້າຍຄືກັບທາງຊ້າງເຜືອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກວດພົບການສະທ້ອນທີ່ສະຫວ່າງຂອງເຄື່ອງດູດຊຶມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບກາລັກຊີທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມຕົ້ນ.
ການສັງເກດການຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ຖືກດູດຊຶມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂີ້ຝຸ່ນໃນ galaxy ດ້ານຫນ້າຄ້າຍຄືກັບຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາແລະ galaxies ໃກ້ຄຽງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງ galaxies ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ cosmic.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ galaxies ຫ່າງໄກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການເສີມນີ້, ນັກດາລາສາດສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງກຸ່ມ galaxy.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: ກຸ່ມ galaxy ໃກ້ຄຽງຫຼາຍທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ Stephan ຂອງ Quintet
- ການພິມເຜີຍແຜ່ວາລະສານ Astronomy & Astrophysics (ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ arXiv preprint)