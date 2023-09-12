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ການດູດຊຶມ Galaxies: ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໂດຍຜ່ານການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ການດູດຊຶມ Galaxies: ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໂດຍຜ່ານການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງ

ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble, ນັກດາລາສາດຈາກສູນ Cosmic Dawn Center ໄດ້ຄົ້ນພົບກາແລັກຊີອັນໜຶ່ງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຜ່ານແສງທີ່ມັນດູດຊຶມ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາ. ກາລັກຊີນີ້, ຕັ້ງຢູ່ເກືອບ 11 ຕື້ປີໃນອະດີດ, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມຕົ້ນໆທີ່ຕໍ່ມາອາດຈະຄ້າຍຄືກັບກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາເອງ.

ໂດຍປົກກະຕິ, galaxies ຖືກກວດພົບໂດຍຜ່ານແສງສະຫວ່າງທີ່ພວກເຂົາປ່ອຍອອກມາຫຼືສະທ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ galaxy ຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນຂອງສາຍຕາໄປຫາແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ສະຫວ່າງກວ່າ, ມັນຈະດູດເອົາແສງສະຫວ່າງຂອງແຫຼ່ງນັ້ນ. ການດູດຊຶມນີ້ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກອະນຸພາກອາຍແກັສແລະຝຸ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງດາວໃນ galaxy. ໂດຍການວິເຄາະສະເປກຂອງແຫຼ່ງແສງພື້ນຫຼັງ, ນັກດາລາສາດສາມາດສັງເກດການດູດຊຶມ “ຮູ” ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເປີດເຜີຍການປະກົດຕົວຂອງກາແລັກຊີທີ່ຢູ່ເບື້ອງໜ້າ.

ແສງສະຫວ່າງທີ່ຖືກດູດຊຶມໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງ galaxy ທີ່ດູດຊຶມ. ໃນກໍລະນີນີ້, ແຫຼ່ງພື້ນຖານທີ່ສົດໃສແມ່ນອາດຈະເປັນ quasar, ແກນຂອງ galaxy ທີ່ມີຂຸມດໍາ supermassive. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການສັງເກດເບິ່ງກາລັກຊີທີ່ປ່ອຍແສງຂອງຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ quasar ສົດໃສ, ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍເຄື່ອງດູດຊຶມດັ່ງກ່າວ.

ໃນການສຶກສາຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ quasar ສີແດງໂດຍສະເພາະທີ່ຖືກ reddened ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍເຄື່ອງດູດຊຶມທີ່ຕັ້ງຢູ່ເກືອບ 11 ຕື້ປີກ່ອນ. ເຄື່ອງດູດຊືມນີ້, ເຊິ່ງດູດເອົາແສງສະຫວ່າງຫຼາຍກ່ວາຕົວອື່ນໆ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເປັນກາລັກຊີທີ່ແກ່ແລ້ວທີ່ຄ້າຍຄືກັບທາງຊ້າງເຜືອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກວດພົບການສະທ້ອນທີ່ສະຫວ່າງຂອງເຄື່ອງດູດຊຶມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບກາລັກຊີທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມຕົ້ນ.

ການສັງເກດການຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ຖືກດູດຊຶມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂີ້ຝຸ່ນໃນ galaxy ດ້ານຫນ້າຄ້າຍຄືກັບຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຫັນຢູ່ໃນທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາແລະ galaxies ໃກ້ຄຽງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະລັກສະນະຂອງ galaxies ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ cosmic.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ galaxies ຫ່າງໄກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການເສີມນີ້, ນັກດາລາສາດສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງກຸ່ມ galaxy.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​: ກຸ່ມ galaxy ໃກ້​ຄຽງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ເປັນ Stephan ຂອງ Quintet​
- ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ວາ​ລະ​ສານ Astronomy & Astrophysics (ເຄື່ອງ​ແມ່​ຂ່າຍ​ຂອງ arXiv preprint​)

By Gabriel Botha

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