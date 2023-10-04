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ພື້ນຜິວ Superhydrophobic ໃໝ່ ສາມາດຢູ່ໃຕ້ນ້ຳໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ

ByRobert Andrew

Oct 4, 2023
ພື້ນຜິວ Superhydrophobic ໃໝ່ ສາມາດຢູ່ໃຕ້ນ້ຳໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ແລະສະຖາບັນອື່ນໆໄດ້ພັດທະນາຫນ້າດິນ superhydrophobic ທີ່ມີ plastron ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ສາມາດຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດພີມມາໃນ Nature Materials, ສາມາດມີລະດັບຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນ biomedicine ແລະອຸດສາຫະກໍາ.

ຊະນິດ spider Argyroneta aquatica ໄດ້ດົນໃຈການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ແມງມຸມນີ້ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດພາຍໃຕ້ນ້ໍາເຖິງວ່າຈະມີປອດທີ່ສາມາດຫາຍໃຈອົກຊີເຈນໃນບັນຍາກາດເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມລັບຢູ່ໃນເສັ້ນຜົມຫຼາຍລ້ານເສັ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງແມງມຸມທີ່ຈັບອາກາດ, ສ້າງເປັນຊັ້ນບາງໆທີ່ເອີ້ນວ່າ plastron.

ສໍາລັບປີ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມ replicate ຜົນກະທົບປ້ອງກັນຂອງ plastron ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແລະການ fouling ສານເຄມີຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວແຫ້ງເປັນເວລາສອງສາມຊົ່ວໂມງ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອສ້າງພື້ນຜິວ superhydrophobic ໃຕ້ນ້ໍາທີ່ຍາວນານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງຕົວກໍານົດການ, ລວມທັງຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນແລະ hydrophobicity, ເພື່ອກໍານົດຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ plastron ໄດ້. ການນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າອອກແບບຫນ້າດິນ superhydrophobic ຈາກໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ມີ plastron ທົນທານຕໍ່ຍາວ.

ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມທົນທານຂອງຫນ້າດິນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງການງໍ, ການບິດ, ແລະການສໍາຜັດກັບນ້ໍາຮ້ອນແລະເຢັນ. ພື້ນຜິວຍັງຄົງເປັນແອໂຣຟິລິກ, ຫຼືການດັກທາງອາກາດ, ເປັນເວລາ 208 ມື້ໃນຂະນະທີ່ຈົມຢູ່ໃນນ້ໍາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງແບັກທີເລຍແລະການຍຶດເກາະຂອງຫອຍ.

ຄວາມງ່າຍດາຍແລະການຂະຫຍາຍຂອງວິທີການໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າທາງຊີວະພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຫຼືເປັນການປູກຝັງທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້. ການຄົ້ນຄວ້າເປີດໂອກາດສໍາລັບການພັດທະນາວັດສະດຸໃຫມ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກວິທີແກ້ໄຂທໍາມະຊາດຂອງຕົນເອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6

By Robert Andrew

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