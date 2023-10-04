ພື້ນຜິວ Superhydrophobic ໃໝ່ ສາມາດຢູ່ໃຕ້ນ້ຳໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ແລະສະຖາບັນອື່ນໆໄດ້ພັດທະນາຫນ້າດິນ superhydrophobic ທີ່ມີ plastron ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ສາມາດຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດພີມມາໃນ Nature Materials, ສາມາດມີລະດັບຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນ biomedicine ແລະອຸດສາຫະກໍາ.
ຊະນິດ spider Argyroneta aquatica ໄດ້ດົນໃຈການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ແມງມຸມນີ້ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດພາຍໃຕ້ນ້ໍາເຖິງວ່າຈະມີປອດທີ່ສາມາດຫາຍໃຈອົກຊີເຈນໃນບັນຍາກາດເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມລັບຢູ່ໃນເສັ້ນຜົມຫຼາຍລ້ານເສັ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງແມງມຸມທີ່ຈັບອາກາດ, ສ້າງເປັນຊັ້ນບາງໆທີ່ເອີ້ນວ່າ plastron.
ສໍາລັບປີ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມ replicate ຜົນກະທົບປ້ອງກັນຂອງ plastron ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແລະການ fouling ສານເຄມີຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວແຫ້ງເປັນເວລາສອງສາມຊົ່ວໂມງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອສ້າງພື້ນຜິວ superhydrophobic ໃຕ້ນ້ໍາທີ່ຍາວນານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງຕົວກໍານົດການ, ລວມທັງຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນແລະ hydrophobicity, ເພື່ອກໍານົດຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ plastron ໄດ້. ການນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າອອກແບບຫນ້າດິນ superhydrophobic ຈາກໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ມີ plastron ທົນທານຕໍ່ຍາວ.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມທົນທານຂອງຫນ້າດິນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງການງໍ, ການບິດ, ແລະການສໍາຜັດກັບນ້ໍາຮ້ອນແລະເຢັນ. ພື້ນຜິວຍັງຄົງເປັນແອໂຣຟິລິກ, ຫຼືການດັກທາງອາກາດ, ເປັນເວລາ 208 ມື້ໃນຂະນະທີ່ຈົມຢູ່ໃນນ້ໍາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ານທານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງແບັກທີເລຍແລະການຍຶດເກາະຂອງຫອຍ.
ຄວາມງ່າຍດາຍແລະການຂະຫຍາຍຂອງວິທີການໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າທາງຊີວະພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຫຼືເປັນການປູກຝັງທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້. ການຄົ້ນຄວ້າເປີດໂອກາດສໍາລັບການພັດທະນາວັດສະດຸໃຫມ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກວິທີແກ້ໄຂທໍາມະຊາດຂອງຕົນເອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6