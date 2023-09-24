ເສືອ Tasmanian: ນັກວິທະຍາສາດຟື້ນຟູ RNA ຈາກສັດທີ່ສູນພັນແລ້ວ

ທີມນັກວິທະຍາສາດຊູແອັດໄດ້ສຳເລັດການສະກັດເອົາ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian ອາຍຸ 132 ປີ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ thylacine, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສັດຊະນິດທຳອິດທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວ ເຊິ່ງ RNA ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາ. thylacine, ເປັນ marsupial ທີ່ມີເສັ້ນດ່າງ, ຖືກລ່າເພື່ອສູນພັນໃນເກາະ Tasmania ໃນອົດສະຕາລີໃນຊຸມປີ 1930.
ໂດຍການຟື້ນຕົວຂອງ RNA, ເຊິ່ງແປຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດໃນ DNA ເຂົ້າໄປໃນທາດໂປຼຕີນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງພັນທຸກໍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນທີ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະສູນເສຍໄປ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ເພື່ອສຶກສາຊີວະວິທະຍາຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ DNA, ເຊິ່ງສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດພັນ, RNA ເປີດເຜີຍວ່າພັນທຸກໍາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຜະລິດໂປຣຕີນພາຍໃນຈຸລັງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, RNA ມີຄວາມອ່ອນແອແລະທໍາລາຍໄວກວ່າ DNA, ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງປະຫວັດສາດ.
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ພິທີການດັດແກ້ເພື່ອສະກັດ RNA ຫຼາຍລ້ານສາຍຈາກຜິວຫນັງແລະກ້າມຊີ້ນຂອງຕົວຢ່າງ thylacine, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໃນລາຍການໃນປີ 1891 ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໃນ Stockholm. ໃນຂະນະທີ່ບາງ RNA ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລໍາດັບ thylacine RNA ໄດ້ຖືກຢືນຢັນໂດຍການປຽບທຽບພວກມັນກັບ genome ຂອງຊະນິດພັນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ RNA ທີ່ລະຫັດສໍາລັບໂປຣຕີນສະເພາະຂອງເນື້ອເຍື່ອໃນຕົວຢ່າງກ້າມຊີ້ນ, ເຊັ່ນ: titin ແລະ actin, ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເສັ້ນໄຍກ້າມເນື້ອ. ໃນຕົວຢ່າງຜິວຫນັງ, ພວກເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນ RNA ທີ່ລະຫັດສໍາລັບທາດໂປຼຕີນຈາກໂຄງສ້າງທີ່ເອີ້ນວ່າ keratin. ໂປຣໄຟລ໌ RNA ຄ້າຍຄືກັນກັບຊະນິດພັນທີ່ມີຢູ່ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງວິພາກສະເພາະ.
ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຟື້ນຟູ thylacine ທີ່ມີທ່າແຮງ, ການຟື້ນຕົວຂອງ RNA ຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການໄວຣັດ. ການກວດຫາການປະກົດຕົວຂອງໄວຣັສ RNA ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານເວລາສາມາດກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາໃນຂົງເຂດນີ້.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມດ້ານຈັນຍາບັນແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອ້ອມຮອບໂຄງການທໍາລາຍການສູນພັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນພົບຕົວຢ່າງຂອງ thylacine ໃນພິພິທະພັນຊູແອັດເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມັນສິ້ນສຸດລົງເຖິງຫລາຍພັນກິໂລແມັດຫ່າງຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສເດີມໃນອົດສະຕາລີ.
ການຄົ້ນຄວ້າບຸກເບີກນີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Genome Research.
ນິຍາມ:
– RNA: ອາຊິດ Ribonucleic, ໂມເລກຸນທີ່ແປຂໍ້ມູນ DNA ເປັນໂປຣຕີນ.
– Thylacine: ເປັນ marsupial ທີ່ມີເສັ້ນດ່າງ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ເສືອ Tasmanian.
– ພັນທຸ ກຳ: ຊຸດພັນທຸກໍາທີ່ສົມບູນ, ລວມທັງ DNA, ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ.
– De-extinction: ຂະບວນການຟື້ນຟູຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລ້ວ.
- ວິວັດທະນາການໄວຣັສ: ການພັດທະນາ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນໄວຣັສຕາມເວລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "RNA ຈາກ thylacine ທີ່ສູນພັນອາຍຸ 132 ປີໄດ້ຟື້ນຕົວ, ທໍາອິດ." EurekAlert! ຂ່າວວິທະຍາສາດ.
- "RNA ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ 14,000 ປີ-ອາຍຸ Mummified Wolf Pup." National Geographic.