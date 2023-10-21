The Fascinating Takin: ເປັນຊະນິດ Bovid ເປັນເອກະລັກ

Takin, ທີ່ຮູ້ກັນທາງວິທະຍາສາດວ່າ Budorcas taxicolor, ເປັນຊະນິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງ bovid. ມີສີ່ຊະນິດຍ່ອຍຄື: ທາກິນພູຖານ (B. taxicolor whitei), ທາກທອງ (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), ແລະ Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). ສັດເຫຼົ່ານີ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ alpine ແລະຮ່ອມພູປ່າໄມ້ຂອງອາຊີ, ຕັ້ງແຕ່ທົ່ວພູຖານ, ມຽນມາ, ພາກເໜືອອິນເດຍ, ພາກກາງແລະພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ແລະທິເບດ.
ອາຫານຂອງ Takin ຕົ້ນຕໍແມ່ນປະກອບດ້ວຍພືດຜັກທີ່ມີຕາມລະດູການ, ເຊັ່ນໃບຈາກຕົ້ນໄມ້ແລະພືດພຸ່ມ. ພວກເຂົາຍັງບໍລິໂພກຫຍ້າ, ຕົ້ນໄມ້, ແລະກິ່ງງ່າອ່ອນໆໃນລະດູຫນາວໃນເວລາທີ່ອາຫານທີ່ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າຂາດແຄນ. Takins ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບທີ່ແປກປະຫຼາດຄືກັບໄມ້ກາງແຂນລະຫວ່າງງົວ, ແບ້, ແລະແກະ. ພວກມັນມີດັງຄ້າຍຄືມົດ ແລະຂາສັ້ນ, ເຫງົ້າທີ່ຮອງຮັບຮ່າງກາຍໃຫຍ່, ແຂງແກ່ນ.
ນົກກະທາທັງຊາຍ ແລະ ໂຕແມ່ມີເຂົາຄ້າຍຄືນົກຍຸງທີ່ອອກມາຈາກມົງກຸດຂອງຫົວ ແລະ ໂຄ້ງຂຶ້ນ. ຂົນຂອງພວກມັນມີຕັ້ງແຕ່ສີນ້ຳຕານແກມສີຂີ້ເຖົ່າຫາສີແດງ ຫຼືສີນ້ຳຕານຊັອກໂກແລັດ, ຂຶ້ນກັບຊະນິດຍ່ອຍ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ເທກເທນສີທອງມີເມັດສີທອງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຊິ່ງອາດເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຂົນແກະສີທອງຂອງເທບນິຍາຍກຣີກ.
Takins ທ່ອງໄປຫາຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມພູດອຍຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ຮອຍແຕກທີ່ດັດແປງເປັນພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຜ່ານທາງທີ່ສູງຊັນ ແລະ ມີຫີນ. ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, ພວກມັນປະກອບເປັນຝູງຝູງເຖິງ 300 ໂຕເພື່ອຫາຄູ່ ແລະ ມີອາຫານອຸດົມສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະດູຫນາວ, ຝູງສັດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆປະມານ 15 ຫາ 30 ສັດ. ປົກກະຕິແລ້ວ takins ເພດຊາຍແມ່ນຢູ່ໂດດດ່ຽວຍົກເວັ້ນໃນຊ່ວງລະດູການປັບປຸງພັນ.
ຜູ້ຊາຍຫມາຍຄວາມເດັ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສີດພົ່ນຍ່ຽວໃສ່ຂາ, ຫນ້າເອິກ, ແລະໃບຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການສ້າງຕົວຊີ້ວັດ olfactory ສໍາລັບ takins ອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ takins ມີຜູ້ລ້າທໍາມະຊາດຈໍານວນຫນ້ອຍ, ເສືອດາວຫິມະອາດຈະຖືກລ້າໃນລູກງົວ, ແລະຜູ້ລ້າເຊັ່ນເສືອດາວ, ເສືອ, ໝາປ່າ, ແລະຫມີດໍາອາຊີຕິກເປັນບາງຄັ້ງຄາວເປົ້າຫມາຍຜູ້ໃຫຍ່. Takins ໃຊ້ສຽງໄອເພື່ອເຕືອນຝູງສັດເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າອັນຕະລາຍ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນອື່ນຫລົບຫນີເຂົ້າໄປໃນ underbrush ແລະປິດບັງຕົວເອງ.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ທຸກໆຊະນິດຍ່ອຍຂອງ Takin ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN). ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂອບເຂດຂອງພວກມັນອາດຈະນ້ອຍກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
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- ສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN)