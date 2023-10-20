ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ Nanoparticles ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດມົນລະພິດ Hydrocarbon ໃນນ້ໍາ

ນອກເໜືອໄປຈາກການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໂດຍຜ່ານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລ້ວ, ການນຳໃຊ້ທາດໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງເຊື້ອໄຟຟອດຊິລໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໄຮໂດຄາບອນເປັນປະເພດມົນລະພິດທາງອິນຊີທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນໂລກແລະຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນນ້ໍາມັນດິບ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງແລະການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັດສະດຸພາດສະຕິກ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ເສດຖະກິດໂລກຍັງຄົງເພິ່ງພາອາໄສເຊື້ອໄຟຟອດຊີລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອີງຕາມການພິມເຜີຍແຜ່ໃນເອກະສານວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຜະລິດນ້ໍາມັນດິບແລະອາຍແກັສທໍາມະຊາດໃນໂລກຈໍານວນຫຼາຍຕື້ໂຕນ, ການປະກອບສ່ວນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ນອກເໜືອໄປຈາກຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີແລ້ວ, ການມີມົນລະພິດຈຸນລະພາກທີ່ໄດ້ມາຈາກໄຮໂດຄາບອນຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ. Microplastics ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຊັ່ນ Arctic, ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນເມຄ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາອັນຮີບດ່ວນນີ້ຂອງມົນລະພິດພາດສະຕິກແລະການປົນເປື້ອນ hydrocarbon ໃນນ້ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນອອກຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາແລະຄົ້ນຫາທາງເລືອກທາງເລືອກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ, ວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຖອນ hydrocarbons ອອກຈາກນ້ໍາແມ່ນຈໍາເປັນ. ວິທີການໃນປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນ: skimming ແລະ flocculation, ພຽງແຕ່ສາມາດເອົາຕ່ອນໃຫຍ່ຂອງ microplastics, ເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍ Marcus Halik ຢູ່ Friedrich-Alexander-Universität ໄດ້ພັດທະນາວິທີການແກ້ໄຂແບບທົ່ວໆໄປໂດຍໃຊ້ superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). ອະນຸພາກ nanoparticles ເຫຼົ່ານີ້ມີຂະຫນາດປະມານ 10 nm ແລະມີພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄຸນສົມບັດຂອງ superparamagnetism ຂອງ SPIONs ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເກັບກໍາໄດ້ງ່າຍໂດຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງເຕັກໂນໂລຊີທໍາຄວາມສະອາດນ້ໍາແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສົບຜົນສໍາເລັດເອົາ hydrocarbons ຕ່າງໆ, ລວມທັງນໍ້າມັນແລະອະນຸພາກ microplastic, ຈາກຕົວຢ່າງນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. SPIONs ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າສາມາດເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍຄັ້ງ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຫຼັງຈາກຫນຶ່ງຮອບຂອງການແກ້ໄຂ, ການປະສົມຂອງອະນຸພາກທາດເຫຼັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາດສະຕິກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມນ້ໍາມັນ, ລື່ນກາຍ SPION ທີ່ສະອາດຢ່າງດຽວ.
ເຖິງວ່າຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຜ່ານຜ່າ, ເຊັ່ນ: ການຊອກຫາທາງອອກໃນການນຳມາຣີໄຊເຄີນໄຮໂດຄາບອນທີ່ເກັບມາຄືນໃໝ່, ທີມງານເຊື່ອວ່າວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນການເຂົ້າມາຂອງຈຸນລະພາກ ແລະ ມົນລະພິດທາງອິນຊີໄປສູ່ມະຫາສະໝຸດ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງມົນລະພິດທີ່ SPIONs ສາມາດເປົ້າຫມາຍ, ລວມທັງມົນລະພິດອະນົງຄະທາດ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງຕົວແຍກແມ່ເຫຼັກຕົ້ນແບບແລະການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້.
ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ໂດຍນໍາໃຊ້ອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ nanoparticles ສະເຫນີທ່າແຮງທີ່ດີສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຂອງມົນລະພິດ hydrocarbon ໃນນ້ໍາ. ໂດຍການພັດທະນາວິທີການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນການກໍາຈັດແລະນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ hydrocarbons, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.
ອ້າງອິງ: Marcus Halik, et al., ວິທີທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍຂອງລະດັບເຕັມຂອງທາດແຫຼວແລະທາດໄຮໂດຄາບອນແຂງຈາກນ້ໍາລວມທັງການຂຶ້ນ-ແລະລີໄຊເຄີນ, ວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງ (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495