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ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ Nanoparticles ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດມົນລະພິດ Hydrocarbon ໃນນ້ໍາ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ Nanoparticles ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດມົນລະພິດ Hydrocarbon ໃນນ້ໍາ

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ແລ້ວ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທາດ​ໄຮໂດ​ຣ​ຄາ​ບອນ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ປະກອບ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຟອດ​ຊິ​ລ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ. ໄຮໂດຄາບອນເປັນປະເພດມົນລະພິດທາງອິນຊີທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນໂລກແລະຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນນ້ໍາມັນດິບ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາລັບການຂົນສົ່ງແລະການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັດສະດຸພາດສະຕິກ.

​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ​ແຕ່​ເສດຖະກິດ​ໂລກ​ຍັງ​ຄົງ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຟອດ​ຊີ​ລ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ອີງ​ຕາມ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​, ການ​ຜະ​ລິດ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ດິບ​ແລະ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ໂລກ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຕື້​ໂຕນ​, ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​. ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ແລ້ວ, ການ​ມີ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຈຸນລະ​ພາກ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ໄຮໂດ​ຄາ​ບອນ​ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ. Microplastics ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຊັ່ນ Arctic, ແລະແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນເມຄ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາອັນຮີບດ່ວນນີ້ຂອງມົນລະພິດພາດສະຕິກແລະການປົນເປື້ອນ hydrocarbon ໃນນ້ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນອອກຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາແລະຄົ້ນຫາທາງເລືອກທາງເລືອກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ, ວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຖອນ hydrocarbons ອອກຈາກນ້ໍາແມ່ນຈໍາເປັນ. ວິທີການໃນປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນ: skimming ແລະ flocculation, ພຽງແຕ່ສາມາດເອົາຕ່ອນໃຫຍ່ຂອງ microplastics, ເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາໂດຍ Marcus Halik ຢູ່ Friedrich-Alexander-Universität ໄດ້ພັດທະນາວິທີການແກ້ໄຂແບບທົ່ວໆໄປໂດຍໃຊ້ superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). ອະນຸພາກ nanoparticles ເຫຼົ່ານີ້ມີຂະຫນາດປະມານ 10 nm ແລະມີພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄຸນສົມບັດຂອງ superparamagnetism ຂອງ SPIONs ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເກັບກໍາໄດ້ງ່າຍໂດຍໃຊ້ແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງເຕັກໂນໂລຊີທໍາຄວາມສະອາດນ້ໍາແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສົບຜົນສໍາເລັດເອົາ hydrocarbons ຕ່າງໆ, ລວມທັງນໍ້າມັນແລະອະນຸພາກ microplastic, ຈາກຕົວຢ່າງນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. SPIONs ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າສາມາດເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍຄັ້ງ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຫຼັງຈາກຫນຶ່ງຮອບຂອງການແກ້ໄຂ, ການປະສົມຂອງອະນຸພາກທາດເຫຼັກແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາດສະຕິກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມນ້ໍາມັນ, ລື່ນກາຍ SPION ທີ່ສະອາດຢ່າງດຽວ.

ເຖິງວ່າຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຜ່ານຜ່າ, ເຊັ່ນ: ການຊອກຫາທາງອອກໃນການນຳມາຣີໄຊເຄີນໄຮໂດຄາບອນທີ່ເກັບມາຄືນໃໝ່, ທີມງານເຊື່ອວ່າວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນການເຂົ້າມາຂອງຈຸນລະພາກ ແລະ ມົນລະພິດທາງອິນຊີໄປສູ່ມະຫາສະໝຸດ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງມົນລະພິດທີ່ SPIONs ສາມາດເປົ້າຫມາຍ, ລວມທັງມົນລະພິດອະນົງຄະທາດ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງຕົວແຍກແມ່ເຫຼັກຕົ້ນແບບແລະການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້.

ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ໂດຍນໍາໃຊ້ອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ nanoparticles ສະເຫນີທ່າແຮງທີ່ດີສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຂອງມົນລະພິດ hydrocarbon ໃນນ້ໍາ. ໂດຍການພັດທະນາວິທີການທີ່ມີປະສິດຕິຜົນໃນການກໍາຈັດແລະນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ hydrocarbons, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.

ອ້າງອິງ: Marcus Halik, et al., ວິທີທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍຂອງລະດັບເຕັມຂອງທາດແຫຼວແລະທາດໄຮໂດຄາບອນແຂງຈາກນ້ໍາລວມທັງການຂຶ້ນ-ແລະລີໄຊເຄີນ, ວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງ (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495

By Vicky Stavropoulou

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