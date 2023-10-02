ນັກຊີວະວິທະຍາສຶກສາ microbial Eukaryotes ໃນທະເລສາບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ພື້ນ Harsh

ນັກຊີວະວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Syracuse ກໍາລັງດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການ microbial eukaryotes ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຂອງທະເລສາບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ. Eukaryotes ແມ່ນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີແກນແລະອະໄວຍະວະອື່ນໆທີ່ມີເຍື່ອຫຸ້ມ. ພວກມັນປະກອບເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກ, ໂດຍມີປະມານ 8.7 ລ້ານຊະນິດ. Protists, ຈຸລິນຊີຈຸລັງດຽວ, ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຂອງ eukaryotes ແລະການສຶກສາພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການຂອງຮູບແບບຊີວິດທີ່ສັບສົນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພະແນກຊີວະວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Syracuse, ນໍາໂດຍ Angela Oliverio, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຂອງຊີວະສາດ, ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາພາກສະຫນາມຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Lassen Volcanic ໃນຄາລິຟໍເນຍ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບທະເລສາບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ. ທະເລສາບແມ່ນຮ້ອນທີ່ສຸດ (~52°C/124°F) ແລະເປັນກົດ (pH ~2), ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສຶກສາ polyextremophiles.
Polyextremophiles ແມ່ນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ໂດຍການວິເຄາະການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ eukaryotes ຈຸລິນຊີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສາຍພັນຂອງ amoebae ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເລື້ອຍໆໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສຶກສາ amoebae ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຈຸລັງ eukaryotic ປັບຕົວກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
Amoeba ຊະນິດໜຶ່ງ, T. thermoacidophilus, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຢູ່ໃນທະເລສາບຄວາມຮ້ອນໃຕ້ໃຕ້ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Lassen. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ genomic ກ່ຽວກັບສິ່ງມີຊີວິດນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເດີນທາງໄປສວນສາທາລະນະເພື່ອສຶກສາ T. thermoacidophilus ແລະຄົ້ນຫາ eukaryotes extremophilic ອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງນ້ໍາຈາກທະເລສາບໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດແລະການຂົນສົ່ງກັບຄືນໄປຫ້ອງທົດລອງເພື່ອວິເຄາະຕື່ມອີກ.
ປະຈຸບັນທີມງານກໍາລັງແຍກຈຸລັງດ່ຽວອອກຈາກຕົວຢ່າງເພື່ອຈັດລໍາດັບ genome ແລະການກໍານົດລັກສະນະຂອງ amoebae ໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີການ eukaryotes ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ປະເພດຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນຈັກກະວານສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ
- ການສື່ສານທໍາມະຊາດ