ນັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແລະແຜ່ນດິນໄຫວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນລະຫວ່າງພຶດຕິກໍາສະຖິຕິຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ (FRBs) ແລະແຜ່ນດິນໄຫວຊໍ້າຄືນ. FRBs ແມ່ນການລະເບີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກພາຍນອກກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາ ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະແກ່ຍາວເຖິງສອງສາມມິລິວິນາທີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກດາລາສາດຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນການລະເບີດທີ່ສັ້ນກວ່າຫນຶ່ງພັນເທົ່າ.
ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຟິສິກດາລາສາດ Tomonori Totani ແລະ Yuya Tsuzuki ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວໄດ້ວິເຄາະຊຸດຂໍ້ມູນຂອງ 7000 bursts ຈາກສາມແຫຼ່ງ FRB ຊ້ໍາກັນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເກັບກຳໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງແສງເຊັ່ນ: ຫໍສັງເກດການ Arecibo ໃນປະເທດ Puerto Rico ແລະກ້ອງເລນສະໂຄບ Aperture Spherical ຄວາມຍາວ 20121102 ຮ້ອຍແມັດຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ. ຫນຶ່ງໃນແຫຼ່ງ, FRBXNUMXA, ແມ່ນຫຼາຍກວ່າສາມຕື້ປີແສງຢູ່ຫ່າງໄກແລະເປັນເຄື່ອງເຮັດຊ້ໍາ FRB ທໍາອິດທີ່ຄົ້ນພົບ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າເວລາມາຮອດຂອງການລະເບີດຈາກ FRB20121102A ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນລະດັບສູງ, ມີການລະເບີດຫຼາຍຄັ້ງມາຮອດພາຍໃນຫນຶ່ງວິນາທີຂອງກັນແລະກັນ. ຄວາມສຳພັນນີ້ຫາຍໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ, ມີການແຕກແຍກກັນໃນໄລຍະໜຶ່ງວິນາທີທີ່ເຂົ້າມາແບບສຸ່ມ. ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວຄ້າຍຄືກັບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຂັ້ນສອງ ພາຍຫຼັງການສັ່ນສະເທືອນ ແຕ່ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ເມື່ອເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວຜ່ານໄປ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອັດຕາຂອງ FRB "aftershocks" ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ Omori-Utsu, ເຊິ່ງມີລັກສະນະການປະກົດຕົວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າການລະເບີດແຕ່ລະຄັ້ງມີໂອກາດ 10-50% ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ, ຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງຂອງມັນ. ຫນ້າສົນໃຈ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຍັງຄົງຄົງທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກໍາ FRB ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນໃນຕອນຫນຶ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ FRBs ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ - ພະລັງງານຂອງ FRBs ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງສົມບູນ - ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈໍາກັດໃນຂໍ້ມູນ FRB ເມື່ອທຽບກັບແຜ່ນດິນໄຫວ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາຈາກນັກດາລາສາດໃນປະເທດຈີນໃນປີ 2018, ຜູ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານຂອງ FRBs ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ກົດຫມາຍແຜ່ນດິນໄຫວ Gutenberg-Richter.
ການຄົ້ນຄວ້າເປີດຊ່ອງທາງສໍາລັບການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງວັດຖຸນິວເຄລຍໃນດາວນິວຕຣອນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ FRBs. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນຫນັງສືແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວຊອກຫາຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ ແລະແຜ່ນດິນໄຫວ
- ແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society