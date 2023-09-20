ສະຫຼຸບສັງລວມ:
ທີມນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ອາດມີ “ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງ” ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊິ່ງສະໜອງອາຍແກັສ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍລິໂພກໃນອັດຕາໄວກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການ titans cosmic ເຫຼົ່ານີ້ບໍລິໂພກວັດສະດຸອ້ອມຂ້າງແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງ galaxies. ການຄົ້ນຄວ້າ, ອີງຕາມການຈໍາລອງ 3D ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, ເປີດເຜີຍວ່າຂຸມດໍາສາມາດບໍລິໂພກອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນພາຍໃນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ແທນທີ່ຈະຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນປີ. ຂະບວນການໃຫ້ອາຫານຢ່າງໄວວານີ້ອາດຈະອະທິບາຍເຖິງການເຫນັງຕີງໄວທີ່ສັງເກດເຫັນໃນບາງ quasars, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງທີ່ສົດໃສຂອງ galaxies ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ການຈໍາລອງຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນພາຍໃນຂອງແຜ່ນການດູດຊືມ, ບ່ອນທີ່ແສງສະຫວ່າງຂອງ quasar ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ, ໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມ, ສະແດງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການໃຫ້ອາຫານທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດລຽງຂອງແຜ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບການຫມູນວຽນຂອງຂຸມດໍາ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ຄາດວ່າໂດຍນັກວິທະຍາສາດ, ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການໃຫ້ອາຫານຂອງຂຸມດໍາ supermassive.
ຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງມີມວນຫຼາຍລ້ານ ຫຼືຫຼາຍຕື້ເທົ່າຂອງດວງອາທິດ, ຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີສ່ວນໃຫຍ່. ເມື່ອຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍແຜ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຍອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນ, ພວກມັນສ້າງພະລັງງານ quasars, ສູນກາງທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດຂອງກາລັກຊີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ນະໂຍບາຍດ້ານການໃຫ້ອາຫານຂອງຂຸມດໍາແມ່ນເປັນຄໍາຖາມຫຼັກໃນຟີຊິກແຜ່ນດິດ, ເພາະວ່າການເຂົ້າໃຈວິທີການອາຍແກັສເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸຍືນແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງແຜ່ນດິດ. ການຈໍາລອງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໂດຍໃຊ້ Summit supercomputer ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການບິດແລະການຈີກຂອງແຜ່ນທີ່ເກີດຈາກການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາເຮັດໃຫ້ການແຍກແຜ່ນອອກເປັນ " subdisks ພາຍໃນແລະພາຍນອກ." ຂຸມດຳເລີ່ມກິນອາຫານໂດຍການກືນແກ໊ສ ແລະຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນແຜ່ນພາຍໃນ, ໃນຂະນະທີ່ເລື່ອງຈາກແຜ່ນດ້ານນອກເຕັມໄປດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ປະໄວ້. ຂະບວນການກິນອາຫານ, ການເຕີມເຕັມ, ແລະກິນອາຫານອີກເທື່ອຫນຶ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໃຫ້ອາຫານໄວກວ່າການຄາດຄະເນກ່ອນຫນ້ານີ້.
ການຈໍາລອງຂອງທີມງານຍັງທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານວ່າແຜ່ນ acretion ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາ. ອາຍແກັສທີ່ລ້ຽງຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາ, ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປັ່ນປ່ວນແລະສັບສົນຫຼາຍ. ຜົນກະທົບຂອງເລນ - ຂີ້ກະເທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຜ່ນການເລັ່ງການສັ່ນສະເທືອນແລະພື້ນທີ່ພາຍໃນຈະຫມຸນໄວຂຶ້ນ. warping ຂອງລະບົບ disk ນໍາໄປສູ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງອາຍແກັສຈາກພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຂັບລົດອຸປະກອນການໃກ້ຊິດກັບຂຸມດໍາແລະໃນທີ່ສຸດກໍເຮັດໃຫ້ແຜ່ນແຕກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຜ່ນພາຍໃນແລະນອກຈະພັດທະນາແຍກຕ່າງຫາກແລະພັດທະນາການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄ້າຍຄືກັບວົງແຫວນຂອງ gyroscope ແທນທີ່ຈະເປັນແຜ່ນ spinning.
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບອັດຕາການໃຫ້ອາຫານຂອງຂຸມດໍາແລະນະໂຍບາຍດ້ານຂອງແຜ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດມີຜົນກະທົບສໍາລັບການເຂົ້າໃຈວິວັດທະນາການ galaxy ແລະພຶດຕິກໍາຂອງ quasars. ພວກເຂົາເຈົ້າທ້າທາຍແບບທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາແລະການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຂະບວນການສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນປະມານຂຸມດໍາ supermassive ໃນຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດອາເມລິກາ - "ຂຸມດໍາມະຫາສານແມ່ນການຂົ່ມເຫັງໄຂມັນໃຫຍ່"
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern - "ຂຸມ Black Holes ຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນດຶງໃນເວລາກິນອາຫານ"