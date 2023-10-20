ເພັດສະໄໝ ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຮອບວຽນທະວີບ

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand, ການວິເຄາະທາງພູມິສາດແລະການນັດພົບຂອງການລວມຢູ່ໃນເພັດໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການສ້າງຕັ້ງແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ supercontinent Gondwana ບູຮານ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ສັບສົນທີ່ສ້າງຮູບຮ່າງໜ້າດິນຂອງໂລກ.
Karen Smit, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເພັດທີ່ເກີດຢູ່ໃນຄວາມເລິກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ Gondwana ໃນເວລາທີ່ supercontinent ໄດ້ກວມເອົາຂົ້ວໂລກໃຕ້, ລະຫວ່າງ 650-450 ລ້ານປີກ່ອນ. ເຈົ້າພາບຫີນກັບເພັດໄດ້ກາຍເປັນ buoyant ໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງເພັດ, ການຂົນສົ່ງວັດສະດຸ mantle subducted ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເພັດເອງ. ອຸປະກອນການນີ້ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ supercontinent ຈາກຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ Gondwana ເລີ່ມແຍກອອກຈາກກັນປະມານ 120 ລ້ານປີກ່ອນ, ເພັດທີ່ບັນຈຸກ້ອນຫີນນ້ອຍໆຂອງໜ່ວຍໂລກ, ໄດ້ຖືກນຳມາສູ່ພື້ນຜິວໂລກໂດຍການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດບຣາຊິນແລະອາຟຣິກກາຕາເວັນຕົກໃນປະຈຸບັນ, ກົງກັບສະຖານທີ່ຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງ Gondwana ຂອງທະວີບ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເພັດໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ supercontinent ໃນຂະນະທີ່ມັນກະແຈກກະຈາຍ, ກາຍເປັນ "ກາວ" ກັບຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າເພັດໄດ້ເດີນທາງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແນວຕັ້ງແລະແນວນອນພາຍໃນໂລກ, ຕິດຕາມການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາການຂອງ supercontinent. ປະຫວັດສາດທີ່ສັບສົນນີ້ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບໃຫມ່ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະວີບ, ຍ້ອນວ່າວັດສະດຸທີ່ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນໄດ້ຖືກຮັບຮອງກັບຮາກຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງທະວີບບູຮານ, ຫນາແຫນ້ນແລະເຊື່ອມພວກມັນເຂົ້າກັນ.
ເພັດມີບົດບາດພິເສດໃນການເຂົ້າໃຈຂະບວນການທໍລະນີສາດຂອງໂລກເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານຂອງມັນ. ພວກມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນແຮ່ທາດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ສາມາດຢູ່ລອດແລະບັນທຶກຮອບວຽນວັດຖຸບູຮານຂອງການສ້າງແລະການທໍາລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ supercontinents.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜ່ນແຜ່ນແພ ແລະຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງ. Supercontinents, ເຊັ່ນ Gondwana, ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການຍ່ອຍຂອງແຜ່ນມະຫາສະຫມຸດເລິກ, ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜ່ນ tectonics. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ, ແຕ່ການວິເຄາະຂອງເພັດເກົ່າໄດ້ສະຫນອງປ່ອງຢ້ຽມໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນການເຮັດວຽກເລິກຂອງໂລກແລະຄວາມສໍາພັນຂອງພວກມັນກັບວົງຈອນ supercontinent.
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- ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand