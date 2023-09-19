ເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການ NASA ສໍາລັບການລິເລີ່ມແຜນທີ່ກາກບອນໃກ້ຈະເປີດຕົວ

ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງວັດແທກພາບທີ່ທັນສະໄໝທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກອາຍພິດເຮືອນແກ້ວມີເທນ ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊຈາກອາວະກາດ. ເຄື່ອງມືນີ້ໄດ້ກ້າວເຂົ້າໃກ້ການເປີດນຳໃຊ້ອີກຂັ້ນໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ Planet Labs PBC ໃນ San Francisco.
spectrometer imaging ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມ Carbon Mapper ນໍາພາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ Carbon Mapper. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດກໍານົດແລະວັດແທກແຫຼ່ງ methane ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊ, ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ "super-emitters," ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກ.
ພັນທະມິດຂອງ Carbon Mapper, ປະກອບດ້ວຍ Carbon Mapper, JPL, Planet, ຄະນະກໍາມະການຊັບພະຍາກອນທາງອາກາດຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ສະຖາບັນ Rocky Mountain, ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Arizona ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກລັດແລະເອກະຊົນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. .
spectrometer imaging ເຮັດວຽກໂດຍການວັດແທກຄວາມຍາວ wavelength ຂອງແສງສະທ້ອນໂດຍພື້ນຜິວໂລກແລະດູດຊຶມໂດຍອາຍແກັສໃນບັນຍາກາດ. ທາດອາຍຜິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນດູດເອົາຄວາມຍາວຂອງແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສ້າງ "ລາຍນິ້ວມື" spectral ເປັນເອກະລັກທີ່ spectrometer imaging ສາມາດກໍານົດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປະລິມານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.
ກ່ອນທີ່ຈະປະສົມປະສານເຂົ້າໃນດາວທຽມ Tanager ທີ່ອອກແບບໂດຍ Planet, spectrometer ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ JPL ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງມັນໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຂອງອາວະກາດ. ການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດລວມທັງການເອົາ spectrometer ກັບ vibrations ຫຼາຍແລະອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຕົວຢ່າງຂອງ methane ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບເຄື່ອງມືທີ່ສໍາເລັດພາຍໃນຫ້ອງສູນຍາກາດ, ຜະລິດເປັນລາຍນິ້ວມືທີ່ຊັດເຈນຂອງອາຍແກັສ.
ການເປີດຕົວຂອງດາວທຽມ, ທີ່ມີ spectrometer ປະກອບຮູບພາບ, ມີກໍານົດສໍາລັບຕົ້ນປີ 2024. ການລິເລີ່ມ Carbon Mapper ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍເຄື່ອງມືນີ້ພ້ອມກັບເຄື່ອງມືອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຊັ່ນ NASA ຂອງ Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spectrometer. ຢູ່ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ, ເພື່ອສະໜອງການສຳຫຼວດຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ເປັນຈຸດແຫຼ່ງທົ່ວໂລກ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ການກຸສົນ, ແລະອຸດສາຫະກໍານີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທີການປະດິດສ້າງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບຜົນກະທົບທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Jet Propulsion Laboratory (JPL) – ຄຳສັບ: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf
- NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch