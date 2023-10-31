ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຕັ້ນທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດອກຕາເວັນກັບດວງອາທິດ

ດອກຕາເວັນໄດ້ຈັບໃຈພວກເຮົາມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການຕິດຕາມດວງຕາເວັນຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນເຖິງຕອນກາງຄືນ. ພຶດຕິກໍານີ້, ເອີ້ນວ່າ heliotropism, ໄດ້ເປັນແຫຼ່ງຂອງ intrigue ດົນນານ, ແຕ່ວິທະຍາສາດທີ່ຕິດພັນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນຍັງຄົງເປັນ elusive. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາພື້ນຖານທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Stacey Harmer ແລະທີມງານຂອງນາງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ Davis ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນຂອງປະກົດການນີ້.
ເປັນເວລາຫລາຍປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າດອກຕາເວັນໄດ້ຍ້າຍໄປສູ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງຕອບສະຫນອງທີ່ຂຶ້ນກັບແສງສະຫວ່າງທີ່ເອີ້ນວ່າການຕອບສະຫນອງ phototropic. ກົນໄກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດພົບແສງສີຟ້າໂດຍທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ phototropins, ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ງໍຂອງປາຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງດອກຕາເວັນໄປສູ່ແສງສະຫວ່າງ. ມັນໄດ້ຖືກຄິດວ່າເປັນຕົວຂັບຕົ້ນຕໍຂອງ heliotropism.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Harmer ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງຄົ້ນພົບວ່າເລື່ອງດັ່ງກ່າວບໍ່ງ່າຍດາຍ. ໂດຍການປຽບທຽບຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ gene ໃນດອກຕາເວັນພາຍໃຕ້ສະພາບຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີການຄວບຄຸມກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີພຽງແຕ່ສ່ວນຍ່ອຍຂອງ genes ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໂຄ້ງ phototropic ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນ.
ໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບການເປີດໃຊ້ລະບົບການຕອບສະ ໜອງ ແສງສະຫວ່າງອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະລະບົບການຫລີກລ້ຽງການຮົ່ມ. ລະບົບນີ້ກວດພົບແສງສີແດງໄກໆທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມ ແລະ ສັງເກດເຫັນວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຕົ້ນດອກຕາເວັນໃນຊ່ວງເຊົ້າມືດທີ່ແສງຕາເວັນຍັງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ. ການເປີດເຜີຍນີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງກົນໄກສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດອກຕາເວັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າດອກຕາເວັນຍັງສາມາດຕິດຕາມດວງອາທິດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີແສງໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍອັນກໍຕາມ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍລະບົບຮ່ວມມືກັນເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະຫນອງຂອງ heliotropic, ສະຫນອງຕາຫນ່າງຄວາມປອດໄພເພື່ອນໍາພາ sunflowers ໃນການເຕັ້ນລໍາປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບແສງຕາເວັນ.
"ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຮົາທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາແລະການປັບຕົວຂອງພືດ," Harmer ເວົ້າ. "ຄວາມສາມາດຂອງດອກຕາເວັນໃນການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງໂມເລກຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອລິເລີ່ມແລະຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຂະບວນການນີ້."
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ສັງເກດໄດ້ດີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ຂອງການສໍາຫຼວດໃນຊີວະສາດພືດ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາໃນ PLOS Biology, ປູທາງສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງດອກຕາເວັນແລະຄວາມສໍາພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າກັບແສງແດດ.
FAQ:
ຖາມ: heliotropism ແມ່ນຫຍັງ?
A: Heliotropism ແມ່ນພຶດຕິກໍາທີ່ສະແດງໂດຍດອກຕາເວັນເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດຈາກຕາເວັນອອກໄປຫາຕາເວັນຕົກຕະຫຼອດມື້.
ຖາມ: ການຕອບໂຕ້ phototropic ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຕອບສະຫນອງ phototropic ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຂຶ້ນກັບແສງສະຫວ່າງໃນພືດ, ກະຕຸ້ນໂດຍການກວດພົບຂອງແສງສີຟ້າ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການງໍຂອງພືດໄປສູ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ.
Q: ລະບົບການຫລີກລ່ຽງຮົ່ມແມ່ນຫຍັງ?
A: ລະບົບການຫລີກລ່ຽງຮົ່ມແມ່ນລະບົບການຕອບສະຫນອງແສງສະຫວ່າງໃນພືດທີ່ກວດພົບແສງສີແດງໄກ, ໂດຍປົກກະຕິຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມ, ແລະກະຕຸ້ນການຕອບສະຫນອງສະເພາະຂອງການເຕີບໂຕ.
ຖາມ: ດອກຕາເວັນຈະຕິດຕາມດວງຕາເວັນໄດ້ແນວໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ?
A: ການສຶກສາແນະນໍາວ່າດອກຕາເວັນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະຫນອງຂອງ heliotropic, ໃຫ້ພວກເຂົາຕິດຕາມດວງອາທິດເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຜົນກະທົບຕໍ່ແສງສະຫວ່າງຈະຫາຍໄປ.