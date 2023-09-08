ນັກດາລາສາດສັງເກດເຫັນວ່າດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດຖືກຂຸມດໍາບໍລິໂພກຊ້ຳໆ

ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຂຸມດຳທີ່ກິນດາວໃນລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນ. ເຫດການທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານ 500 ລ້ານປີແສງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສ່ອງແສງຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນຊ່ວງເວລາປະມານ 25 ມື້. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມຂອງເຫດການການລົບກວນຂອງນ້ໍາຖ້ວມ, ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຂຸມດໍາ engulfs ດາວ.
ດາວ, ມີຊື່ວ່າ Swift J0230, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ແທນທີ່ຈະສູນເສຍໄປຫຼັງຈາກໄດ້ກິນບາງສ່ວນ, ດາວໄດ້ປະສົບກັບລັງສີທີ່ເຂັ້ມແຂງເປັນໄລຍະເວລາຂອງການ 10 ຫາ 25 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະດັບຢ່າງກະທັນຫັນ. ຮູບແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳປະມານທຸກໆ 0230 ມື້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັນລະນາ Swift JXNUMX ເປັນ "ດາວທີ່ຖືກລົບກວນບາງສ່ວນ," ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມດາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂຸມດໍາ.
ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, ທ່ານດຣ. Phil Evans ຈາກໂຮງຮຽນຟີຊິກແລະດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ກ່າວວ່າ, "ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຖືກທໍາລາຍເລື້ອຍໆແລະບໍລິໂພກໂດຍສີດໍາທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ. ຂຸມ.” ການສັງເກດການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວດັ່ງກ່າວ, ຂະຫນາດຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ເປັນວົງໂຄຈອນເປັນຮູບຮີປະມານຂຸມດໍາຂະຫນາດນ້ອຍຂ້ອນຂ້າງ, ຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງມັນຢູ່ລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 100,000 ເທົ່າຂອງດວງອາທິດ.
ການຄິດໄລ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ວັດຖຸເທົ່າກັບສາມໜ່ວຍໂລກຖືກຖອດອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວ ແລະຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອມັນເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາ. ອັນນີ້ສ້າງອຸນຫະພູມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນປະມານ 2,000,000 ອົງສາເຊ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປ່ອຍແສງ X-rays ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. X-rays ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກວດພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ Neil Gehrels Swift Observatory ຂອງ NASA.
ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບຂອງຂຸມດໍາ ແລະດາວ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງຂະບວນການກິນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມອາດຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຕິດພັນແລະຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຕິສໍາພັນດັ່ງກ່າວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຜູ້ປົກຄອງ (ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນເນື້ອໃນເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຍາວ)