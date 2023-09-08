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ນັກດາລາສາດສັງເກດເຫັນວ່າດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດຖືກຂຸມດໍາບໍລິໂພກຊ້ຳໆ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ນັກດາລາສາດສັງເກດເຫັນວ່າດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດຖືກຂຸມດໍາບໍລິໂພກຊ້ຳໆ

ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຂຸມດຳທີ່ກິນດາວໃນລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນ. ເຫດການທີ່ຜິດປົກກະຕິນີ້, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານ 500 ລ້ານປີແສງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສ່ອງແສງຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນຊ່ວງເວລາປະມານ 25 ມື້. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈແບບດັ້ງເດີມຂອງເຫດການການລົບກວນຂອງນ້ໍາຖ້ວມ, ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຂຸມດໍາ engulfs ດາວ.

ດາວ, ມີຊື່ວ່າ Swift J0230, ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ໄປ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ກິນ​ບາງ​ສ່ວນ, ດາວ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ລັງ​ສີ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ 10 ຫາ 25 ມື້​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ດັບ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ. ຮູບແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳປະມານທຸກໆ 0230 ມື້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັນລະນາ Swift JXNUMX ເປັນ "ດາວທີ່ຖືກລົບກວນບາງສ່ວນ," ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມດາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂຸມດໍາ.

ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, ທ່ານດຣ. Phil Evans ຈາກໂຮງຮຽນຟີຊິກແລະດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester ກ່າວວ່າ, "ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາຖືກທໍາລາຍເລື້ອຍໆແລະບໍລິໂພກໂດຍສີດໍາທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ. ຂຸມ.” ການສັງເກດການຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວດັ່ງກ່າວ, ຂະຫນາດຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ເປັນວົງໂຄຈອນເປັນຮູບຮີປະມານຂຸມດໍາຂະຫນາດນ້ອຍຂ້ອນຂ້າງ, ຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງມັນຢູ່ລະຫວ່າງ 10,000 ຫາ 100,000 ເທົ່າຂອງດວງອາທິດ.

ການຄິດໄລ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ວັດຖຸເທົ່າກັບສາມໜ່ວຍໂລກຖືກຖອດອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວ ແລະຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອມັນເຂົ້າໄປໃນຂຸມດໍາ. ອັນນີ້ສ້າງອຸນຫະພູມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນປະມານ 2,000,000 ອົງສາເຊ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປ່ອຍແສງ X-rays ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. X-rays ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກວດພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ Neil Gehrels Swift Observatory ຂອງ NASA.

ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບຂອງຂຸມດໍາ ແລະດາວ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງຂະບວນການກິນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມອາດຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຕິດພັນແລະຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງປະຕິສໍາພັນດັ່ງກ່າວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຜູ້​ປົກ​ຄອງ (ບໍ່​ໄດ້​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ເນື້ອ​ໃນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ຍາວ​)

By Mampho Brescia

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