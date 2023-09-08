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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຖ່າຍພາບຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະປະລິມານຂອງຈຸລັງຍ່ອຍ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຖ່າຍພາບຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະປະລິມານຂອງຈຸລັງຍ່ອຍ

ການວິເຄາະປະລິມານຂອງຈຸລັງຍ່ອຍແມ່ນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຖ່າຍຮູບມວນຊົນ (MSI), ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຄິດວ່າບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸປະລິມານຢ່າງແທ້ຈິງໃນລະດັບ organelle ຜ່ານ MSI, ຍ້ອນການພັດທະນາຂອງ nano secondary ion mass spectrometry (nanoSIMS).

MSI ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບທົດສະວັດເພື່ອສືບສວນອົງປະກອບໂມເລກຸນແລະການແຜ່ກະຈາຍໃນທົ່ວແພຈຸລັງແລະຕົວຢ່າງສະລັບສັບຊ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, MSI ແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍການວິເຄາະຄຸນນະພາບແລະຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງ micrometer, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຂະບວນການຍ່ອຍ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ spectrometry ມະຫາຊົນແລະວິທີການປະດິດສ້າງໄດ້ເປີດໃຊ້ການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ subcellular ທີ່ມີຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ນີ້ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ nanoSIMS, ເຕັກນິກການສົມທົບການ spectrometry ມະຫາຊົນ ion ທີສອງກັບການຖ່າຍຮູບ nanoscale ຄວາມລະອຽດສູງ.

NanoSIMS ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂດຍ​ກົງ​ແລະ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ໂມ​ເລ​ກຸນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ພາຍ​ໃນ subcellular compartments​. ມັນສະຫນອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການວິເຄາະປະລິມານຢ່າງແທ້ຈິງໃນລະດັບ organelle, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບຂອງຂະບວນການຍ່ອຍ.

ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີນີ້, ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາການແຜ່ກະຈາຍແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂມເລກຸນພາຍໃນຈຸລັງແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງເຊນໃນລະດັບຂອງລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງເຊນ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢາ, ຊີວະເຄມີ, ແລະຊີວະວິທະຍາຂອງເຊນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາຂອງ nanoSIMS ໄດ້ນໍາພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການບັນລຸການວິເຄາະດ້ານປະລິມານຂອງຈຸລັງຍ່ອຍໂດຍຜ່ານຮູບພາບ spectrometry ມະຫາຊົນ. ມັນສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ດີສໍາລັບການ unraveling ຄວາມສັບສົນຂອງຂະບວນການ cellular ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະຂັບລົດຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນວິໄນວິທະຍາສາດຕ່າງໆ.

ທີ່​ມາ​:
- [ການ​ວິ​ເຄາະ​ປະ​ລິ​ມານ subcellular ໂດຍ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ປະ​ລິ​ມານ spectrometry (ທໍາ​ມະ​ຊາດ​)​]

By Robert Andrew

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