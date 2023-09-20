ການເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຄວາມມືດ: ShadowCam ຂອງ NASA ເປີດເຜີຍຂຸມຝັງສົບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ເທິງດວງຈັນ

ອົງການ NASA ໄດ້ຜະລິດຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ crater ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເປັນເວລາດົນນານຢູ່ເທິງດວງຈັນໂດຍນໍາໃຊ້ການສົມທົບການຖ່າຍຮູບຈາກສອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂຸມຝັງສົບ, ເອີ້ນວ່າ Shackleton Crater, ອາໄສຢູ່ໃນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ບ່ອນທີ່ມີພຽງສາຍພູທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ຍອດສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດອັນເນື່ອງມາຈາກການອຽງຂອງດວງຈັນ. ພາກພື້ນນີ້, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປົກຄຸມຢູ່ໃນຄວາມມືດ, ສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບ "ກັບດັກເຢັນ" ບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາຫຼືກ້ອນອາດຈະຖືກປິດບັງຈາກແສງຕາເວັນ.
Shackleton Crater ເປັນພື້ນທີ່ອັນລຶກລັບທີ່ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຕື່ມອີກ, ເພາະວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຈຸດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາໃນຮູບແບບຂອງກ້ອນ. ສ່ວນກາງຂອງຂຸມຝັງສົບມີອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ສຸດ, ບໍ່ເກີນ −173 ອົງສາເຊ (ຫຼື −280 ອົງສາ). ຖ້າມີອາຍນ້ຳທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຂອງດາວຫາງໃນສະໄໝບູຮານ, ມັນອາດຈະຖືກແຊ່ແຂງ, ອາດຈະເຊື່ອງຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.
ເພື່ອສືບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນໍ້າກ້ອນໃນດວງຈັນ, ນັກດາລາສາດຈີນວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ຍານບິນຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອເຈາະເຂົ້າໄປໃນຂຸມຝັງສົບ Shackleton ໃນປີ 2026. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອົງການ NASA ກໍາລັງໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ ShadowCam ເພື່ອແນມເບິ່ງຄວາມມືດຕະຫຼອດໄປ.
ShadowCam, ເປີດຕົວເທິງດາວທຽມດວງຈັນຂອງເກົາຫຼີໃນເດືອນສິງຫາ 2022, ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບແສງຫຼາຍກວ່າ 200 ເທົ່າໃນເຂດທີ່ມີເງົາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບກ້ອງດວງຈັນອື່ນໆ. ມັນບັນທຶກຮູບພາບຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນທີ່ມືດມົວໂດຍການໃຊ້ "ແຜ່ນດິນໂລກ", ເຊິ່ງແມ່ນແສງແດດສະທ້ອນຈາກດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງດວງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໃຊ້ການສະທ້ອນແສງຕາເວັນຈາກພູເຂົາ Moon ແລະ Ridge.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ShadowCam ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນເວລາທີ່ຮູບພາບພື້ນທີ່ສົດໃສເນື່ອງຈາກການອີ່ມຕົວເກີນ. ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງນີ້, ທີມງານ ShadowCam ໄດ້ວາງແຜນການແກ້ໄຂໂດຍການສ້າງຮູບພາບ mosaic. ໂດຍການປ່ຽນແທນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຫຼາຍເກີນໄປດ້ວຍຮູບຖ່າຍຈາກກ້ອງດວງຈັນອື່ນໆໃນວົງໂຄຈອນ, ແຜນທີ່ພາບລວມຂອງພູມສັນຖານ ແລະ ລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດຂອງທັງພາກສ່ວນທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດ ແລະ ມືດທີ່ສຸດຂອງດວງຈັນໄດ້ປະກົດອອກມາ.
ການເປີດເຜີຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້ ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໄປສູ່ການເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນບ່ອນມືດຂອງດວງຈັນ. ດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບແຕ່ລະອັນຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແສງສະເພາະ, ຮູບພາບທີ່ລວມກັນຈະສ້າງທັດສະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງພູມສັນຖານ ແລະ ລັກສະນະດວງຈັນ. ShadowCam ຂອງ NASA ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງຕົນເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຄວາມເລິກຂອງດາວທຽມເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ.
ນິຍາມ:
1. ຂຸມຝັງສົບ Shackleton Crater: ເປັນຂຸມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ມັກຈະເກີດເປັນເງົາ ແລະເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງນໍ້າກ້ອນ.
2. ShadowCam: ກ້ອງຖ່າຍຮູບພິເສດທີ່ເປີດຕົວໂດຍ NASA ເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບຂອງພື້ນທີ່ມືດຂອງດວງຈັນໂດຍໃຊ້ແສງແຜ່ນດິນໂລກແລະແສງຕາເວັນສະທ້ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: NASA
- ຄໍານິຍາມທີ່ມາຈາກຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ